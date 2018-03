Μετονομασία ΑΠΧ προς τιμήν του Νεόφυτου Χανδριώτη

Το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας, σε μια σεμνή τελετή που έγινε στις 15 Μαρτίου 2018, τίμησε τον Νεόφυτο Χανδριώτη, που φοίτησε στο γυμνάσιο από το 2005 μέχρι το 2008, με τη μετονομασία της Αίθουσας Πολλαπλής Χρήσης «ΟΛΥΜΠΙΑ» στο όνομά του. Τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας έκανε ο έντιμος Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυριάκου.

Στην τελετή παρέστησαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι από το Ιερατείο της Παναγίας Μακεδονίτισσας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Δημαρχείο Έγκωμης, τη Σχολική Εφορεία Έγκωμης, τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, το Αθλητικό Σωματείο ΕΘΑ. Παρέστησαν επίσης Διευθυντές και Διευθύντριες από Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια Έγκωμης, η οικογένεια και πολλοί φίλοι. Παρόντες και μαθητές/τριες του Γυμννασίου Μακεδονίτισσας, που παρακολούθησαν με τον δέοντα σεβασμό την όλη εκδήλωση.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

Τρισάγιο από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δαμιανό

Χαιρετισμό από τον έντιμο Δήμαρχο Έγκωμης, κ. Ζαχαρία Κυριάκου

Χαιρετισμό από τον πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης, Δρα Κωνσταντίνο Αναστασίου

Χαιρετισμό από τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Χρίστο Ζαντήρα

Χαιρετισμό από τη Γενική Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Ελένη Κάρνου

Χαιρετισμό από τον κ. Δημήτρη Χανδριώτη, πατέρα του Νεόφυτου

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθυντής του σχολείου, είπε:

Νεόφυτε, εγώ δεν έτυχε να σε γνωρίσω προσωπικά. Παλιοί καθηγητές και φίλοι σου, μας είπαν ότι διέθετες ένα χαρακτήρα πρόσχαρο, πρόθυμο, σεβαστό, δημιουργικό, πρώτος στο παιχνίδι και σε κάθε δραστηριότητα.

Μεγάλωσες και έγινες ένας φέρελπις νέος, σοβαρός και εύθυμος, με χιούμορ και χαρίσματα, με βαθιές αναζητήσεις, με πνευματικό αγώνα, με ευθύτητα, ειλικρίνεια, πνεύμα συνεργασίας, έκφραση ευγνωμοσύνης.

Άριστος μαθητής και φοιτητής στην επίδοση και το ήθος, άριστος και στον αθλητισμό, με αγαπημένο σου άθλημα την καλαθόσφαιρα.

Τα όνειρά σου πολλά και μεγάλα. Πολέμησες σαν γενναίο παλικάρι μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπερέβης τον εαυτό σου και εντυπωσίασες ακόμα και το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό για το σθένος σου.

Για μας, που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο της Ανάστασης, ξέρουμε καλά, ότι, όπως κάθε ανθρώπινη ψυχή δεν έχει θάνατο, έτσι κι εσύ εγκατέλειψες τα εγκόσμια και ελευθερώθηκες με της ψυχής σου το πνευματικό σώμα, για να οδηγηθείς εκεί που ο Θεός σε προορίζει. Εκείνος μόνο γνωρίζει, γιατί αυτή ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή.

Εμείς οι χοϊκοί άνθρωποι πονάμε και θλιβόμαστε, επειδή σε στερούμαστε, ξέρουμε ότι θα μας λείψεις και νιώθουμε πιο φτωχοί.

Ωστόσο, σε εμπιστευόμαστε με μυστική χαρά και ζωηρή ελπίδα στα χέρια του Πλάστη μας, στο έλεος Εκείνου που σε χάρισε σε αυτό τον κόσμο επί 22 χρόνια, για να σε γνωρίσουμε και να σε θυμόμαστε με αγάπη. Με την αληθινή αγάπη που δεν εκπίπτει ποτέ, αλλά μας ενώνει και πέρα από το θάνατο, με τους πολίτες του Ουρανού.

Νεόφυτε, εμείς δεν σε «αγαπούσαμε», αλλά σε «αγαπάμε», προσευχόμενοι στον Κύριο να παρηγορεί τους δικούς σου και τους φίλους σου.

Από σήμερα και στο εξής, αυτή η αίθουσα θα φέρει το όνομά σου και έτσι η μνήμη σου θα μείνει αιώνια.

Βαθιά συγκινημένος ο πατέρας του Νεόφυτου, κ. Δημήτρης Χανδριώτης, είπε:

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Έγκωμης κ. Ζαχαρία Κυριάκου, την Γενική Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης κ. Ελένη Κάρνου, τον Διευθυντή του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας κ. Χρίστο Ζαντήρα και τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης κ. Κώστα Αναστασίου για τα καλά τους λόγια για τον Νεόφυτο.

Η σημερινή μέρα είναι μια πραγματικά μεγάλη ημέρα για τον Νεόφυτο και γι’ αυτό θα θέλαμε, ως οικογένεια, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που με την εδώ παρουσία σας τιμάτε τον ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ. Είμαστε πραγματικά πολύ συγκινημένοι που σήμερα βρισκόμαστε στο εξαιρετικό αυτό σχολείο, το Γυμνάσιο Μακεδονίτισσας, στο οποίο φοίτησαν και τα τρία μας παιδιά και από το οποίο αποφοίτησε το 2008 ο Νεόφυτός μας. Άριστος ακαδημαϊκά, αλλά άριστος στο ήθος και στον αθλητισμό ο Νεόφυτος. Οι εξαντλητικές ώρες καθημερινής προπόνησης με την ομάδα καλαθοσφαίρισης του σχολείου και της ΕΘΑ Έγκωμης στο χώρο αυτό ουδέποτε αποτέλεσαν γι’ αυτόν πρόσκομμα στην ακαδημαϊκή του πρόοδο.

Η συγκίνησή μας, λοιπόν, δικαιολογημένα γίνεται μεγαλύτερη, γιατί σήμερα το σχολείο του Νεόφυτου τον τιμά δίνοντας στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης το όνομα του ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας γι’ αυτή την εξαιρετική τιμή προς τον Νεόφυτο, οφείλουμε στον Καθηγητικό Σύλλογο και στη Διεύθυνση του σχολείου και ξεχωριστά στον Διευθυντή του κ. Χρίστο Ζαντήρα, στη Μαθητική Κοινότητα του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας, καθώς επίσης και στα Μέλη της Σχολικής Εφορείας Έγκωμης και ιδιαιτέρως προς τον Πρόεδρό της, κ. Κώστα Αναστασίου.

Από σήμερα και για πάντα θα βρίσκεται όχι μόνο στο οίκημα της ΕΘΑ και στα αποδυτήρια της ομάδας στο Κλειστό Γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», στην Αίθουσα Γυμναστικής «Νεόφυτος Χανδριώτης» του Λυκείου Κύκκου Β΄, του Αθλητικού Λυκείου της Λευκωσίας, αλλά και στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης «Νεόφυτος Χανδριώτης» του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας, η καταπληκτική φωτογραφία του Νεόφυτου με τον σκούφο και τη χερούκλα του να κρατά την μπάλα του Μπάσκετ.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας αυτής γράφει:

«Νεόφυτος Χανδριώτης:

Αριστούχος Απόφοιτος του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας και του Λυκείου Κύκκου Β’ και αρχηγός των οµάδων Καλαθοσφαίρισης των Σχολείων αυτών.

∆ιεθνής καλαθοσφαιριστής της ΕΘΑ Έγκωµης και µέλος της οµάδας των Ανδρών η οποία το 2011 κατέκτησε το Double .

Άριστος φοιτητής, εν μέσω χημειοθεραπειών, του Τµήµατος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστηµίου Κύπρου.

Έπεσε ως Πρωταθλητής αγωνιζόµενος ενάντια στον καρκίνο την 1/12/2015 σε ηλικία 22 χρόνων στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Harvard Medical School στη Βοστώνη, όπου υποβαλλόταν σε πειραµατική θεραπεία για καταπολέµηση όγκου στο στέλεχος του εγκεφάλου».

Φίλες και φίλοι, αγαπητά μου παιδιά,

Ο Νεόφυτος αποτελεί πρότυπο ήθους, αξιοπρέπειας και γενναιότητας του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας, του Λυκείου Κύκκου Β΄, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της ΕΘΑ και της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, της Έγκωμης και της Κύπρου. Είμαστε σίγουροι ότι τώρα, από ψηλά, θα χαμογελά βλέποντας την οικογένεια του τόσο περήφανη.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου, να μοιραστώ μαζί σας την απάντηση που έλαβα από τον γιατρό του Νεόφυτου στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Harvard ενημερώνοντάς τον τον Ιούνιο του 2017 για τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης «Νεόφυτος Χανδριώτης» στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου:

“Brave Neofytos fought for and earned his achievements, his respect and the admiration of the school.

Future generations will know of the courage of the Champ. I often think of his courage to encourage me when I am faced with tough challenges.

Our Spartan was very much loved by all of us. I feel very proud of have known him as briefly as I did.”

Ο έντιμος Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Ζαχαρίας Κυριάκου, κάνει τα αποκαλυπτήρια της αναμνηστικής πλάκας, ανάμεσα σε εκλεκτούς προσκεκλημένους