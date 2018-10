Παρουσία του Απόλλωνα η εκδήλωση της Peace and Sport στη Ρόδο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Peace and Sport στη Ρόδο. Το περιφερειακό συνέδριο υπό τον τίτλο «Societies in Motion: Rising up through Sport», συγκέντρωσε μεταξύ άλλων 50 ομιλητές, 22 υποψήφιους των βραβείων, ανάμεσα τους και ο Απόλλωνας και 10 πρωταθλητές για την Ειρήνη οι οποίοι παρουσίασαν την (θετική) επίδραση του αθλητισμού στις κοινωνίες.

Το συνέδριο χωρίστηκε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μίλησε η βραβευθείσα με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης (2015), Ouided Bouchamaoui, η οποία σε μία αξιομνημόνευτη ομιλία περίγραψε το πως ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει ειρηνικές κοινότητες, δίκτυα και περιφερειακή συνεργασία. Ακολούθησαν οι Λάζαρος Παπαδόπουλος, συνιδρυτής του οργανισμού The Good Country, Madeline Hung και Alex Canals, περιφερειακοί εκπρόσωποι του ιδρύματος της FC Barcelona.

Στο δεύτερο μέρος απηύθυναν λόγο μεταξύ άλλων ο κ.Πέτρος Κόκκαλης, Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας των προσφύγων (Hope Refugee FC), η Αθηνά Ζέρβα, προπονήτρια της γυναικείας καλαθοσφαιρικής Εθνικής ομάδας κωφών Ελλάδος, η Rimla Akhtar, Πρόεδρος του αθλητικού Ιδρύματος Μουσουλμάνων Γυναικών και ο Kashif Siddiqi, ιδρυτής του οργανισμού Ποδόσφαιρο για την Ειρήνη και Πρωταθλητής για την Ειρήνη (Football for Peaceand Champion for Peace).

Τέλος, στο τρίτο μέρος, συμμετείχαν τρεις μεγάλοι πρωταθλητές: ο Μιχάλης Σεΐτης, Παραολυμπιονίκης και ο παγκόσμιος κάτοχος ρεκόρ των 400μ, ο Μιχάλης Κακιούζης, πρώην αρχηγός της εθνική ομάδα καλαθόσφαιρας και ο Christian Karembeu, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής της ειρήνης της FIFA.

Με βάση τις προσωπικές τους ιστορίες, παρουσίασαν απτά παραδείγματα για το πώς μπορούμε να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Ανάμεσα στις άλλες εκδηλώσεις ξεχώρισε η στιγμή στο Αρχαίο Στάδιο της Ρόδου όπου οι παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστές Christian Karembeu και Γιώργος Καραγκούνης «αναμετρήθηκαν» με τους Hamza Hamzaoglou και Πάμπη Ανδρέου σε ένα αγώνα Teqball (κάτι σαν την επιτραπέζια αντισφαίριση με μπάλα ποδοσφαίρου και χωρίς ρακετες).

Αυτός ο αγώνας ήταν ένα τέλειο παράδειγμα της δύναμης συνεργασίας και ειρήνης μεταξύ των χωρών μέσω του αθλητισμού.

Λίγο πριν από τις απονομές των βραβείων, ο θρύλος του μπάσκετ Νίκος Γκάλης επεξήγησε το ρόλο του αθλητισμού που εμπνέει τις νέες γενιές, αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει στην κοινωνική αλλαγή και μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου, απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ειρήνης και Αθλητισμού επιβραβεύοντας 8 διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις και άτομα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη, τον διάλογο και την κοινωνική αλλαγή στον κόσμο μέσω του αθλητισμού.

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ήταν υποψήφια για το βραβείο «Περιφερειακός Οργανισμός Αθλητισμού της Χρονιάς» το οποίο τελικά απονεμήθηκε στην ποδοσφαιρική ομάδα Hope Refugee F.C.



Τον Απόλλωνα εκπροσώπησε στην Ρόδο η υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας, κυρία Κούλλα Σταυρινίδου.

Οι νικητές στις διάφορες κατηγορίες είναι:

Πρωταθλητής της χρονιάς: Blaise Matuidi για την ίδρυση του Οργανισμού "Les Tremplins Blaise Matuidi" ο οποίος έχει ως στόχο την βοήθεια στην επανένταξη των παιδιών στα προάστια.

Πρωτοβουλία της χρονιάς: Υπουργείο Νεολαίας και Αθλητισμού του Μπαχρέιν που διοργάνωσε τις εκδηλώσεις "1.000 Βήματα για την Ειρήνη" και "Color Run" που συγκέντρωσε περισσότερους από 5.000 ανθρώπους για να γιορτάσουν την 6ηΑπριλίου με στόχο την συλλογή χρημάτων για την δημιουργία ενός γηπέδου ποδοσφαίρου στο στρατόπεδο προσφύγων Za'atari στην Ιορδανία.

Πρόγραμμα αθλητισμού της χρονιάς: Το ίδρυμα Buen Punto που στοχεύει στην ενδυνάμωση των παιδιών μέσω δραστηριοτήτων στην περιοχή Choco της Κολομβίας.

Διπλωματική Δράση της χρονιάς: Το τμήμα Διπλωματικού Αθλητισμού του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ με το Κέντρο Αθλητισμού, Ειρήνης και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Τενεσί.

Ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής: Η Διεθνής Ομοσπονδία Χόκεϊ στον Παγκόσμιο Ιστό (IIHF).

Πρωτοβουλία περιφερειακής ειρήνης μέσω του αθλητισμού: Αμερικανικά κοινοτικά σχολεία της Αθήνας που διοργάνωσαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προώθηση της ειρήνης μέσω του αθλητισμού και διοργάνωσαν την εκδήλωση "Το χρώμα της ειρήνης" για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών.

Περιφερειακός Οργανισμός Αθλητισμού της χρονιάς: Hope Refugee F.C. ποδοσφαιρική ομάδα αποτελούμενη από πρόσφυγες που ζουν στην Αθήνα έχοντας ως σκοπό την ένταξή τους στην κοινωνία.

Περιφερειακή ΜΚΟ της χρονιάς: Budo for Peace, μία οργάνωση που διοργανώνει σεμινάρια για εκπαιδευτές από διαφορετικές θρησκείες και επιμορφωτικά προγράμματα για πολεμικές τέχνες στο Ισραήλ.