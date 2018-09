Ο NESCAFÉ λανσάρει την κούπα ταξιδίου É που ετοιμάζει και τον καφέ σας

Μια κούπα καφέ αποτελεί ίσως την πιο σπουδαία και απλή ιδέα για ουσιαστική επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους. Κι αυτό, γιατί δεν πρόκειται απλά για ένα ρόφημα∙ αλλά για το αντικείμενο που μεταμορφώνει την κοινωνική μας ζωή. Ο καφές φέρνει νέες προοπτικές, που κάνουν την κάθε στιγμή σημαντική. Μας ξυπνάει κάθε πρωί, φέρνει ιδέες σε ένα επαγγελματικό γεύμα, ζωντανεύει τη συζήτηση στο βραδινό δείπνο.

Στις μέρες μας η διασύνδεση έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ, όχι όμως και η ουσιαστική επαφή. Γι’ αυτό το É by NESCAFÉ® αποφάσισε να διευρύνει τις δυνατότητες και να κάνει την απόλαυση μιας κούπας καφέ με την οικογένεια και τους φίλους πιο έξυπνη, μοναδική και πιο προσωπική. Και αυτό είναι απολύτως λογικό! Γιατί όσο η τεχνολογία γίνεται εξυπνότερη και η κοινωνία συνδέεται ολοένα και περισσότερο, είναι φυσικό να αυξάνονται και οι προσδοκίες και για την εμπειρία του καφέ.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η Nestlé θα γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο του καφέ, παρουσιάζοντας παγκόσμια στην Κύπρο, την επόμενη γενιά συσκευών καφέ: Το É by NESCAFÉ® είναι η νέα, μοντέρνα και φορητή συσκευή καφέ από τον NESCAFÉ, που μπορεί να παρασκευάζει μια ποικιλία από απολαυστικούς, φρέσκους καφέδες, προσαρμοσμένους στο προσωπικό γούστο και τις προτιμήσεις μας. Το É by NESCAFÉ® μεταφέρεται εύκολα, ενώ αποτελεί τον πιο έξυπνο συνδυασμό υπερσύγχρονης συσκευής καφέ που συνδέεται με smartphone και κούπας ταξιδιού με οικολογική συνείδηση. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τον ιδανικό σύντροφο για όλη τη μέρα!

Η Αρχή

Τι θα γινόταν αν η κούπα του καφέ σας σας γνώριζε; Θα έφτιαχνε τον καφέ σας ακριβώς όπως σας αρέσει, κάθε πρωί. Θα τον ετοίμαζε σε δευτερόλεπτα. Θα γνώριζε εκατοντάδες συνταγές καφέ. Θα φρόντιζε όχι μόνο να ετοιμάσετε τον καφέ σας, αλλά και να τον πάρετε μαζί σας. Με το É by NESCAFÉ®, ο NESCAFÉ®, ο μεγαλύτερος παραγωγός καφέ στον κόσμο, τα κάνει όλα αυτά πραγματικότητα ̶ και όχι μόνο!

Στην Nestlé, «προσπαθούμε πάντοτε να βρίσκουμε έξυπνους τρόπους για να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων και να κάνουμε τις σχέσεις τους πιο εύκολες. Κι αυτό επειδή πιστεύουμε ότι οι μεγαλοφυείς ιδέες κάνουν τη ζωή μας απλούστερη και πιο ανταποδοτική. Έτσι, για να ζούμε τη ζωή στο έπακρο, σκεφτόμαστε και ενεργούμε πιο έξυπνα. Αυτό λοιπόν που ρωτήσαμε τους εαυτούς μας πριν δημιουργήσουμε το É by NESCAFÉ® ήταν: Τι σημαίνει «έξυπνο» για μια εμπειρία καφέ; Το É by NESCAFÉ® είναι μια συσκευή καφέ που ολοκληρώνει την προετοιμασία του καφέ σε ένα μόνο βήμα, ενώ επιτρέπει να απολαύσετε τον καφέ σας στο ίδιο σκεύος. Με άλλα λόγια, ο NESCAFÉ® ανακάλυψε τον πιο έξυπνο τρόπο για να φτιάξετε τον ποιοτικότερο καφέ πιο γρήγορα και πιο εύκολα, δημιουργώντας διασυνδέσεις που αξίζουν».

Έξυπνη Ιδέα, Απλότητα & Συνδεσιμότητα:

Το É by NESCAFÉ® είναι μια πολύ απλή συσκευή, που με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού ετοιμάζει ζεστά ή κρύα (σε θερμοκρασία δωματίου) ροφήματα καφέ. Επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει και μέσω μιας εξειδικευμένης εφαρμογής smartphone, της NESCAFÉ® É Connected Mug. Με δυνατότητα σύνδεσης με το κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth®, η εφαρμογή ελέγχει όλες τις ρυθμίσεις των ροφημάτων: από ζεστό σε κρύο, με αφρό, κρέμα, με γάλα ή χωρίς. Κάθε κούπα μπορεί να προσαρμοστεί στο προσωπικό γούστο του καθενός επιλέγοντας ανάμεσα σε τέσσερα προϊόντα καφέ: NESCAFÉ® Classic, NESCAFÉ® Gold, NESCAFÉ® Azera ή NESCAFÉ® Cappuccino Mixes.

Τα Απαραίτητα, Ποιότητα & Ποικιλία:

Μια μεγάλη ποικιλία από συνταγές σας δίνουν επιπλέον επιλογές για τη δική σας προσωπική συνταγή με δυνατές ή γλυκές γεύσεις, για παράδειγμα, ή με τη ρύθμιση της επιθυμητής ισχύος και θερμοκρασίας του. Ψηφιακοί baristas μπορούν να αναπτύξουν, να αποθηκεύσουν και να μοιραστούν τις δικές τους συνταγές. Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα κλικ: Απολαύστε μια κούπα από την αποθηκευμένη αγαπημένη σας προτίμηση ή εξερευνήστε νέες τάσεις καφέ (όπως ένα υπέροχο Espresso Martini ή ένα Volcano Expresso).

Προστιθέμενη Αξία, Επαφές:

Το É by NESCAFÉ® θα σας βοηθήσει να έρθετε πιο κοντά με τους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας, αλλά και να εντοπίσετε άλλους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας, μέσω της εφαρμογής. Μπορείτε να μοιραστείτε εύκολα την τοποθεσία σας και να προσκαλέστε τους φίλους σας για μια κούπα καφέ NESCAFÉ® και κουβέντα. Η εφαρμογή παρέχει επίσης εύχρηστες συμβουλές για καθημερινή χρήση και φροντίδα της νέας σας συσκευής É by NESCAFÉ®.

Τεχνολογία & Άνεση:

Χάρη στην υψηλή τεχνολογία, η ενσωμάτωση του κινητήρα, της πλάκας θερμότητας και του αναδευτήρα επιτρέπει στα υλικά να αναμειγνύονται ομαλά, ετοιμάζοντας φρέσκο καφέ με πλούσιο αφρό και κρέμα, προσφέροντάς σας στιγμιαίους καφέδες NESCAFÉ® υψηλής ποιότητας, κρύους ή ζεστούς.

Στα 60-90 δευτερόλεπτα που χρειάζεστε για να φτιάξετε τον καφέ σας δεν θα ακούσετε σχεδόν κανέναν ήχο. To É by NESCAFÉ® εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας ομοιόμορφο αποτέλεσμα κάθε φορά.

Η θερμομονωτική επένδυση από ανοξείδωτο ατσάλι διπλού τοιχώματος κρατά τον καφέ σας ζεστό ή κρύο για μια ολόκληρη ώρα.

Το καπάκι 100% στεγανότητας αποτρέπει τη διαρροή.

Τέλος, με τo É by NESCAFÉ® η απόλαυση του καφέ on-the-go δεν δημιουργεί πλέον πρόβλημα περιβαλλοντικής ρύπανσης, καθώς τα μόλις ~500g του δοχείου είναι το ιδανικό βάρος για να απολαύσετε το αγαπημένο σας ρόφημα καφέ στον δρόμο για το πανεπιστήμιο, τη δουλειά ή τη βιβλιοθήκη. Παράλληλα, είναι μια συσκευή με οικολογική συνείδηση: θερμαίνει μόνο την απαραίτητη ποσότητα υγρού, αποτρέπει τη χρήση ποτηριών μιας χρήσης και σας παρέχει προνομιακή πρόσβαση στις ιστορίες του NESCAFÉ® Plan & coffee farmers.

Η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί από το Nestlé System Technology Centre που βρίσκεται στο Orbe της Ελβετίας.

Εσείς ολοκληρώστε την παρασκευή του αγαπημένου σας ροφήματος, αφαιρέστε το δοχείο É by NESCAFÉ® από τη βάση του και απολαύστε το σε όλη τη διάρκεια της μέρας σας.

Είστε έτοιμοι να ζήσετε μια νέα, «έξυπνη» εμπειρία καφέ;

Επισκεφθείτε τα καταστήματα μας:

The Mall of Cyprus, Λευκωσία, 09:30 – 20:00 Δευτέρα-Σάββατο 11:00-19:00 Κυριακή

My Mall, Λεμεσσό, 10:00 – 20:00 Δευτέρα-Σάββατο, 11:00-19:00 Κυριακή

Ιστοσελίδα: www.nescafe.com.cy/emug

