Όλοι τα έβαλαν με τη Μαντόνα για την αφιέρωση που έκανε στην Φρά

Δεν πρόλαβε να περάσει εβδομάδα από τότε που το Ίντερνετ αποθέωνε τη Μαντόνα με αφορμή τα 60ά της γενέθλια, και τώρα άρχισαν οι επιθέσεις με αφορμή το χθεσινό της «φόρο τιμής» στην πρόσφατα χαμένη Αρίθα Φράνκλιν. Και βάζουμε τις λέξεις σε εισαγωγικά, γιατί η Βασίλισσα της Ποπ, αντί να μιλήσει για τη Βασίλισσα της Σόουλ, τελικά μίλησε για τον εαυτό της.

Μια μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της Φράνκλιν πίσω της, η Μαντόνα βγήκε στη σκηνή με μία κελεμπία και χαϊμαλιά σαν αυτά που φορούσε αυτές τις ημέρες στο Μαρόκο, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της. «Η Αρίθα Λουίζ Φράνκλιν άλλαξε την πορεία της ζωής μου» ήταν η πρώτη της πρόταση. Και μετά η Αρίθα ξεχάστηκε, καθώς η Μαντόνα άρχισε να εξιστορεί τα δύσκολα πρώτα χρόνια στην καριέρα της, όταν έφυγε από το Ντιτρόιτ στα 18 της με 35 δολάρια στην τσέπη, όταν προσπαθούσε να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια, όταν τη λήστεψαν, όταν ζούσε σε τεκέ και την είχαν περάσει για πόρνη...





Κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο που έκλεισε ακρόαση για να κάνει δεύτερα φωνητικά σε έναν Γάλλο παραγωγό ντίσκο, αλλά είχε ξεχάσει να προετοιμάσει κάποιο τραγούδι και είπε το «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman» της Φράνκλιν, που το ήξερε απ' έξω. Κι έτσι επανήλθαμε στην Αρίθα, με τη Μαντόνα να λέει ότι χωρίς εκείνη δεν θα είχε καταφέρει τίποτα. «Θέλω να σε ευχαριστήσω Αρίθα που ενδυνάμωσες όλες μας. R-E-S-P-E-C-T» και καληνύχτα σας.

«Η Μαντόνα έκανε αφιέρωμα στον εαυτό της με γκεστ την Αρίθα» ήταν ένα από τα πιο ευγενικά σχόλια που ανέβηκαν στο Twitter. «Αυτός που επέλεξε τη Μαντόνα για να κάνει αφιέρωμα στην Αρίθα πρέπει να χάσει τη δουλειά του αυτή τη στιγμή», «Η Μαντόνα κατάφερε να κάνει τον θάνατο της Αρίθα να αφορά εκείνη και το δικό της μουσικό ταξίδι, ντροπή», «Κάποιος να πει στη Μαντόνα ότι δεν πέθανε η Μαντόνα», «Τιμάς έναν θρύλο μιλώντας για την ιστορία του, αλλιώς καλύτερα να το βουλώσεις» ήταν μερικές από τις αντιδράσεις.

Για τα βραβεία δεν έχουμε να πούμε και πολλά, η Camila Cabello κέρδισε τα video of the year και artist of the year, η Cardi B αναδείχθηκε best new artist και η Τζένιφερ Λόπεζ εντυπωσίασε με το medley των επιτυχιών της που παρουσίασε.