Μοναδικός διαγωνισμός Back to School από το The Mall of Engomi

Mπορεί το διάστημα αυτό οι γονείς και τα παιδιά να έχουν το μυαλό τους στις καλοκαιρινές διακοπές, όμως η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς πλησιάζει όλο και περισσότερο. Το The Mall of Engomi δίνει την ευκαιρία σε όλους, να εκμεταλλευτούν τον ελεύθερο χρόνο που έχουν, κατά τη διάρκεια των διακοπών, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επιστροφή στα θρανία. Το εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στην «καρδιά» της Έγκωμης, διοργανώνει ένα φανταστικό διαγωνισμό με πλούσια δώρα, που θα «τρέξει» όλο τον Αύγουστο και θα διαρκέσει μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό θα έχουν όσοι κάνουν αγορές από οποιοδήποτε κατάστημα του The Mall of Engomi. Συγκεκριμένα, με κάθε αγορά €30 και άνω θα εξασφαλίζεται μια συμμετοχή στην κλήρωση. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα κληρωθούν πέντε υπερτυχεροί οι οποίοι θα κερδίσουν κουπόνια αγορών αξίας €200 από καταστήματα του The Mall of Engomi, δικής τους επιλογής.

Το The Mall of Engomi προσφέρει για ακόμη μια φορά την ξεχωριστή ευκαιρία στους γονείς και στους μαθητές να προμηθευτούν τα πιο μοντέρνα και ποιοτικά σχολικά είδη, εν όψει της νέας σχολικής περιόδου. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου.