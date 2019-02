Όλος ο κόσμος της διαδικτυακής διαφήμισης στην οθόνη σας μέσω AdReport

Η καινοτόμα και χρηστική υπηρεσία AdReport for Advertisers, διατίθεται στην Κύπρο από την εταιρεία Επικοινωνίας, Δημοσιότητας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων, FMW Financial Media Way. Το AdReport.com λειτουργεί σε 5 χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Τουρκία) και καταγράφει το σύνολο της display διαφημιστικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο.

Οι συνδρομητές της υπηρεσίας AdReport μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο ποιος διαφημίζεται που, με ποια δημιουργικά, τι budget δαπανά, τι προϊόντα και υπηρεσίες λανσάρουν ανταγωνιστικές εταιρείες, τη δραστηριότητα οποιουδήποτε κλάδου, πόσες και ποιες καμπάνες έχει κάθε website και φυσικά να ελέγχουν τις καμπάνιες της δικής τους εταιρείας (που τοποθετήθηκαν, πότε κ.λπ.). Με τα Alerts μπορείτε να ενημερώνεστε στο e-mail σας οποτεδήποτε αρχίζει μια νέα καμπάνια από εταιρεία, κλάδο, website που σας ενδιαφέρει. Ακόμα, μπορείτε πολύ γρήγορα να φτιάξετε τις δικές σας ομάδες εταιρειών που θέλετε να παρακολουθείτε και με ένα κλικ να βλέπετε όλες τις καμπάνιές τους ή να βάζετε alerts. Όλες οι πληροφορίες είναι εξαγώγιμες σε Excel reports, για περαιτέρω επεξεργασία.

Πρόσφατα, αναβαθμίστηκε σημαντικά η κάλυψη των διαφημίσεων στα social media (Facebook, Instagram) αλλά και στο YouTube. Επίσης, πιλοτικά, παρέχεται και εκτίμηση budget για τις καμπάνιες. Οι συνδρομητές δηλαδή, εκτός από τα παραπάνω ποιοτικά στοιχεία για τις διαφημιστικές καμπάνιες (ποιος, που, πότε) θα λαμβάνουν και ποσοτικές πληροφορίες (αρ. impressions, share of voice, τάσεις κ.α.)

Όλα τα παραπάνω, μαζί με τις λειτουργίες που θα ανακαλύψετε χρησιμοποιώντας το AdReport, καθιστούν την υπηρεσία ένα απαραίτητο εργαλείο για τα τμήματα Marketing και Πωλήσεων εταιρειών.