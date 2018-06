Ό,τι προβλέψουν τα... λιοντάρια!

Σε κάθε Μουντιάλ εμφανίζονται απίθανα μέντιουμ από το πουθενά και προβλέπουν τα πάντα.

Βρήκαν και στην Κολομβία ένα μέντιουμ που είναι… δύο. Για την ακρίβεια είναι δύο λιοντάρια στο Ζωολογικό Πάρκο του Σάντα Φε στο Μεντεγίν της Κολομβίας, ονόματι Βαλεντίνα και Νενέ, τα οποία οι Κολομβιανοί θεωρούν ότι προβλέπουν σωστά τα αποτελέσματα της διοργάνωσης.

Πρεμιέρα σήμερα για την Εθνική Κολομβίας κόντρα στην Ιαπωνία και τα λιοντάρια πρόβλεψαν νίκη της Κολομβίας. Οι… συμπατριώτες τους ελπίζουν να κάνουν το 2 στα 2 στα προγνωστικά, αφού είχαν «ευστοχήσει» στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, όταν είχαν προβλέψει «άσο» στο Ρωσία-Σαουδική Αραβία.

Όχι, δεν πρόκειται για λιοντάρια που μιλάνε. Τις προβλέψεις τις κάνουν… αλλιώς. Οι υπεύθυνοι του Ζωολογικού Πάρκου κρέμασαν σε δύο δέντρα -στο ίδιο ύψος- τις σημαίες της Κολομβίας και της Ιαπωνίας βάζοντας μέσα και τροφή για τα λιοντάρια. Μπροστά στα μάτια αρκετών επισκεπτών του πάρκου, Βαλεντίνα και Νενέ όρμισαν στην σημαία της Κολομβίας. Και κάπως έτσι βγαίνουν τα προγνωστικά…

Εδώ που τα λέμε δεν έχουν κάνει προβλέψεις και σε κανά δύσκολο ματς τα λιονταράκια από την Κολομβία, οπότε θα περιμένουμε μήπως δοκιμάσουν τις μαντικές τους ικανότητες στα δύσκολα για να κρίνουμε αν όντως είναι… μέντιουμ! Και θα τα συγκρίνουμε με τον γάτο της Αγίας Πετρούπολης και τον ελέφαντα στη Γερμανία που προσπαθούν να κλέψουν τη δόξα από τα λιοντάρια σ’ αυτό το Μουντιάλ.

Αν πάντως, πιστεύετε, κι εσείς, όπως τα λιοντάρια, ότι η Κολομβία θα κερδίσει, η Stoiximan σας προσφέρει πάνω από 330 επιλογές και σ’ αυτό το παιχνίδι.

Η νίκη της Κολομβίας έχει απόδοση 1.67, η ισοπαλία 3.65 και η νίκη της Ιαπωνίας 6.00. Στο 2.45 το over 2.5 γκολ, στο 4.85 το over 3.5 γκολ και στο 2.63 το under 1.5 γκολ. Το GG έχει απόδοση 2.35! Αν πιστεύετε ότι η Κολομβία θα κερδίζει και στα δύο ημίχρονα, η απόδοση είναι 4.75, ενώ αν βλέπετε γκολ της Κολομβίας και στα δύο ημίχρονα, ποντάρετε στο 3.15.

Ποιος θα βάλει το πρώτο γκολ στο παιχνίδι; Στο 4.25 ο Φαλκάο, στο 4.75 ο Μπάκα, στο 6.00 ο Χάμες, στο 12.00 ο Οσάκο και ο Μούτο. Γκολ του Χάμες με φάουλ έχει απόδοση 16.00! Αν πιστεύετε ότι θα σκοράρει και ο Φαλκάο και ο Χάμες, η απόδοση είναι 7.50! Γκολ του Μπάκα στο πρώτο ημίχρονο δίνει 5.50, ενώ στο δεύτερο 4.25! Γκολ του Μουριέλ με σουτ εκτός περιοχής δίνει 12.00.

Αν δεν πιστεύετε στα λιοντάρια που όσο να ’ναι δεν είναι και εντελώς αμερόληπτα, νίκη της Ιαπωνίας με ανατροπή στο σκορ δίνει 17.25, ενώ νίκη της Ιαπωνίας χωρίς μηδέν παθητικό έχει απόδοση 12.75!