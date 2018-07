Ο Ράκιτιτς ξεπέρασε τον… σκύλο του

Αναζητώντας τον ηγέτη της Κροατίας στην τρελή πορεία της προς τα προημιτελικά του Μουντιάλ, θα έχετε ακούσει πολλά για τον Λούκα Μόντριτς. Και δικαιολογημένα, αφού ο τύπος κινείται σε άλλο επίπεδο.

Αλλά μήπως είναι λιγότερο ηγέτης ο παίκτης που αναλαμβάνει μονίμως την τελευταία εκτέλεση στη διαδικασία των πέναλτι; Μάλλον το λέει η καρδιά του…

Ο Ιβάν Ράκιτιτς έστειλε την Κροατία στα προημιτελικά και ακολούθως στα ημιτελικά, ευστοχώντας και στις δύο περιπτώσεις, κόντρα σε Δανία και Ρωσία, στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι. Κι όμως είναι ο ίδιος παίκτης που είχε λάβει μήνυμα προ ετών από την μητριά του πως ο σκύλος του εκτελεί καλύτερα πέναλτι από αυτόν.

Πότε είχε γίνει αυτό;

Όταν είχε χάσει πέναλτι κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο για το ισπανικό πρωτάθλημα, φορώντας ακόμη τη φανέλα της Σεβίλλης, είχε λάβει ένα μήνυμα από τη μητριά του.

Για να του κάνει πλάκα, τού έστειλε μια φωτογραφία με τον σκύλο του Κροάτη και του έγραψε ότι εκτελεί καλύτερα πέναλτι από τον ποδοσφαιριστή. Το είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο BBC ο άσος της Μπαρτσελόνα.

Ο Ράκιτιτς πλέον έχει κερδίσει και τον σκύλο του. Και ετοιμάζεται πλέον να στείλει την Κροατία στον τελικό του Μουντιάλ, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τελευταίο εμπόδιο η Αγγλία.

