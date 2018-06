Πάνω από 2.00 η απόδοση στο GG σε όλα τα ματς από την Stoiximan!

Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ με τα παιχνίδια του 8ου ομίλου, ενώ με τον αγώνα της διοργανώτριας Ρωσίας ξεκινά η δεύτερη αγωνιστική όπου θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει το σκηνικό.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, η Κολομβία παίζει με την Ιαπωνία (15.00). Η νίκη της Κολομβίας έχει απόδοση 1.67, η ισοπαλία 3.65 και η νίκη της Ιαπωνίας 6.00. Στο 2.45 το over 2.5 γκολ, στο 4.85 το over 3.5 γκολ και στο 2.63 το under 1.5 γκολ. Το GG έχει απόδοση 2.35! Ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ στο παιχνίδι; Στο 4.25 ο Φαλκάο, στο 4.75 ο Μπάκα, στο 6.00 ο Χάμες, στο 12.00 ο Οσάκο και ο Μούτο. Γκολ του Χάμες με φάουλ έχει απόδοση 16.00! Γκολ του Μπάκα στο πρώτο ημίχρονο δίνει 5.50, ενώ στο δεύτερο 4.25!

Ακολουθεί ο αγώνας της Πολωνίας με τη Σενεγάλη (18.00). Ο «άσος» έχει απόδοση 2.25, η ισοπαλία 3.15 και το «διπλό» δίνει 3.55. Στο 2.08 το GG! Πιστεύετε ότι θα σκοράρει κάποια ομάδα και στα δύο ημίχρονα; Στο 4.15 η απόδοση της Πολωνίας, στο 6.20 της Σενεγάλης. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο; Απόδοση 5.75! Το πρώτο γκολ του αγώνα θα μπει μέχρι το 32’; Απόδοση 2.05! Ποια ομάδα θα κερδίσει το πρώτο πλάγιο; Στο 1.87 η απόδοση της Σενεγάλης. Ποια ομάδα θα κάνει την πρώτη προσπάθεια προς την εστία; Στο 1.70 η απόδοση της Πολωνίας, στο 2.07 της Σενεγάλης.

Το βράδυ η Ρωσία παίζει με την Αίγυπτο (21.00). Η νίκη της Ρωσίας έχει απόδοση 2.15, η ισοπαλία 3.25 και η νίκη της Αιγύπτου 4.35. Το over 2.5 γκολ δίνει 2.60 και το under 1.5 γκολ 2.45. Αν βλέπετε ξανά over 4.5 γκολ σε αγώνα των διοργανωτών, ποντάρετε στο 10.00! Στο 2.20 το GG! Ποιος θα πετύχει το τελευταίο γκολ του αγώνα; Ο Σμολόφ δίνει 4.50 και ο Σαλάχ 5.25! Γκολ του Σαλάχ και νίκη της Αιγύπτου δίνει 6.20! Ποιος θα αναδειχτεί MVP της αναμέτρησης; Στο 5.50 ο Σαλάχ και ο Γκολόβιν, στο 6.00 ο Σμολόφ, στο 7.00 ο Τζιούμπα, στο 8.00 ο Τσερίσεφ.

