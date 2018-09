Ο «μύθος» για το Nations League και τι πραγματικά ισχύει

Η χθεσινή νίκη της Εθνικής Κύπρου επί της Σλοβενίας στο ΓΣΠ διατήρησε ζωντανές τις όποιες ελπίδες έχουμε για διάκριση στο Nations League και διεκδίκηση μίας θέσης στα πλέι οφ της τρίτης κατηγορίας, που θα δώσουν ένα εισιτήριο για τα τελικά του Euro 2020.

Για πρωτιά του ομίλου είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσουμε, παρ’ όλα αυτά ποντάρουμε στην ιδιαιτερότητα που υπάρχει στον τρόπο διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Ως γνωστόν, αν μια ομάδα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου της, αλλά στη συνέχεια προκριθεί στο Euro μέσω των προκριματικών, δεν θα συμμετάσχει στα πλέι οφ του Nations League και θα αντικατασταθεί από άλλη ομάδα.

Παρ’ όλα αυτά, επικρατεί σύγχυση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίον γίνεται αυτή η αντικατάσταση, γι’ αυτό αξίζει να διευκρινίσουμε τι ακριβώς ισχύει.

Καταρχάς, υπενθυμίζουμε πως κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες έχει τέσσερις ομίλους, οι νικητές των οποίων προκρίνονται στα πλέι οφ της κάθε κατηγορίας, που θα γίνουν τον Μάρτιο του 2020. Θα γίνουν μονοί ημιτελικοί, μονός τελικός (σε χώρα που θα επιλεχθεί από την UEFA) και ο νικητής της κάθε κατηγορίας θα πάρει την πρόκριση για το Euro.

Ενδιάμεσα από την ολοκλήρωση των ομίλων του Nations League (Νοέμβριος 2018) και των πλέι οφ της διοργάνωσης (Μάρτιος 2020), θα διεξαχθούν, κατά τη διάρκεια του 2019, τα συνηθισμένα προκριματικά του Euro.

Aν λοιπόν μια ομάδα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου της στο Νations League, αλλά στη συνέχεια πάρει εισιτήριο για το Euro μέσω των προκριματικών, δεν θα αγωνιστεί στα πλέι οφ της κατηγορίας της. Όμως, η εθνική αυτή δεν θα αντικατασταθεί από τον δεύτερο του ομίλου της, όπως λανθασμένα πολλοί πιστεύουν, αλλά από την επόμενη «καλύτερη» ομάδα ολόκληρης της κατηγορίας.

Σε σχετικό θέμα στην επίσημη ιστοσελίδα της, η UEFA αναφέρει επακριβώς για τα πλέι οφ: «If a UEFA Nations League group winner has already qualified via the European Qualifiers, then their spot will go to the next best-ranked team in their league». Δηλαδή, «αν ο νικητής ενός ομίλου του Nations League προκριθεί μέσω των προκριματικών, τότε η θέση του (σ.σ. στα πλέι οφ) θα πάει στην επόμενη καλύτερη ομάδα της κατηγορίας».

Στην περίπτωση του ομίλου της Κύπρου, για παράδειγμα, αν η Βουλγαρία τερματίσει πρώτη αλλά εξασφαλίσει θέση στο Euro 2020 μέσω των προκριματικών, δεν θα αρκεί στην εθνική μας η δεύτερη θέση για να συμμετάσχει στα πλέι οφ της κατηγορίας μας. Η θέση της Βουλγαρίας θα πάει στην επόμενη «καλύτερη» εθνική της κατηγορίας από όσες δεν τερμάτισαν στην πρώτη θέση.

Εξυπακούεται πως αν π.χ. τρεις από τις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν τις πρωτιές στους ομίλους της κατηγορίας προκριθούν στο Euro, τότε θα τις αντικαταστήσουν οι τρεις επόμενες καλύτερες εθνικές της κατηγορίας (πλην των πρωτοπόρων).

Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για την Κύπρο, καθώς στην περίπτωση που καταφέρει να τερματίσει δεύτερη, θα μπορεί να βρεθεί στα πλέι οφ ακόμη κι αν η πρωτοπόρος του ομίλου μας δεν προκριθεί μέσω προκριματικών στο Euro.

Συμπερασματικά, αν οποιαδήποτε από τις ομάδες που θα τερματίσουν πρώτες στους ομίλους της τρίτης κατηγορίας προκριθεί στην τελική φάση του Euro και η εθνική μας υπερισχύει των άλλων ομάδων της κατηγορίας που δεν τερμάτισαν πρώτες στους ομίλους τους, τότε η Κύπρος θα διαγωνιστεί στα πλέι οφ.

ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ «ΚΑΛΥΤΕΡΗ»

Πρέπει να τονιστεί πως στην πιο πάνω περίπτωση, η επόμενη καλύτερη εθνική (πέραν των τεσσάρων που θα έχουν πάρει την πρώτη θέση στον όμιλό τους), δεν θα προκύψει από τον απόλυτο αριθμό των βαθμών των χωρών.

Όπως διευκρινίζει η UEFA στους κανονισμούς της διοργάνωσης (18.02.a), σε κατηγορίες (όπως η δική μας) που περιλαμβάνει τόσο τριμελείς, όσο και τετραμελείς ομίλους, για να βγει η «καλύτερη» ομάδα ανάμεσα από διαφορετικούς ομίλους, για τις εθνικές των τετραμελών ομίλων δεν θα μετρήσουν τα αποτελέσματα που έχουν φέρει με τον τέταρτο του ομίλου τους.