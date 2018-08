Παράταση προσφορών ζήτησε η κυβέρνηση για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας

Παράταση δύο εβδομάδων ζήτησε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από τους υποψήφιους επενδυτές του project της ενιαίας ανάπτυξης λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας. Μετά την εξέλιξη αυτή, η παράδοση των τελικών εγγράφων προσφορών προς την ισραηλινή κοινοπραξία Ampa Ltd & Israel Shipyards Ltd, η οποία παρέμεινε η μοναδική που εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για το μεγαλόπνοο έργο, μετατέθηκε από τις 24 Αυγούστου (ημερομηνία που αρχικά ήταν ορισμένη) στις 7 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου οι επίδοξοι επενδυτές από το Ισραήλ θα πρέπει να υποβάλουν στο κράτος την τελική τους προφορά για το έργο, αφού προηγουμένως μελετήσουν τους όρους που θέτει η κυβέρνηση με την ολοκλήρωση της διαδικασίας release of final tender documents. Στα έγγραφα των προσφορών που θα παραδοθούν στους Ισραηλινούς θα καταγράφονται οι όροι της κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα το ενοίκιο που θα πρέπει να καταβάλλουν προς το κράτος. Ο πιο σημαντικός, ωστόσο, όρος για τους υποψήφιους επενδυτές έχει να κάνει με το πλαφόν στο εμπόριο. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι με το υπάρχον πλαφόν που ισχύει στο λιμάνι, η ισραηλινή κοινοπραξία δεν πρόκειται να υποβάλει προσφορά για ανάληψη του έργου. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι επενδυτές αναμένουν τους τελικούς όρους της κυβέρνησης και κυρίως τις προθέσεις της όσον αφορά το πλαφόν στο εμπόριο και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν είναι αποφασισμένοι ν’ αποχωρήσουν από την διεκδίκηση του έργου, παρ’ όλο που το τελευταίο διάστημα είχαν επιδείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για ν’ αναλάβουν τη διαχείριση του λιμανιού και της μαρίνας.

O Δήμος Λάρνακας



Θυμίζουμε, ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στον «Πολίτη», ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας έθεσε την κυβέρνηση προ των ευθυνών της καθιστώντας την υπεύθυνη σε περίπτωση που ναυαγήσει και αυτή η προσπάθεια για ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας. Οι τοπικές αρχές της Λάρνακας αγωνιούν για τις εξελίξεις γύρω από το λιμάνι και ευελπιστούν ότι τελικά η κυβέρνηση θα κάνει πίσω και θα… βάλει νερό στο κρασί της όσον αφορά το σοβαρό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την επιβολή πλαφόν στο εμπόριο. Και τούτο, διότι σε διαφορετική περίπτωση και αυτή η προσπάθεια ν’ αναπτυχθεί το λιμάνι και η μαρίνα της πόλης θα ναυαγήσει οριστικά. «Εφόσον χαθεί και αυτή η ευκαιρία, η κυβέρνηση θα είναι υπόλογη έναντι στους Λαρνακείς», είχε τονίσει μ’ έμφαση στη συνέντευξή του στην εφημερίδα μας ο Ανδρέας Βύρας.