«Ο Γκουαρντιόλα ζει πάντα μέσα στον φόβο»

Σφοδρή επίθεση προς τον Πεπ Γκουαρδιόλα εξαπέλυσε ο πρώην γιατρός της Μπάγερν, τονίζοντας πως η αυτοπεποίθηση του Καταλανού είναι χαμηλή!

O δρ. Χανς Μίλερ-Βόλφαρτ εξέδωσε την αυτοβιογραφία (Seeing with your Hands: My Life and my Medicin) του και οι ευθείες βολές του στον Πεπ Γκουαρδιόλα προκάλεσαν σάλο κι εκτός Γερμανίας.

Αλλωστε, αυτή η κόντρα κρατάει χρόνια, αφού ο Καταλανός ήταν αυτός που τον απομάκρυνε από τους Βαυαρούς. «Ο Γκουαρδιόλα δεν είχε την παραμικρή εμπιστοσύνη σε μένα και την ομάδα. Δεν έδειχνε ενδιαφέρον για τα ιατρικά θέματα που του θέταμε, όμως ζητούσε ιατρικά... θαύματα».

Ο Μίλερ-Βόλφαρτ στάθηκε στον τραυματισμό του Τιάγκο Αλκάνταρα, στα ξεσπάσματα του Καταλανού, τονίζοντας: «Στην τρίτη φορά που συναντηθήκαμε, ο Γκουαρδιόλα ούρλιαζε λέγοντας: Τι γίνεται εδώ; Πίστευα ότι έχουμε από τις καλύτερες ιατρικές ομάδες στον κόσμο και μετράμε ήδη δύο σοβαρούς τραυματισμούς! Ο Γκουαρδιόλα προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε. ως καινοτόμος προπονητής, όμως η Μπάγερν έκανε βήματα πίσω με αυτόν στον πάγκο!

Στην πρώτη του σεζόν είχαμε πολλούς, πάρα πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς. Νόμιζε πως πέντε λεπτά χαλάρωμα ήταν αρκετά. Οχι δεν είναι έτσι. Γι αυτό άλλωστε η κατάσταση είναι καλύτερη με τον Χάινκες. Η Μπάγερν έχει ελάχιστους τραυματισμούς μυϊκούς. Ο Γκουαρδιόλα έχει μικρή αυτοπεποίθηση και κάνει τα πάντα για να το κρύψει από τον κόσμο. Ζει πάντα μέσα στο φόβο».

