Ο λόγος που οι Χρυσές Σφαίρες θα θυμίζουν Sex and the City

Γιατί οι φετινές Χρυσές Σφαίρες θα έχουν άρωμα από Sex and the City και εκατομμύρια φαν της σειράς ανυπομονούν ήδη να παρακολουθήσουν την τελετή.

Ολα είναι έτοιμα για τις Χρυσές Σφαίρες 2018, το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός του πλανήτη που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιανουαρίου Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς.

Ομως οι φετινές Χρυσές Σφαίρες θα έχουν άρωμα από Sex and the City και Carrie Bradshaw, αφού συμφωνα με το Us Weekly η μία και μοναδική Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα συμμετέχει στην παρουσίαση της βραδιάς.

Το Us Weekly επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή και οι απανταχού θαυμάστριές της σε όλο τον κόσμο περιμένουν εναγωνίως να δουν την εμφάνισή της. Στη σκηνή θα ανεβούν γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ όπως ο Τομ Χανκς, η Νικόλ Κίντμαν, η Μέριλ Στριπ και άλλοι.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν στις 11 Δεκεμβρίου, ενώ η 75η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου του 2018.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εντυπωσιακή εμφάνιση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών έχει ήδη αρχίσει. Μέχρι τότε ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές πρόσφατες αλλά και παλαιότερες εμφανίσεις της.