Μην χάσετε τις ταινίες LUX που έρχονται στην Κύπρο

Όπως αποδεικνύουν καθημερινά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν, πλέον, τον ακρογωνιαίο λίθο της σημερινής επικοινωνίας, ενημέρωσης και διαμόρφωσης ιδεών. Είναι τεράστιος, λοιπόν, ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο κινηματογράφος σε αυτούς τους τομείς. Με σκοπό να ενθαρρύνει τον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στο χώρο της πολιτικής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθιέρωσε το 2007 το κινηματογραφικό βραβείο LUX.

Εδώ και δώδεκα χρόνια, δέκα ευρωπαϊκές (συμ)παραγωγές επιλέγονται κάθε Ιούνιο στις Βρυξέλλες από επαγγελματίες στο χώρο του κινηματογράφου, τους οποίους διορίζει η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του ΕΚ. Στη συνέχεια, οι ταινίες αυτές προωθούνται από το ΕΚ με την τιμητική σφραγίδα "LUX Prize Official Selection". Κύριο κριτήριο: η δυνατότητα που προσφέρουν οι ταινίες στο κοινό τους για κοινωνικό προβληματισμό και εποικοδομητικό διάλογο.

Από τις δέκα αρχικές ταινίες, τρεις επιλέγονται να διαγωνιστούν επίσημα για το βραβείο LUX, και προβάλλονται τιμητικά στο Giornate degli Autori, παράλληλο τμήμα του φεστιβάλ της Βενετίας. Το ΕΚ αναλαμβάνει το κόστος υποτιτλισμού των ταινιών-φιναλίστ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (που σήμερα αριθμούν 24), προωθώντας έτσι τη διανομή τους στην Ευρώπη και ανά το παγκόσμιο, και βοηθώντας τις να βρουν το κοινό που τους αξίζει.

Από το 2012, το ΕΚ προσκαλεί και το ευρύτερο κοινό να παρακολουθήσει δωρεάν τις τρεις εξαιρετικές φιναλίστ κάθε χρονιάς, στα πλαίσια των λεγόμενων LUX Film Days. Οι προβολές λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την ΕΕ, σε περισσότερες από 40 πόλεις, κάθε φθινόπωρο.

Στην Κύπρο, οι φιναλίστ για το 2018 θα προβληθούν 6, 7 και 8 Νοεμβρίου στο Θέατρο Πάνθεον στη Λευκωσία ενώ προβολή μιας ταινίας (STYX) θα γίνει και στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό στις 8 Νοεμβρίου (της προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει ζωντανός διάλογος μέσω διαδικτύου με το σκηνοθέτη Wolfgang Fischer).

Οι ταινίες καταπιάνονται με επίκαιρα θέματα, όπως: την προσφυγική κρίση (STYX), περιβαλλοντικά και οικολογικά ζητήματα (WOMAN AT WAR), και το στενό δεσμό μεταξύ προσωπικής καθημερινότητας και πολιτικού ακτιβισμού (THE OTHER SIDE OF EVERYTHING).

Πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία που θα σας φέρει πιο κοντά σε πολίτες σαν εσάς, από κάθε άκρη της Ευρώπης. Σας παρακαλώ, όλους – γονείς, νέους, καθηγητές: πηγαίνετε με τα παιδιά σας, τους φίλους σας, τους μαθητές σας. Ή και μόνοι σας, γιατί όχι; Σας προτρέπει ένας 25χρονος Κύπριος σινεφίλ.