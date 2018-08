Νέα υπηρεσία Nova On Demand με ασυναγώνιστο τηλεοπτικό περιεχόμενο

Σύνδεσε τον Novabox αποκωδικοποιητή σου στο Internet και απόλαυσε το ασυναγώνιστο τηλεοπτικό περιεχόμενο του Nova On Demand όσες φορές θέλεις και χωρίς επιπλέον χρέωση

Χιλιάδες τίτλοι μεγάλων κινηματογραφικών ταινιών, επιτυχημένων σειρών, σημαντικών ντοκιμαντέρ, διασκεδαστικού παιδικού και συναρπαστικού αθλητικού περιεχομένου αποτελούν το ασυναγώνιστο τηλεοπτικό περιεχόμενο της νέας υπηρεσίας Nova On Demand η οποία προσφέρεται σε όλους τους συνδρομητές της Nova Cyprus χωρίς καμία επιπλέον χρέωση!

Με τη νέα υπηρεσία Nova On Demand, όλοι οι συνδρομητές Νοva Cyprus συνδέοντας τον Novabox αποκωδικοποιητή τους στο internet, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο να παρακολουθούν μέσω δορυφόρου το πλούσιο περιεχόμενο που προσφέρουν τα κανάλια της Nova Cyprus ή να επιλέξουν «on demand» στο τηλεκοντρόλ τους, και να παρακολουθήσουν μέσω internet ότι αυτοί θέλουν και όσες φορές θέλουν. Από μεγάλες πρεμιέρες, επιτυχημένες βραβευμένες τηλεοπτικές σειρές, και ολόκληρους κύκλους, μέχρι παιδικά με τη δυνατότητα επιλογής ελληνική ή αυθεντικής φωνής, τα καλύτερα ντοκιμαντέρ, αλλά και αφιερώματα, ψυχαγωγικά shows και πολλά ακόμη που έρχονται. Η νέα υπηρεσία Nova On Demand παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης ανά τίτλο, συντελεστές και ημερομηνία, εύκολη κατηγοριοποίηση ανά είδος και επανεκκίνηση του προγράμματος από το σημείο της τελευταίας θέασης προκειμένου οι συνδρομητές Nova Cyprus να μπορούν να βρίσκουν πάντα αυτό που θέλουν, καθώς και προτάσεις για ταινίες και σειρές ώστε να μη χάνουν ποτέ τα καλύτερα.

Με το Nova On Demand οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, τα νέα επεισόδια των δημοφιλών σειρών που προβάλλονται στα Novacinema αυτή την περίοδο και επεισόδια σειρών που προβάλλονται στα κανάλια Novacinema ταυτόχρονα με την Αμερική, τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα στην νέα υπηρεσία Nova On Demand με την πρώτη προβολή τους στα Novacinema.

Από το Nova On Demand δεν λείπουν και ολόκληροι οι κύκλοι αγαπημένων σειρών τα Nova Box Sets, συμπεριλαμβανομένων των «Masters of Sex», «Rome», «The Tudors», «Vintage», «The Vineyard Secrets». Tον Σεπτέμβριο έρχεται να προστεθεί και το Box Set της σειράς «True Detective», η οποία κέρδισε κοινό και κριτικούς και θεωρείται μία από τις καλύτερες σειρές της HBO, συμπεριλαμβάνοντας ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών: Μάθιου ΜακΚόνακι , Γούντι Χάρελσον, Κόλιν Φάρελ, Ρέιτσελ ΜακΆνταμς, Βινς Βον και πολλούς άλλους.

Τον Σεπτέμβριο το Nova On Demand διαθέτει ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Ντέιβιντ Φίντσερ, γνωστό για τη σκηνοθεσία μερικών από τα πιο επιτυχημένα θρίλερ όλων των εποχών. Το αφιέρωμα στον μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτη, βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα και δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ, θα είναι διαθέσιμο από την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει τις παρακάτω ταινίες: «Το κορίτσι με το τατουάζ», «Seven», «Δωμάτιο Πανικού», «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον» (υποψήφια για Όσκαρ Σκηνοθεσίας) και «Zodiac» για την οποία ο σκηνοθέτης είχε λάβει πολύ θερμές κριτικές, ενώ είχε θεωρηθεί και ως μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς της.

Η Nova Cyprus και πάλι πρωτοπορεί, συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στη συνδρομητική τηλεόραση, προσφέροντας το καλύτερο περιεχόμενο, με τον καλύτερο τρόπο!