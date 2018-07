Nέος οικονομικός συμπαίκτης για τον ΑΠΟΕΛ

Συνεργασία με την εταιρεία L.P. Franceskides & Co Ltd σύναψε η γαλαζοκίτρινη εταιρεία και και ο χορηγός θα διαφημίζεται στο παντελονάκι.

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με το νέο επίσημο χορηγό του ΑΠΟΕΛ, την εταιρεία L.P. Franceskides & Co Ltd για τις ποδοσφαιρικές περιόδους 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021. Το εμπορικό σήμα τoυ νέου επίσημου χορηγού θα τοποθετηθεί στις αγωνιστικές εμφανίσεις της ομάδας. Συγκεκριμένα θα προβάλλεται στο πίσω μέρος, στο παντελονάκι της ομάδας.

«Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την L.P. Franceskides & Co Ltd για την εμπιστοσύνη που δείχνει με την επιλογή της να συνδεθεί με τον ΑΠΟΕΛ για τα επόμενα τρία χρόνια, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους της ομάδας μας να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα της εταιρείας L.P. Franceskides & Co Ltd.

Μέσα από την χορηγική συνεργασία η L.P. Franceskides & Co Ltd θα προβάλλει τα κορυφαία ελαστικά του ομίλου, Michelin, BFGoodrich & Riken όπως και τα κορυφαία ποιότητας λιπαντικά Total.

Στα πλαίσια των ενεργειών Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης των δύο εταιρειών θα προγραμματιστούν κοινές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Reaction που θα έχουν ως σκοπό, την ευαισθητοποίηση του Κύπριου οδηγού για θέματα οδικής συνείδησης καθώς και στην ενημέρωση για αυτήν στις πιο μικρές ηλικίες.

Η συνεργασία θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου, η ημερομηνία της οποίας, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες» σημειώνεται στην ανακοίνωση.