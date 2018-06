Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ως Deus ex machina

Η στήλη καλεί τον κ. Αβέρωφ Νεοφύτου να παρέμβει υπό την πιο πάνω ιδιότητα σχετικά με τα πιο κάτω, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Λάρνακας-Πειραιά

Μας έχουν φλομώσει με τις ανοησίες τους περί άγονης γραμμής. Σοβαρός επιχειρηματίας του ευρύτερου κλάδου μου ανέφερε ότι το κόστος λειτουργίας της σύνδεσης δεν ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ουσιαστικά τίποτα. Αναλογιστείτε απλώς τα 5 δισ. ευρώ που η σημερινή κυβέρνηση ως εγχώριος μεταπράτης του διεθνούς τραπεζικού κεφαλαίου -δημόσιο χρήμα, δηλαδή χρήμα που δεν της ανήκει αλλά διαχειρίζεται- δαπάνησε για την εκποίηση του Συνεργατισμού. Με στοιχεία έρευνας που έγιναν για μεγάλη αεροπορική εταιρεία, το 20% του ταξιδιωτικού κοινού δεν μπαίνει σε αεροπλάνο, αλλά το κράτος αυτό τους κρατά ομήρους για να εξυπηρετεί τα ιδιωτικά μονοπωλιακά συμφέροντα της Hermes, ζητώντας και αύξηση της επιχορήγησης προς αυτήν στα 7 εκατομμύρια ευρώ για το 2018, ώστε να «αντεπεξέλθει» στον «ανταγωνισμό» με το «παράνομο» αεροδρόμιο της Τύμπου [Ercan]. Δηλαδή, ακόμη και αν αποδεχτούμε το ψέμα της άγονης γραμμής, μια απλή μεταφορά μέρους της επιχορήγησης του κράτους προς την Hermes, εκτός από την απο-ομηροποίηση των ανθρώπων που φοβούνται να πετάξουν, θα είχαμε και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Από την άλλη, ενώ μας μιλούν για άγονη γραμμή, μας έχουν τρελάνει με τις διαφημίσεις για τις κρουαζιέρες από την Κέρκυρα μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση καταργήθηκε το 2000, όταν η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ένταξή της απλοποιείται και η ταξιδιωτική διαδικασία για τους ανθρώπους. Τηρουμένων των αναλογιών, μόλις πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση στη βάση της λογικής του μεταφορικού ισοδύναμου επιχορηγεί την ακτοπλοϊκή σύνδεση έναντι της εναέριας και της χερσαίας εντός της χώρας. Ο Δήμος Λάρνακας οφείλει να διεκδικήσει την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ελλάδα καθιστώντας το λιμάνι Λάρνακας και την πόλη εν γένει πύλη εισόδου της ακτοπλοϊκής επιβατικής κίνησης στην Ευρώπη. Τα οφέλη της ανάπτυξης θα είναι άνευ προηγουμένου. Ένα πιθανό επιχειρηματικό μοντέλο είναι αυτό της δημοτικής εταιρείας ιδιωτικού δικαίου, χωρίς να αποκλείονται και ιδιώτες επενδυτές.

Η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η μεγαλοφοροαπαλλαγή

Η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή αποτελούν τη διαχρονική κοινωνική νόρμα του συστήματος. Ακόμη και προχθές, άκουσον-άκουσον, το Τμήμα Φορολογίας δήλωνε αδυναμία, ανικανότητα την ονομάζω, να εισπράξει το 60% των φορολογικών οφειλών προερχόμενων από «μεγαλόσχημους» οφειλέτες. Αρκετοί δεν κάνουν ούτε και φορολογική δήλωση. Ενώ ένας υπάλληλος σε ελεγχόμενες φορολογικά απασχολήσεις, όπως ο τραπεζικός και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, καθώς και σε ορισμένες σοβαρές ιδιωτικές επιχειρήσεις καταβάλλει μεταξύ 2.000-9.000 ευρώ ετήσια. Και αρκετές φορές ίσως και περισσότερα. Γενικά οι μισθωτοί επιχορηγούν και τις συντάξεις και τα λοιπά ωφελήματα των αυτοεργοδοτούμενων κατά αρκετά εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Συντηρούν δηλαδή την παρασιτική τους συμπεριφορά. Ενώ μεγάλος αριθμός εξ αυτών είναι ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων και μεγάλης ακίνητης περιουσίας της οποίας η φορολογία τούς χαρίστηκε το 2016 διά κυβερνητικού νομοθετήματος. Οι πλουτοκράτες με τεράστια ακίνητη περιουσία, με πολυτελή σκάφη αναψυχής και χώρους διαμονής 1.000-2.000 ή και 3.000 τετραγωνικών μέτρων δεν έχουν ουσιαστικά ουδεμία φορολογική συνδρομή. Ουδείς ρωτάει για την πηγή των εσόδων και ουδείς τολμάει από τις θεσμικές πολιτικές εξουσίες, και ιδιαίτερα από τη Βουλή, να προχωρήσει σε σχετική νομοθεσία που να φορολογήσει τους πλουτοκράτες αφού «μισταρκοί» τους είναι και πρόεδροι κομμάτων. Ο πλουτοκρατισμός δεν είναι φυσικό δικαίωμα, αλλά απότοκο των κοινωνικών διευθετήσεων και δομών. Η αρχή της ισοτιμίας, ως ένας στοιχειώδης κανόνας δικαίου, λάμπει διά της απουσίας της. Είχα αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα μου ότι το Άρθρο 28 του Συντάγματος ακυρώνεται επί καθημερινής (και διαχρονικής) βάσεως από την πολιτική πρακτική σε αυτό το νησί. Οι μεγαλοκλέφτες του κεφαλαίου αμνηστεύονται. Όχι μόνο ελέγχουν το φορολογικό σύστημα, αλλά λειτουργούν και συμπληρωματικά (de facto εννοώ) ως προς την καθοδήγηση και προσανατολισμό της οικονομικής πολιτικής. Δεδομένου ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία το Κτηματολόγιο και η Πολεοδομία έχουν καταγεγραμμένη την ιδιοκτησία ενός εκάστου, η απουσία συστημάτων που να εξασφαλίζουν την υποχρέωση για δίκαιη και ισότιμη καταβολή του φόρου αναδεικνύει συμπεριφορές πολιτικής διαφθοράς. Έτσι οι πλουτοκράτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες (και οι κοινωνικά ανασφαλείς νεόπλουτοι) μέσα από μια άκρατη και χωρίς οικονομικό κόστος πολυτελή κατανάλωση ασελγούν επί των δικαιωμάτων των μη προνομιούχων καθημερινά. Στις ανεπτυγμένες και ευνομούμενες κοινωνίες κάποιος δικαιούται να ομιλεί αφού εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Εδώ οι πλουτοκράτες μέσα από έναν αρρωστημένο κοινωνικό ηδονισμό απολαμβάνουν τα προνόμια ενός κατ’ επίφαση κράτους δικαίου.

Ως παρεμβατικό σχόλιο: Συνεργατισμός - βορά της πολιτικής ίντριγκας

Ο Συνεργατισμός κατείχε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 το 23% περίπου των συνολικών καταθέσεων, ήτοι 15,03 δισ. ευρώ, και δάνεια 19,06%, ήτοι επί του συνόλου 13,8 δισ. ευρώ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Συνεργατισμός, στο όνομα δήθεν της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, με πολιτικές αλχημείες του εγχώριου μεταπρατικού πολιτικού κατεστημένου εξαϋλώνεται, η ιστορία και ο συλλογικός κόπος της κυπριακής κοινωνίας για εναλλακτικές και πιο κοινωνικά επωφελείς χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις επιβάλλουν την ανάληψη μιας προσπάθειας για αναβίωσή του. Το κόστος στον φορολογούμενο και το όφελος, βρώση των ξένων επενδυτών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1994 σε ειδική έκθεσή του επιγραμματικά τόνιζε «The Cooperative Credit Institutions should be put under the supervision of the Central Bank (IMF Report April 1994.) (Τα Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα θα πρέπει να υπαχθούν κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας].

H στήλη σάς εύχεται καλό καλοκαίρι με υγεία και χαρά.