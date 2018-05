Οδηγούμε το νέο Volvo XC40 (video)

Βίντεο - μοντάζ: Ευάγγελος Βαρνάβα

Το βραβείο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2018, ακολουθεί μια άλλη πρόσφατη αναγνώριση για το XC40, αυτή του Car of the Year Award από το ηγετικό περιοδικό του Ηνωμένου Βασιλείου, What Car? .

Το XC40 θέτει νέα πρότυπα από πλευράς σχεδιασμού, συνδεσιμότητας και τεχνολογιών ασφάλειας. Οι πρώτες παραγγελίες, που υπερβαίνουν τις 20.000 μονάδες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ελκυστικό συνδυασμό για καταναλωτές ανα το παγκόσμιο.

Το XC40 είναι το πρώτο μοντέλο της Volvo που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα CMA (Compact Modular Architecture), στην οποία θα βασιστούν οι προσεχείς εκδόσεις της σειράς 40. Το XC40 είναι επίσης το πρώτο Volvo που προσφέρει τη δυνατότητα car-sharing, μέσω της τεχνολογίας ψηφιακού κλειδιού και της πλατφόρμας υπηρεσιών διασύνδεσης Volvo On Call. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες του XC40 μπορούν να μοιραστούν το αυτοκίνητό τους με την οικογένεια και τους φίλους τους χωρίς να χρειάζεται να τους αφήσουν ένα φυσικό κλειδί.

Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποστήριξης οδηγού στο XC40 συμπεριλαμβάνουν το σύστημα ημι-αυτόνομης οδήγησης Pilot Assist, το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety, το σύστημα αποφυγής εκτροπής από το δρόμο Run-Off Road Mitigation, το Cross Traffic Alert με αυτόματο φρενάρισμα και την κάμερα 360° που βοηθά τους οδηγούς να ελιχθούν σε μικρούς χώρους στάθμευσης.

Το XC40 προσφέρει επίσης ευφυείς λύσεις στην εσωτερική σχεδίαση, που εξυπηρετούν με άπλετο χώρο για όλη την οικογένεια. Διαθέτει ιδέες αποθήκευσης με περισσότερο λειτουργικό χώρο στις πόρτες και κάτω από τα καθίσματα, έναν ειδικό χώρο για κινητό τηλέφωνο που συμπεριλαμβάνει παροχή ασύρματης φόρτισης, πτυσσόμενο άγκιστρο για μικρές τσάντες, καθώς κι έναν αφαιρούμενο κάδο απορριμμάτων στην κεντρική κονσόλα.

« Έχουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική για ανάπτυξη και δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να έχουμε ηγετική θέση στον τομέα της ασφάλειας, των υπηρεσιών συνδεσιμότητας και της ηλεκτροκίνησης» δήλωσε ο Håkan Samuelsson.« Το XC40 αντανακλά αυτή τη δέσμευση και η ανταπόκριση από τους πελάτες μας και από την κριτική επιτροπή του COTY εδώ σήμερα, δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο ».

