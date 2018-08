Όμορφη κίνηση από την διοίκηση της Ομόνοιας

Στον αγώνα με την Αλκή, θα φιλοξενηθεί στο Θεωρείο 24, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Συνδρόμου Down στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης της Ομόνοιας.

Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Συνδρόμου Down θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει στο Θεωρείο 24 του σταδίου ΓΣΠ η Ομόνοια, στο παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου με την Αλκή.

Ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης της Ομόνοιας και της απόφασης για να διατίθεται το Θεωρείο 24, σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι, σε ευπαθείς ομάδες συνανθρώπων μας.

Παγκύπριος Σύνδεσμος Συνδρόμου Down

Άρχισε τη λειτουργία του στις 6 Φεβρουαρίου 1991. Έχει νομική υπόσταση και ως έμβλημά την Παναγία τη Θεοσκέπαστη, στον Καλοπαναγιώτη, κάτω από τη σκέπη της οποίας οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά με το σύνδρομο Down.

Σκοποί του Συνδέσμου:

– Παροχή βοήθειας στις οικογένειες που έχουν παιδί με σύνδρομο Down.

– Καταβολή προσπάθειας ώστε τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνει κάθε άτομο να τύχουν αναγνώρισης και εφαρμογής και για τα παιδιά με σύνδρομο Down.

– Συνεργασία γονιών/αρχών για ένταξη των παιδιών στα κανονικά σχολεία.

– Προώθηση ειδικής εκπαίδευσης στα κανονικά δημόσια σχολεία, σε περίπτωση που τα παιδιά με σύνδρομο, αδυνατούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μερικών μαθημάτων.

– Προώθηση συνεργασίας με παρόμοιους συνδέσμους του εξωτερικού

– Διοργάνωση κοινωνικών, πολιτιστικών, πνευματικών ή και άλλων εκδηλώσεων, δημοσιευμάτων κτλ.

– Προσπάθεια βελτίωσης της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την οικονομική και επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών με σύνδρομο Down.