Μίλαν-Νάπολι με το over 3.5 γκολ στο 3.30 στη Stoiximan

Σάββατο γεμάτο μπάλα σε όλη την Ευρώπη και σπουδαίες αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα. Η Stoiximan, η Νο1 online εταιρία στην Κύπρο, προσφέρει καθημερινά μια ευρεία γκάμα αγώνων με 0% γκανιότα!

*0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Σήμερα η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει το ιταλικό ντέρμπι Μίλαν-Νάπολι με 0% γκανιότα.

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα σε όλα τα ματς!

Η Μίλαν φιλοξενεί τη Νάπολι. Στο 3.65 ο «άσος», στο 3.60 η ισοπαλία, στο 2.05 το «διπλό». Το over 2.5 γκολ δίνει 1.91, το over 3.5 γκολ δίνει 3.30 και το under 1.5 γκολ έχει απόδοση 3.45. Στο 1.75 το GG, στο 2.02 το NG. Σε ποιο ημίχρονο θα πετύχει περισσότερα γκολ η Μίλαν; Στο πρώτο με απόδοση 3.70 ή στο δεύτερο με απόδοση 2.70; Οι αντίστοιχες αποδόσεις για τη Νάπολι είναι 3.40 και 2.35. Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο; Απόδοση 4.33! Ποιος θα σημειώσει το πρώτο γκολ στο ντέρμπι; Στο 5.00 η απόδοση για Πιάτεκ και Μίλικ, στο 6.00 για Ινσίνιε και Μέρτενες, στο 8.00 για Καγεχόν, Χάμσικ και Σούσο!

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές που προσφέρει η Stoiximan, η μοναδική εταιρία με τόσα ειδικά στοιχήματα σε όλα τα παιχνίδια (σκόρερ, κάρτες, κόρνερ κτλ.)!

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.