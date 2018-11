Νέο κατηγορητήριο για την υπόθεση του Συνεργατισμού

Την αναστολή της ποινικής δίωξης εναντίον των κατηγορουμένων στην 1η ποινική υπόθεση του Συνεργατισμού και την καταχώρηση νέας υπόθεσης εναντίον τους στη βάση νέου κατηγορητηρίου, στο οποίο προστέθηκε ακόμη ένα νομικό πρόσωπο ως κατηγορούμενο στην υπόθεση, αποφάσισε η Κατηγορούσα Αρχή.



Συγκεκριμένα, στο νέο κατηγορητήριο της υπόθεσης, το οποίο εξασφάλισε το ΚΥΠΕ, προστέθηκε και η εταιρεία Ktimatikι Kotrona LTD.



Μετά την εξέλιξη αυτή, κατηγορούμενοι στη νέα υπόθεση είναι 10 συνολικά πρόσωπα, 7 φυσικά και 3 νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγελοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, Detiero Enterprises Ltd και CHL Enterprises Ltd.



Η εκδίκαση της υπόθεσης, η οποία αφορά σε δάνεια που δόθηκαν χωρίς εξασφαλίσεις συνολικού ύψους €3.588.063,00 περίπου, ήταν ορισμένη για να αρχίσει σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.



Κατά την έναρξη της διαδικασίας, η Εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Πολίνα Ευθυβούλου ενημέρωσε το Δικαστήριο για την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα να αναστείλει την παρούσα υπόθεση και να καταχωρήσει νέο κατηγορητήριο.



Η κα. Ευθυβούλου, διαβάζοντας δήλωση του Γενικού Εισαγγελέα, εξήγησε ότι η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση κύκλου ανακρίσεων που αφορούσε στη διερεύνηση τεσσάρων μεγάλων δανείων, όπως είπε, με εμπλεκόμενους τους κατηγορούμενους, Δημητράκη Σταύρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτη, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki kotrona Ltd.



«Από τη μελέτη του νέου μαρτυρικού υλικού διαπιστώθηκε ότι οι πλείστοι μάρτυρες κατηγορίας είναι κοινοί στις δύο υποθέσεις», ανέφερε η κα. Ευθυβούλου.



«Με αυτό το δεδομένο και το γεγονός ότι η ακροαματική διαδικασία της παρούσας υπόθεσης δεν έχει ακόμη αρχίσει», πρόσθεσε, «ο Γενικός Εισαγγελέας, με γνώμονα την ταχύτερη και καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων αποφάσισε την αναστολή της δίωξης της παρούσας και την ταυτόχρονη καταχώρηση νέου κατηγορητηρίου με ενσωματωμένες τις νέες κατηγορίες και το επιπλέον κατηγορούμενο νομικό πρόσωπο έτσι ώστε να διεξαχθεί μια ενιαία δίκη με το σύνολο των υποθέσεων που έχουν διερευνηθεί».



Το ύψος των τεσσάρων δανείων, των οποίων η πρόσφατη διερεύνηση οδήγησε στο νέο κατηγορητήριο της υπόθεσης, ανέρχεται στα δύο περίπου εκατομμύρια ευρώ.



Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το κατηγορητήριο επιδόθηκε σήμερα στους κατηγορούμενους και η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στις 21 Νοεμβρίου, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.



Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με την υπόθεση που ανεστάλη που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς καταδολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστογραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαριασμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



Για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το δικαστήριο.