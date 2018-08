O ...Χάρι Πότερ κάνει διακοπές στην Πελοπόννησο

Μάλιστα οι πελάτες του ξενοδοχείου τον έχουν αναγνωρίσει καθώς κινείται ανάμεσά τους. Στη φωτογραφία ο Ντάνιελ Ράντκλιφ φωτογραφίζεται με τον Καλαματιανό Γιάννη Αναστασόπουλο (παίκτης του Γ.Σ. Γαργαλιάνων), στην επίσκεψη «δροσιάς” που έκανε… για ένα παγωτό.

Ο Ντάνιελ Τζέικομπ Ράντκλιφ όπως είναι το πλήρες όνομά του γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1989 και κατάγεται από εύπορη οικογένεια. Έκανε το υποκριτικό του ντεμπούτο σε ηλικία δέκα ετών στην τηλεταινία του καναλιού BBC One David Copperfield το 1999. Το 2001 έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία The Tailor of Panama.

Σε ηλικία 11 ετών κέρδισε το ρόλο του Χάρι Πότερ στην πρώτη ταινία Χάρι Πότερ και πρωταγωνίστησε στη σειρά ταινιών για δέκα χρόνια μέχρι την κυκλοφορία της όγδοης και τελευταίας ταινίας τον Ιούλιο του 2011.