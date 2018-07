Π. Δημητριάδης στον «Π»: «Δεν μπορεί να το παίζουμε σε διπλό ταμπλό»

Ήρθε η ώρα που η Κύπρος πρέπει να διαλέξει στρατόπεδο, εάν δεν θέλει να μην τη λιώσουν οι μυλόπετρες, ΗΠΑ - Ρωσία, που κινούνται με απίστευτους τρόπους και ταχύτητες, όπως μπορεί να ανιχνεύσει πια κανείς, από τα λίγα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας την τελευταία διετία. Φαίνεται να τελειώνει η εποχή που μπορούσαμε να πατάμε σε δύο βάρκες, να βρισκόμαστε στη μέση και να εναγκαλιζόμαστε αναλόγως των συμφερόντων μας, πότε με ΗΠΑ/ΕΕ και πότε με Ρωσική Ομοσπονδία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει ξεκάθαρα στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι πρέπει να επιλέξει με ποιους είναι, ότι δεν θα την ανεχτεί άλλο να λειτουργεί ως οικονομικό προτεκτοράτο των Ρώσων ολιγαρχών και παράλληλα να χρησιμοποιεί δυτικά μέσα και εργαλεία (δολάριο κ.λπ.) ούτε να συμπεριφέρεται ως κράτος-πράκτορας της Ρωσίας εντός της ΕΕ. Γι’ αυτό το νέο περιβάλλον, στο οποίο καλείται η χώρα μας να επαναπροσδιορίσει τη θέση της και τους προσανατολισμούς της σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές σχέσεις και την οικονομία της, αναφέρεται ο Πανίκος Δημητριάδης σε συνέντευξή του στον «Πολίτη». Ο κ. Δημητριάδης είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Leicester. Διετέλεσε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου την περίοδο της αποκορύφωσης της κρίσης [Μάιος 2012 - Απρίλιος 2014].

Ποιο είναι το νέο πολιτικοοικονομοκο τοπίο για την Κύπρο;



Τα τελευταία δύο χρόνια, τα διεθνή πολιτικά και οικονομικά δεδομένα έχουν αλλάξει, λόγω Brexit, Τράμπ και του αποτελέσματος των πρόσφατων ιταλικών εκλογών. Η διεθνής οικονομία και ιδιαίτερα η Ευρώπη, αντιμετωπίζει νέες απειλές, αβεβαιότητα αλλά και αποσταθεροποιητικές τάσεις, λόγω της ανόδου του προστατευτισμού και του λαϊκισμού. Ταυτόχρονα, στις ΗΠΑ συνεχίζεται η διερεύνηση Μούλλερ, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάμειξης της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές. Έχουν ήδη κατηγορηθεί άτομα που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία Τραμπ, όπως οι Μάναφορτ και Παπαδόπουλος. Στην Ευρώπη, αλλά εν μέρει και στις ΗΠΑ, επικρατεί η άποψη ότι ο κ. Πούτιν χρησιμοποιεί Ρώσους ολιγάρχες για να αυξήσει την επιρροή του διεθνώς, με σκοπό την αποσταθεροποίηση της Δύσης.

Μέχρι χθες βλέπαμε μια συνύπαρξη Αμερικανών και Ρώσων στις κυπριακές τράπεζες. Αυτό αλλάζει;



Είναι για να διερωτάται κάποιος εάν η συνύπαρξη Αμερικανών και Ρώσων στις κυπριακές τράπεζες ήταν εντελώς συμπτωματική. Σίγουρα δεν ήταν τυχαίοι οι συγκεκριμένοι. Ήταν στενοί συνεργάτες των Τραμπ και Πούτιν, αντίστοιχα. Αυτό, δικαιολογημένα πιστεύω, έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Μάθαμε πρόσφατα ότι ο δικηγόρος του Τραμπ χρηματοδοτήθηκε από τον Ρώσο μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Κύπρου, Βίκτορ Βέξελμπεργκ (Viktor Vekselberg). Επίσης, έχουμε μάθει ότι ο Πωλ Μάναφορτ ξέπλυνε ένα (1) εκατομμύριο δολάρια μέσω κυπριακής τράπεζας το 2015 και 900.000 το 2014, παρά τη βελτίωση του πλαισίου καταπολέμησης του ξεπλύματος που έγινε το 2013 (και πολύ περισσότερα κατά την περίοδο 2008-’12).

Τέλος οι δύο βάρκες



Έχει αλλάξει η στάση των Αμερικανών απέναντί μας;



Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ, ανεξαρτήτως Τραμπ, όπως και τα κέντρα αποφάσεων στην ΕΕ, ανησυχούν για την οικονομική αλλά και πολιτική επιρροή που έχει σήμερα η Ρωσία πάνω στην Κύπρο. Οι ανησυχίες είναι αυξημένες για δύο λόγους. Πρωτίστως, γιατί έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις Ρωσίας και Δύσης, αλλά και γιατί η επιρροή της Ρωσίας πάνω στην Κύπρο φαίνεται να παρουσιάζει αυξητική τάση. Δυτικά ΜΜΕ συνεχίζουν να παρουσιάζουν την Κύπρο ως τον Δούρειο Ίππο της Ρωσίας στην ΕΕ. Αυτή η εικόνα δημιουργεί μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους πολιτικούς αλλά και οικονομικούς κινδύνους για την Κύπρο, παρά τα όποια βραχυπρόθεσμα οφέλη από το ρώσικο χρήμα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι σπόροι της κρίσης του 2012-’13, όπως αναλύω στο βιβλίο μου («A Diary of the Euro Crisis in Cyprus») ήταν η εισροή ρωσικού (και ουκρανικού) χρήματος, η οποία οδήγησε σε διπλασιασμό του μεγέθους του τραπεζικού συστήματος κατά την περίοδο 2005-2011 και πολλαπλασιασμό των τραπεζικών κινδύνων. Χωρίς το άφθονο ξένο χρήμα, δεν θα είχε δημιουργηθεί φούσκα στα ακίνητα και ούτε θα είχαμε υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις σήμερα. Θυμάστε ότι την περίοδο εκείνη, κάποιοι διέδιδαν ότι η εισροή του ρωσικού χρήματος και η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών λόγω της φούσκας στα ακίνητα, ήταν ένα μικρό οικονομικό θαύμα. Σήμερα, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι πύργοι και το πρόγραμμα πώλησης «χρυσών διαβατηρίων» είναι βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλλον μας πείθουν ότι δεν έχουν αντλήσει τα σωστά διδάγματα από την προηγούμενη κρίση.

Ποιο είναι το πλαίσιο που καθορίζει σήμερα η ΕΕ, μέσα στο οποίο μπορεί να κινείται η χώρα μας;



Η Κύπρος ανήκει στην ΕΕ και επωφελείται τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά από τη συμμετοχή της. Η Κύπρος συμμετέχει στη λήψη όλων των αποφάσεων, που διέπουν τη λειτουργία της ΕΕ και της ευρωζώνης σε διάφορα επίπεδα. Έχει κάθε δικαίωμα να διαφοροποιεί τη θέση της, όπως και να δημιουργεί συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να στηρίζει τις δικές της θέσεις. Ταυτόχρονα, έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας, ακόμη και όταν αυτές ζημιώνουν την ιδιαίτερη σχέση της με χώρες όπως η Ρωσία.

Μας θέλουν εντός ΕΕ



Θα πρέπει να διαλέξουμε στρατόπεδο; Έχουμε επιλογή να μην επιλέξουμε τη Δύση;



Δεν πιστεύω ότι η Κύπρος έχει επιλογές. Η ΕΕ έχει τεράστιο πολιτικό, οικονομικό και δημοκρατικό εκτόπισμα διεθνώς. Ας μη ξεχνάμε ότι η ΕΕ δημιουργήθηκε ως έργο ειρήνης και ότι βασίζεται σε βαθιά δημοκρατικές αρχές, όπως και στον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αντιθέτως, η σημερινή Ρωσία είναι μια σχετικά νέα χώρα, με πολυτάραχη σύγχρονη ιστορία και χωρίς τη δημοκρατική παράδοση της ΕΕ. Η ιδέα ότι η Κύπρος μπορεί να προωθεί ρωσικά συμφέροντα και θέσεις στην ΕΕ είναι προβληματική. Ενδεχομένως να αποβεί και καταστροφική. Η λογική ότι η Κύπρος μπορεί να το παίζει σε διπλό ταμπλό, βασίζεται ίσως στη λανθασμένη πεποίθηση ότι στη χειρότερη περίπτωση όπου η Κύπρος βρεθεί εκτός της ΕΕ, θα έχει ακόμη μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από τη Ρωσία. Η εντύπωση από συνομιλίες που είχα με Ρώσους αξιωματούχους κατά την περίοδο της κρίσης του 2012-’13, τις οποίες παραθέτω στο βιβλίο μου, είναι ότι οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις της Ρωσίας με την Κύπρο έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία για την ίδια τη Ρωσία, εάν η Κύπρος παρέμενε μέλος της ευρωζώνης και της ΕΕ. Ήταν ενδεικτικό, επίσης, ότι η ρωσική κυβέρνηση χαιρέτισε τη δεύτερη συμφωνία της Κύπρου με το Γιούρογκρουπ (δηλαδή το bail-in) και επέκρινε την πρώτη (το τέλος σε όλες τις καταθέσεις), ενώ δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να παρέμβει στις διαπραγματεύσεις της Κύπρου με την ΕΕ και το ΔΝΤ προσφέροντας νέο δάνειο. Μάλιστα, βελτίωσε τους όρους του υφιστάμενου ρωσικού δανείου μόνον μετά τη δεύτερη και τελική συμφωνία, παρά το γεγονός ότι Ρώσοι πολίτες έχασαν σχεδόν 4 δις από αυτή τη συμφωνία.