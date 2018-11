Νικόλ Κίντμαν - Χιου Γκραντ: βρίσκουν κοινή τηλεοπτική στέγη στο HBO

Οι δύο πολυβραβευμένοι ηθοποιοί θα συμπρωταγωνιστήσουν στη νέα δραματική μίνι σειρά «The Undoing» βασισμένη στο μυθιστόρημα «You Should Have Known»

Μετά την μεγάλη επιτυχία του «Big Little Lies», η Nicole Kidman αποφάσισε να συνεργαστεί ξανά με τον παραγωγό και σεναριογράφο David E. Kelley στη μίνι σειρά «The Undoing», η οποία θα είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα «You Should Have Known» της Hanff Korelitz. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στην μίνι σειρά έξι επεισοδίων, ενώ πλάι της θα εμφανιστεί ο Hugh Grant.

Το μυθιστόρημα του Korelitz αφηγείται την ιστορία της Grace Sachs, μιας πετυχημένης θεραπεύτριας η οποία βιώνει μια πολύ δημόσια και μεταδοτική καταστροφή λίγο πριν την έκδοση του πρώτου βιβλίου της. Έχοντας για βάρος στη συνείδησή της την αποτυχία να ακολουθήσει τις δικές της συμβουλές, καλείται τώρα να αποδομήσει μια ζωή για να δημιουργήσει μια άλλη για το παιδί της και την ίδια.

Η Nicole Kidman θα πρωταγωνιστήσει στον δεύτερο κύκλο του «Big Little Lies».

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η Kidman θα ερμηνεύσει τον ρόλο της Grace Sachs, ενώ ο Grant έχει συμφωνήσει να αναλάβει τον ρόλο του φαινομενικά αφοσιωμένου συζύγου και στοργικού πατέρα του οποίου η εξαφάνιση οδηγεί σε μια τραγική αλυσίδα αποκαλύψεων.

Σκηνοθέτης της δραματικής σειράς θα είναι η πολυβραβευμένη Susanne Bier από τη Δανία, ενώ το σενάριο θα φέρει την υπογραφή του Kelley.