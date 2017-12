Μια ματιά στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα μέσα στο 2017!

Τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα σε Στίβο και Υγρό Στίβο, ξεχωρίζουν ανάμεσα στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χρονιάς που φεύγει.

Μια χρονιά που έπεται Ολυμπιακών Αγώνων, Euro και προηγείται Μουντιάλ, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική.

Ομως δεν έλειψαν ούτε οι μεγάλες συναντήσεις, ούτε και οι μεγάλες συγκινήσεις.

Στιγμές, εικόνες και γεγονότα, μεγαλύτερα ή μικρότερα, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικά, πρόσωπα και ομάδες, ρεκόρ, επιτυχίες αλλά και απογοητεύσεις, χαρακτήρισαν το 2017 στον αθλητισμό σε όλο τον κόσμο.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΗΠΑ, ΜΠΟΛΤ ΚΑΙ ΦΑΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Οι ΗΠΑ με 30 μετάλλια (10 χρυσά 11 ασημένια και 9 χάλκινα) κυριάρχησαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που έγινε στο Λονδίνο, από 4 έως 13 Αυγούστου. Πίσω τους με 11 μετάλλια (5-2-4) ήταν η Κένυα, ενώ στην τρίτη θέση, βρέθηκε η Νότια Αφρική με 6 (3-1-2). Αγώνες ορόσημο, αφού ολοκλήρωσε την σπουδαία καριέρα του ο κορυφαίος σπρίντερ όλων των εποχών, Γιουσέιν Μπολτ, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 100μ. με 9.58 και στα 200μ. με 19.19. Όμως δεν τελείωσε όπως θα ήθελε. Στον τελικό των 100μ. ο Τζαμαϊκανός περιορίστηκε στο πρώτο χάλκινο μετάλλιο στην καριέρα του. Νικητής ήταν ο Τζάστιν Γκάτλιν. Χειρότερα τα πράγματα στην τελευταία του κούρσα, τη σκυταλοδρομία 4Χ100, όπου ένας μυικός τραυματισμός, δεν του επέτρεψε να την ολοκληρώσει. «Αντίο» και από τον χρυσό Ολυμπιονίκη των μεσαίων αποστάσεων, Μο Φαρα. Στα 10.000 μέτρα, ο Βρετανός υπερασπίστηκε το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στο Πεκίνο, όμως ο 34χρονος δρομέας έχασε στον τελικό των 5.000 μέτρων από Αιθίοπα, Μουκτάρ Έντρις.

ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΝΤΡΕΣΕΛ ΚΑΙ ΣΙΕΣΤΡΕΜ

Οι ΗΠΑ κατέκτησαν με άνεση την πρώτη θέση στον πίνακα μεταλλίων του 17ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου της Βουδαπέστης. Οι Αμερικανοί κυριάρχησαν στα αγωνίσματα της «κλασικής» κολύμβησης, με 18 χρυσά μετάλλια, ενώ πανηγύρισαν επίσης από ένα σε υδατοσφαίριση γυναικών, open water και high diving, φτάνοντας τα 21 χρυσά μετάλλια. Συνολικά είχαν 46. Κίνα και Ρωσία κατέλαβαν τη δεύτερη και την τρίτη θέση, στηριζόμενες αντίστοιχα στην κυριαρχία τους στις καταδύσεις (8 χρυσά) και τη συγχρονισμένη κολύμβηση (7 χρυσά). Συνολικά 29 χώρες κατέκτησαν έστω κι ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης και μεταξύ αυτών δεν βρέθηκε η Ελλάδα. Για πρώτη φορά από το 2003, η χώρα μας δεν εκπροσωπήθηκε στο βάθρο των νικητών σε κανένα από τα 75 αγωνίσματα του προγράμματος. Ο Κάλεμπ Ντρέσελ και η Σάρα Σιέστρεμ αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι κολυμβητές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, σύμφωνα με την FINA.

Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Η Πολωνία κυριάρχησε στον πίνακα μεταλλίων του 34ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κλειστού στίβου, που διεξήχθη στο Βελιγράδι με 12 συνολικά μετάλλια (7 χρυσά, 1 ασημένιο, 4 χάλκινα), αφήνοντας στη 2η θέση την Βρετανία με 10 (5, 4, 1) και στην 3η τη Γερμανία με 9 (2, 2, 5).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - EUROPA LEAGUE ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Ζοσέ Μουρίνιο, νίκησε 2-0 τον Αγιαξ στον τελικό της Στοκχόλμης στις 24 Μαϊου, με γκολ των Πογκμπά (18`) και Μχιταριάν (48`) και κατέκτησε το Europa League. Ήταν το πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από εννέα χρόνια, όταν κατέκτησε το τρίτο της Champions League, το 2008 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - CHAMPIONS LEAGUE ΣΤΟ ΚΑΡΝΤΙΦ

Στις 4 Ιουνίου στο Κάρντιφ, η Ρεάλ Μαδρίτης συνέτριψε 4-1 την Γιουβέντους και κατέκτησε το Champions League, καταφέρνοντας να γίνει η πρώτη ομάδα που υπερασπίζεται τον τίτλο της σε αυτή την διοργάνωση. Ρονάλντο (20`, 64`), Κασεμίρο (61`) και Ασένσιο (90`) οι σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μάντζουκιτς είχε ισοφαρίσει προσωρινά (27`) για την Γιουβέντους.

ΤΡΟΠΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

H Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Super Cup της UEFA, που έγινε στα Σκόπια και κατέκτησε το τρόπαιο. Κασεμίρο (24`), Ισκο (52`) τα γκολ των Μαδριλένων, ο Λουκάκου απλά μείωσε (62`) για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ΡΕΑΛ ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΗΑΕ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έγραψε Ιστορία στα ΗΑΕ, , αφού νικώντας 1-0 την Γκρέμιο στον τελικό του Μουντιάλ συλλόγων, έγινε η πρώτη ομάδα στην διοργάνωση, που κατάφερε να διατηρήσει το τρόπαιό της. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, σημείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 53΄. Το μουντιάλ συλλόγων ήταν το πέμπτο τρόπαιο που κατακτά η Ρεάλ μέσα στο 2017, μετά το πρωτάθλημα Ισπανίας, το Champions League και τα Super Cup Ισπανίας και Ευρώπης. Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε τις τρεις νίκες στο θεσμό (με τη σημερινή μορφή του, όπως καθιερώθηκε από το 2005), ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της Μπαρτσελόνα. Πολυτιμότερος παίκτης, αναδείχθηκε ο Λούκα Μόντριτς. Ο Κριστάνο Ρονάλντο με 7 συνολικά γκολ είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της διοργάνωσης.

ΜΑΓΙΚΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΤΟ EUROBASKET

Η Σλοβενία κατέκτησε το Eurobasket, παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ υπό τις οδηγίες του Ιγκόρ Κοκόσκοβ. Εννεα αγώνες έδωσαν οι Σλοβένοι στο Eurobasket και τους κέρδισαν όλους. Νίκησαν Πολωνία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ισλανδία και Γαλλία στην φάση των ομίλων, ακολούθησε η Ουκρανία στην φάση των 16, η Λετονία στα προημιτελικά, η Ισπανία στα ημιτελικά. Στον τελικό κέρδισαν με 93-85 τη Σερβία.

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟ ΝΒΑ

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς νίκησαν με 129-120 τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με 4-1 νίκες. Ηταν ο δεύτερος τίτλος τους σε τρία χρόνια και πέμπτος στην Ιστορία τους. Ο Κέβιν Ντουράντ αναδείχθηκε MVP των τελικών.

ΛΑΜΨΗ ΣΤΟ ALL STAR GAME

Με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο (Ανατολή), που έγινε ο πρώτος Ελληνας που συμμετείχε σε All Star Game (σημειώνοντας μάλιστα 30 πόντους), η Δύση νίκησεσε με 192-82 την Ανατολή, με τον Αντονι Ντέιβις (Δύση) να σημειώνει 52 πόντους, και να μαζεύει 10 ριμπάουντ.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία νίκησε 1-0 τη Χιλή με γκολ του Στινγλ (20΄) και κατέκτησε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών, που έγινε στη Ρωσία από 17 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου. Ένα τουρνουά, που συμμετέχουν οι νικήτριες κάθε ηπείρου και αποτελεί γενική δοκιμασία για το Μουντιάλ. Στον «μικρό» τελικό, η Πορτογαλία νίκησε 2-1 στην παράταση το Μεξικό. Πέπε (91`) και Αντριεν Σίλβα (104`) τα γκολ των Πορτογάλων, με αυτογκόλ του Νέτο (55`) είχαν προηγηθεί οι Μεξικάνοι.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Γερμανία κατέκτησε στην Πολωνία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 (Ελπίδων), για δεύτερη φορά στην Ιστορία της. Η ομάδα του Στέφαν Κουντς νίκησε 1-0, με γκολ του Βάιζερ (40΄) την αντίστοιχη της Ισπανίας στον τελικό, που διεξήχθη στην Κρακοβία.

«ΒΟΜΒΑ» ΣΤΗΝ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ, ΝΤΟΠΕ Ο ΦΡΟΥΜ

Σαν «βόμβα» έπεσε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στην παγκόσμια ποδηλασία , η είδηση πως ο Βρετανός, Κρις Φρουμ, έκανε χρήση απαγορευμένων ουσιών! Ο 32χρονος πρωταθλητής είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος παγκοσμίως, νικητής τέσσερις φορές στο φημισμένο Γύρο της Γαλλίας, το σημαντικότερο ποδηλατικό αγώνα στον κόσμο και ένα από τα πλέον δημοφιλή αθλητικά γεγονότα στον πλανήτη. Σύμφωνα με τη διεθνή ομοσπονδία (UCI) ο Φρουμ έκανε χρήση της αναβολικής ουσίας bronchodilatateur salbutamol, στον εφετινό γύρο της Ισπανίας, στον οποίο τερμάτισε πρώτος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΣΤΗ F1

Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε τον τίτλο στην F1 για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Τα κατάφερε, έχοντας εννέα νίκες, 11 pole positions και άλλες τέσσερις παρουσίες στο βάθρο. Σπάζοντας το ρεκόρ των περισσότερων pole position που ο Άιρτον Σένα. Ο Βρετανός οδηγώντας Mercedes συγκέντρωσε 363 βαθμούς έναντι 317 του Φέτελ, ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes με 668 βαθμούς νίκησε την Ferrari, που είχε 522 βαθμούς.

Η 5η «ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ THE BEST ΤΟΥ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε την πέμπτη «Χρυσή Μπάλα» στην καριέρα του, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη για το 2017 από το France Football. Ο διάσημος Πορτογάλος πήρε και το βραβείο The Best, που δίνει η FIFA στον κορυφαίο παίκτη του κόσμου. Όπως είναι γνωστό οιστορικός θεσμός της Χρυσής Μπάλας, διοργανώνεται ξανά εξ ολοκλήρου από το γαλλικό περιοδικό France Football μετά από έξι χρόνια συνύπαρξης με τη FIFA (World Player of the Year). Ο Ρονάλντο κατέκτησε κάθε δυνατό τίτλο με την Ρεάλ Μαδρίτης, εντός και εκτός Ισπανίας, εκτός από το ισπανικό Κύπελλο.Ο Ρονάλντο είναι επίσης πρώτος σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης (421), της εθνικής Πορτογαλίας (79), του Champions League (114), στα Κύπελλα Ευρώπης συνολικά (115), μοιράζεται την πρώτη θέση γκολ(9) σε Euro με τον Μισέλ Πλατινί, ενώ κατέχει το ρεκόρ - γκολ σε μια σεζόν στο Champions League(17). Aκόμα έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει και στις έξι αγωνιστικές των ομίλων του Champions League και ο Πορτογάλος που έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ (624 έναντι 621 του Εουσέμπιο).

ΝΑΔΑΛ ΚΑΙ ΧΑΛΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης έκλεισαν τη χρονιά ο Ισπανός Ράφαελ Ναδάλ στους άνδρες και η Σιμόνα Χάλεπ από την Ρουμανία στις γυναίκες. Μέσα στο 2017, ο Ράφα αγωνίστηκε σε περισσότερους τελικούς από κάθε άλλον, αφού κατέκτησε το τρόπαιο στo Ρολάν Γκαρός (για 10η φορά στην καριέρα του), το US Open, το Μόντε Κάρλο, τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη, ενώ άλλες τέσσερις φορές έμεινε δεύτερος, σε Αυστραλιανό Όπεν, Μαϊάμι, Σαγκάη και Ακαπούλκο. Η Χάλεπ είναι η 13η γυναίκα και η πρώτη από την Ρουμανία που τερματίζει σε μια WTA σεζόν ως Νο 1 στον κόσμο. Πάντως κορυφαίοι τενίστες για το 2017 από την Παγκόσμια Ομοσπονδία τένις, αναδείχθηκαν ο Ράφαελ Ναδάλ και η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η ΡΩΣΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΖΑΡΟ

Στο Πέζαρο της Ιταλίας, διεξήχθη το 35ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής. Στα 5 στεφάνια η «οικοδέσποινα» Ιταλία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, στις 3 μπάλες/2 σχοινάκια, πρώτη ήταν η Ρωσία, όπως και στον σύνθετο αγώνα του ανσάμπλ.

ΝΤΙΜΟΥΛΕΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΜ ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΓΥΡΟΥΣ ΙΤΑΛΙΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ

Ο Ολλανδός Τομ Ντιμουλέν ήταν ο νικητής του Ποδηλατικού Γύρου της Ιταλίας. Ο Βρετανός Κρις Φρουμ, που πρόσφατα βρέθηκε ντοπέ, αναδείχθηκε νικητής (όπως το 2015 και 2016) του Ποδηλατικού Γύρου Γαλλίας.

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ NFL

Το Super Bowl LI, χαρακτηρίστηκε ως ο κορυφαίος τελικός στην Ιστορία του αμερικάνικου ποδοσφαίρου (NFL). Οι New England Patriots πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη ανατροπή στην Ιστορία του πρωταθλήματος, παίρνοντας τη νίκη με 34-28 επί των Atlanta Falcons στην παράταση και κατέκτησαν για πέμπτη φορά στην Ιστορία τους τον τίτλο.

Ο ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΜΕΪΓΟΥΔΕΡ

O αήττητος Αμερικανός Φλόιντ Μέιγουέδερ νίκησε στον αγώνα πυγμαχίας της χρονιάς τον Ιρλανδό Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στις 26 Αυγούστου. Μία νίκη που πήρε στο δέκατο γύρο, φτάνοντας το 50-0 στην επαγγελματική του καριέρα και ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Ροκι Μαρτσιάνο.

Η ΠΑΡΙ Σ.Ζ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΡΟΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΕΙΜΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΠΕ

Η Παρί Σ.Ζ ανακοίνωσε στις 3 Αυγούστου την ακριβότερη μεταγραφή όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο. Η μετακίνησή του Βραζιλιάνου επιθετικού, Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα κόστισε στους Άραβες μεγιστάνες ιδιοκτήτες του συλλόγου του Παρισιού 222 εκατ. ευρώ, όσο ήταν η ρήτρα του στο συμβόλαιο που είχε με την Μπαρτσελόνα. Στο τέλος του ίδιου μήνα οι «πρωτευουσιάνοι» ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Κιλιάν Mπαπέ, με τη μορφή του δανεισμού από την Μονακό μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Η συμφωνία περιλαμβάνει την οψιόν αγοράς του παίκτη 180 εκατ ευρώ, το ερχόμενο καλοκαίρι για 4 χρόνια και συγκεκριμένα έως τις 30/06/2022.

Η ΔΟΕ ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ

Με ορισμένους αθλητές της θα συμμετάσχει η Ρωσία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιονγκτσάνγκ τον προσεχή Φεβρουάριο (σ.σ. η τελική απόφαση αναμένεται εντός του Ιανουαρίου 2018), αφού η ΔΟΕ τιμώρησε την Ρωσική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΡΟΕ), λόγω του παρατεταμένου σκανδαλου ντόπινγκ. Η ΔΟΕ επίσης ανέστειλε τον πρόεδρο της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Αλεξάντερ Ζούκοφ, από μέλος της, ενώ, ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Βιτάλι Μούτκο, τιμωρήθηκε από οποιαδήποτε μελλοντική συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΕΓΕΝΕΤΟ UEFA NATIONAL LEAGUE

Στο τρίτο γκρουπ της νέας διοργάνωσης της UEFA, το «Πρωτάθλημα των Εθνών» ή διαφορετικά UEFA National League, που θα αρχίσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, λίγο μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019, θα βρεθεί η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Κύπρου, όπως και η αντίστοιχη της Ελλάδας.

Οι 55 συμμετέχουσες ομάδες χωρίστηκαν σύμφωνα με τη θέση τους στην Κατάταξη της UEFA μετά το πέρας των Ευρωπαϊκών Προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA 2018.

ΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΘΝΩΝ ΑΦΡΙΚΗΣ

Νικώντας 2-1 στον τελικό της Λιμπρεβίλ την Αίγυπτο, το Καμερούν κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, που διεξήχθη στην Γκαμπόν. Στον αγώνα για την 3η θέση, η Μπουρκίνα Φάσο νίκησε 1-0 την Γκάνα.

ΧΡΥΣΕΣ ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΟ COLD CUP

Οι ΗΠΑ πανηγύρισαν τον τίτλο στο 14ο CONCACAF Gold Cup, νικώντας στις 26 Ιουλίου με 2-1 την Τζαμάικα, στον τελικό που έγινε στις ΗΠΑ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η «Bild» έφερε στη δημοσιότητα μέρος της έκθεσης 430 σελίδων του ανεξάρτητου ερευνητή Μάικλ Γκαρσία για τη FIFA, που αρνήθηκε να δημοσιεύσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οι έρευνες άγγιξαν και τον Φραντς Μπεκενμπάουερ, υπό την ιδιότητα του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Μουντιάλ 2006, ο οποίος κατηγορείται μαζί με άλλους τρεις Γερμανούς πρώην αξιωματούχους για απάτη, κατάχρηση και ξέπλυμα χρήματος. Η εσωτερική έρευνα της FIFA, που έγινε μέσα από 1.300 σελίδες αναφορών και 20.000 στοιχεία, ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο μετά από 22 μήνες. Επίσης οι εισαγγελικές Αρχές της Ελβετίας διενεργούν έρευνα για τον πρόεδρο της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαΐφί, ο οποίος κατηγορείται πως δωροδόκησε αξιωματούχους της FIFA προκειμένου το "BeIN Sports" να αποκτήσει τηλεοπτικά δικαιώματα για Παγκόσμια Κύπελλα.

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ ΠΟΥ ΕΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ BITCOINS

Λίγες ημέρες πριν φύγει ο χρόνος, ο αθλητισμός δείχνει έτοιμος να περάσει σε νέα διάσταση, αφού υπήρξε συμφωνία για πρώτη φορά στην Ιστορία των σπορ, ένας αθλητής να πληρωθεί με Bitcoin. Η συμφωνία χορηγίας μεταξύ ενός δισεκατομμυριούχου μεσίτη Bitcoin, για να αλλάξει το όνομα στο γήπεδο της ομάδας χόκεϊ της Δανίας, Rungsted Seier Capital από Rungsted Arena σε Bitcoin Arena, αλλά και το γεγονός ότι ο μισθός του μεγάλου αστεριού της ομάδας, Νικολάι Ρόζενταλ, θα καταβληθεί στο ψηφιακό νόμισμα, προκαλεί ήδη μεγάλες συζητήσεις στον χώρο του αθλητισμού. Από τις 27 Δεκεμβρίου, η Bitcoin Suisse μέσω της Saxo Privatbank, θα είναι ο κύριος χορηγός της ομάδας χόκεϊ της Δανίας. Το bitcoin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα και αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό νούμερο που μπορεί να μεταφερθεί ηλεκτρονικά από πρόσωπο σε πρόσωπο χωρίς την παρέμβαση τράπεζας ή άλλου μεσολαβητή. Διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τα υπόλοιπα νομίσματα, ευρώ ή δολάριο, γιατί δεν ελέγχεται από κάποια συγκεκριμένη χώρα όντας ένα διαδικτυακό και κατά συνέπεια παγκόσμιο νόμισμα.

VAR ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΥΣ

Μόνο η Ισπανία, ανάμεσα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, δεν χρησιμοποιεί το Var (video assistant referee). Η τεχνολογία αυτή πάντως έχει αποκτήσει πολλούς φίλους αλλά και ...εχθρούς στο χώρο του ποδοσφαίρου. Η χρήση του στο Μουντιάλ της Ρωσίας δεν έχει επισημοποιηθεί, αφού στην επιθυμία της FIFA αντιδρά η UEFA. Η απόφαση θα ληφθεί τους προσεχείς μήνες, από την αρμόδια επιτροπή της FIFA (Ifab), αν και ο πρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, υποστήριξε ότι τελικά το Μουντιάλ θα γίνει με την βοήθεια της τεχνολογίας.