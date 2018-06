Όταν η Μέγκαν Μαρκλ έκανε στριπτίζ... (vid)

Τι κι αν έχουν περάσει έξι ολόκληρα χρόνια; Οι Γάλλοι δικηγόροι του περιοδικού Closer υποστηρίζουν πως ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ δεν άξιζαν να αποζημιωθούν με 92.000 λίρες.

Αφορμή είχαν σταθεί οι sexy φωτογραφίες της Meghan Markle, οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί από το έντυπο. Οι Γάλλοι δικηγόροι ανέφεραν χαρακτήρισαν «υποκριτική» μια τόσο μεγάλη αποζημίωση. Η προσφυγή θα ξεκινήσει στο Εφετείο των Βερσαλλιών την Τετάρτη, ενώ οι εκπρόσωποι του ππεριοδικού αναφέρουν ότι η απόφαση θα πρέπει να αναθεωρηθεί

Ανάμεσα σε άλλα πρόκειται να χρησιμοποιήσουν βίντεο της Meghan Markle να κάνει στριπτίζ ενώ ψήνει μπιφτέκια για να αποδείξει πως τα θηλυκά μέλη της βασιλικής οικογένειας χρησιμοποίησαν σέξι φωτογραφίες για να προωθήσουν τους εαυτούς τους!

Δείτε το βίντεο «Grilling Never Looked So Hot With Meghan Markle», που είχε γυριστεί για το περιοδικό Men’s Health το 2013.