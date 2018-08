Νέα σειρά podcasts από τη γνωστή ψυχολόγο δρ Linda Papadopoulos

Εξερευνά τις επιπτώσεις της ψυχικής υγείας και της ψυχολογίας στην καθημερινή ζωή

Τα podcasts αναρτώνται στην πλατφόρμα AudioBoom, αλλά είναι διαθέσιμα και στις πλατφόρμες Apple podcasts, iTunes, Spotify, και σε οποιοδήποτε ιστοχώρο φιλοξενεί podcasts. Η πρόσβαση στα podcasts είναι δωρεάν και κάθε εβδομάδα θα αναρτάται καινούριο υλικό.

Στα podcasts της η Δρ Papadopoulos, παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση του θυμού, της διατροφής, για το πώς οι ανθρώπινες συμπεριφορές μας επηρεάζουν και την εμπιστοσύνη στο χώρο εργασίας. "Με προσεγγίζουν συχνά πολλά άτομα για να τους συμβουλέψω για το πώς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που εμφανίζονται μπροστά τους. Θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι οι άνθρωποι θέλουν να μοιραστούν τις ιστορίες τους και αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισα την παραγωγή των podcasts «The Psychology Behind», λέει η Δρ Linda Papadopoulos. "Μέσω της τεχνολογίας των podcasts, το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να πάρει πληροφορίες που βασίζονται σε επιστημονική έρευνα και ταυτόχρονα να λάβει συμβουλές σε χρόνο και χώρο που τον διευκολύνει, είναι ένα πραγματικά τεράστιο άλμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ψυχική μας υγεία και ευεξία και είμαι ενθουσιασμένη που μπορώ να είμαι κομμάτι αυτής της διαδικασίας", προσθέτει.

Η Δρ Linda Papadopoulos είναι μία από τις πιο γνωστές ψυχολόγους που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα. Το βιογραφικό της περιλαμβάνει μια αξιόλογη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, δημιουργώντας επιτυχή μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα στα οποία ήταν επικεφαλής. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων «Unfollow», «Whose Life is it Anyway?», «The Man-Manual», «Mirror: Dr. Linda’s Body Image Revolution», «What Men Say What Women Hear» και «Psychodermatology: The Psychological Impact of Skin Disorders». Για 15 χρόνια υπήρξε αρθρογράφος σε μόνιμη στήλη του περιοδικού Cosmopolitan. Αρθρογραφεί τακτικά σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και έχει εμφανιστεί σε διάφορα αμερικανικά και διεθνή τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δίκτυα όπως CNN, BBC, Sky News, Channel 5 News, CBS, Discovery, CNBC, VH1 και MTV. Η εκπομπή της "My Naked Secret’’ μεταδίδεται στο Discovery TLC. Aυτή την περίοδο παρουσιάζεται σε δύο σειρές του Netflix, “Inside the Mind of a Serial Killer" και “Autopsy: The Final Hours”.

Η Δρ Papadopoulos είναι, επίσης, συνεργάτης της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Έχει εργαστεί με διάφορα θεραπευτικά σύνολα τόσο ιδιωτικά όσο και με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας. Μέσα από την 20ετή καριέρα της έχει αποκτήσει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή συμβουλών σε άτομα, ζευγάρια και οικογένειες. Πρόσφατα έχει περιληφθεί στη λίστα της εφημερίδας Evening Standard, με τους 20 κορυφαίους θεραπευτές στο Λονδίνο.

Πρόσφατες εργασίες της, σχετικά με τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ψυχική και γνωστική υγεία, έχουν τύχει μεγάλης αναγνώρισης, με αποτέλεσμα να προσκληθεί από εταιρείες ανά τον κόσμο για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Google. Σήμερα είναι πρεσβευτής της μη-κερδοσκοπικής-οργάνωσης Internet Matters, η οποία συμβουλεύει τους γονείς για το πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους να περιηγηθούν στον online κόσμο.

Ως ψυχολόγος και ως μητέρα η Δρ Papadopoulos αντλεί έμπνευση από νέους ανθρώπους που αναπτύσσουν θετική εικόνα για το σώμα τους και έχουν υγιή αυτοεκτίμηση. Η φιλοσοφία της είναι ότι το να νιώθει κάποιος καλά με τον εαυτό του, τις προκλήσεις και τις επιτυχίες του, αναπόφευκτα οδηγεί στην αποδοχή της εικόνας που βλέπει στον καθρέφτη.

Η Δρ Papadopoulos διαμένει στο Λονδίνο με το σύζυγό της, οποίος είναι Κύπριος και την κόρη τους.

Συνεργασία με την Audioboom

Η συνεργασία της με την πλατφόρμα των podcasts Audioboom, είναι πολύ σημαντική, αφού σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε συμβουλές βασισμένες σε έρευνα, μέσω της οικειότητας και της ευελιξίας του podcasting. «H Δρ Linda είναι μία επαγγελματίας με διορατικότητα, που εμπνέει σεβασμό και προσθέτει πολύτιμη πληροφόρηση στο περιεχόμενο που επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε στην πλατφόρμα μας, αφού οι συμβουλές της καθοδηγούν το ακροατήριο σε σοβαρά θέματα ζωής», σημειώνει ο ανώτερος αντιπρόεδρος της Audioboom, Ruth Fitzsimons.

Η AudioBoom είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα podcasting που ενοποιεί την επιχείρηση του περιεχομένου on-demand, καθιστώντας το υλικό προσιτό και με ευρεία εμβέλεια. Λειτουργεί διεθνώς, με γραφεία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική, δημιουργώντας μια οικονομική και φιλική προς τον χρήστη εμπειρία. Φιλοξενεί σχεδόν 8000 ενεργά κανάλια, με αξιόλογους συνεργάτες από όλο τον κόσμο, και λαμβάνει πάνω από 60.000.000 αιτήματα για ακρόαση, επιτρέποντας στους χρήστες της να μοιραστούν το περιεχόμενό τους μέσω της Apple podcasts, Google Play, Spotify, Facebook, καθώς και τις δικές τους ιστοσελίδες και εφαρμογές (apps).

Τι είναι το Podcasting

Το Podcasting αποτελεί μία νέα κίνηση τόσο ερασιτεχνών όσο και επαγγελματιών, ένα είδος διαδικτυακού ραδιοφώνου “κατά παραγγελία” που μπορεί κανείς να ακούσει όποτε το ζητήσει. Η λειτουργία του έχει ως εξής: Ο δημιουργός/παραγωγός ηχογραφεί τις ομιλίες του και τις ανεβάζει στην πλατφόρμα, από όπου οι χρήστες μπορούν να τα κατεβάσουν (download) στο κινητό ή σε συσκευή αναπαραγωγής mp3 και να τα ακούσουν όποτε θέλουν. Τα podcasts είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στο εξωτερικό και η τάσης τους αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και στην Κύπρο.