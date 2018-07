Μετά τον γάμο του Χάρι, κατευθείαν στο στούντιο

Η γκόσπελ χορωδία του Λονδίνου την οποία παρακολούθησαν εκατομμύρια θεατές όταν τραγούδησε στον γάμο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ θα κυκλοφορήσει τον πρώτο της δίσκο φέτος μετά την υπογραφή συμβολαίου με τη Sony Music.



Η Kingdom Choir, που τραγούδησε το "Stand By Me" στο γάμο στις 19 Μαίου, θα αρχίσει να ηχογραφεί τον δίσκο της προς τα τέλη του μήνα, και η κυκλοφορία του παγκοσμίως προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο.



Ο δίσκος θα περιλαμβάνει το "Stand By Me", το οποίο η χορωδία ερμήνευσε σήμερα έξω από τα Ανάκτορα του Κένσινγκτον, όταν ανακοινώθηκε η υπογραφή του συμβολαίου για την ηχογράφηση του άλμπουμ. "Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κατενθουσιασμένοι, είναι ένα όνειρο", δήλωσε η επικεφαλής της χορωδίας Κάρεν Γκίμπσον.



Η χορωδία ερμηνεύει το ρεπερτόριό της τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια αλλά ήρθε στο παγκόσμιο προσκήνιο με τη διασκευή του τραγουδιού του Μπεν Ε. Κινγκ στον βασιλικό γάμο.



Η ερμηνεία της αυτή κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού τσαρτ Hot Gospel Songs. "Σίγουρα, δεν το περιμέναμε, πιστεύαμε απλά ότι θα περνούσαμε όμορφα στον γάμο και ίσως είχαμε μια κάποια προβολή... αλλά μετά συνέβη αυτό. Δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό", είπε η Γκίμπσον. Η χορωδία ανακοίνωσε επίσης ότι θα δώσει συναυλία στο Λονδίνο στα τέλη Νοεμβρίου.