Μήπως βολεύει περισσότερο η δεύτερη θέση;

Περιμέναμε πώς και πώς αυτή τη ματσάρα! Αγγλία εναντίον Βελγίου με τις δύο ομάδες να έχουν προκριθεί, αλλά να διεκδικούν την πρωτιά. Σημαντικό κίνητρο, δεν νομίζετε;

Ή μήπως όχι; Μπορεί το κορυφαίο παιχνίδι του έβδομου ομίλου να εξελιχθεί σε κωμωδία; Μπορεί! Γιατί; Γιατί οι εκπλήξεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ έχουν διαμορφώσει έτσι το σκηνικό ώστε τα διασταυρώματα να δείχνουν θεωρητικά καλύτερα για όποια ομάδα τερματίσει δεύτερη στον όμιλο!

Προσθέστε και το γεγονός ότι ο δεύτερος του ομίλου θα έχει επιπλέον μέρα ξεκούρασης, αφού θα παίξει στις 3 Ιουλίου, ενώ ο πρώτος του ομίλου θα παίξει στις 2. Σ’ αυτό το επίπεδο όλες οι λεπτομέρειες παίζουν ρόλο και η επιπλέον μέρα ξεκούρασης είναι σημαντική για κάθε ομάδα.

Θέλετε κι άλλη «λεπτομέρεια»; Η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη, δεν θα έχει μόνο πιο βατούς αντιπάλους ως τον τελικό, αν φτάσει ω εκεί, αλλά και λιγότερα χιλιόμετρα να διανύσει. Τα τρία από τα τέσσερα παιχνίδια της μέχρι τον τελικό θα γίνουν στην Μόσχα!

Σας φαίνονται λεπτομέρειες; Για τους Βέλγους δεν είναι, γι’ αυτό εδώ και μέρες διαρρέουν πως ίσως προφυλάξουν παίκτες για τους «16», εμφανίζονται να μην «καίγονται» για την πρώτη θέση, λένε πως θα προφυλάξουν τους παίκτες που έχουν «κιτρινιστεί». Δεν αποκλείεται, εν τέλει, να δούμε με 11άδα με 10 αλλαγές!

Οι Άγλλοι; Οι Άγγλοι δεν έχουν δείξει να ενδιαφέρονται γι’ αυτές τις λεπτομέρειες. Στην αρχή, δε, δεν είχε περάσει καν από το μυαλό τους να ξεκουράσουν παίκτες. Από προχθές, όμως, το κλίμα άλλαξε και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις πως θα ξεκουράσουν παίκτες. Όχι στο βαθμό που το σκέφτονται οι Βέλγοι πάντως.

Σ’ αυτό το σημείο να επισημάνουμε πως σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπάρχει απόλυτη ισορροπία στα έξι πρώτα κριτήρια ισοβαθμίας και θα μετρήσουν οι κάρτες! Αυτή τη στιγμή το Βέλγιο έχει 3 και η Αγγλία 2, γι’ αυτό είναι πρώτη. Αν δείτε, λοιπόν, τους Βέγλους να ρίχνουν λίγο ξύλο παραπάνω, για τις κάρτες θα το κάνουν, εφόσον όντως θέλουν να τερματίσουν δεύτεροι!

