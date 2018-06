Νέο καινοτόμο προϊόν υγείας από τη CNP CYPRIALIFE

Η CNP CYPRIALIFE παρουσίασε την Τρίτη 5 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, το νέο καινοτόμο προϊόν Cypria Critical Advantage.

Η ανάπτυξη του νέου προϊόντος έγινε σε συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία παροχής ιατρικών υπηρεσιών Best Doctors. H εταιρεία Best Doctors ιδρύθηκε το 1989 από γιατρούς του Harvard Medical School και παρέχει ιατρικές υπηρεσίες παγκόσμια, με περισσότερα από 40 εκ μέλη και παρουσία σε 25 χώρες. Η αναγνώριση για την Best Doctors επισφραγίστηκε μέσω των μεγάλων βραβείων της βρετανικής βιομηχανίας “Most Innovative New Product” και “Industry Innovator Award”.

Η CNP CYPRIALIFE, με γνώμονα την προσφορά των καλύτερων λύσεων στους πελάτες της, στον τομέα της υγείας, παρουσιάζει στην κυπριακή αγορά το ασφαλιστικό προϊόν Cypria Critical Advantage και αλλάζει τα δεδομένα.

Σε συνεργασία με τις καταξιωμένες υπηρεσίες των Best Doctors, η CNP CYPRIALIFE, με το Cypria Critical Advantage, παρέχει στους ασφαλισμένους της:

Κάλυψη έξι σοβαρών ασθενειών και δύσκολων ιατρικών καταστάσεων

Πρόσβαση στους κορυφαίους γιατρούς για διάγνωση και θεραπεία στα καλύτερα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ

Ωφέλημα υγείας που καλύπτει κόστος θεραπείας στο εξωτερικό μέχρι €2.000.000, ακόμη και στα καλύτερα ιατρικά κέντρα της Αμερικής

Προσιτό κόστος με μόνο €0,44 την ημέρα

Μία πολύ καλή εναλλακτική λύση για τα άτομα που δεν μπορούν να αποκτήσουν κάρτες νοσηλείας και για εκείνα που έχουν ομαδικά σχέδια υγείας που λήγουν στη συνταξιοδότηση

Δυνατότητα αξιοποίησης και ως συμπληρωματική κάλυψη στο ΓΕΣΥ, καθώς το Γενικό Σχέδιο Υγείας δεν καλύπτει το κόστος νοσηλείας στο εξωτερικό

Στην παρουσίαση του προϊόντος, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου CNP Cyprus, κ. Τάκης Φειδία, ανέδειξε τη σημασία που δίνει ο Όμιλος στην καινοτομία και στην παροχή νέων λύσεων στους πελάτες του. Η Γενική Διευθύντρια της CNP CYPRIALIFE, κα Άντρη Καλλιμάχου, παρουσίασε το προϊόν και εξήγησε τους λόγους που το κάνουν πρωτοποριακό και ελκυστικό για τους ασφαλισμένους της κυπριακής αγοράς.

Στην παρουσίαση παρέστη και ο κ. Zoltan Bereczky Regional Account Manager CEE της εταιρείας Best Doctors που μίλησε για τη σημασία της συνεργασίας της Best Doctors με τη CNP CYPRIALIFE, στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης των προσφερόμενων επιλογών για ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.