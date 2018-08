Μεγκ Ράιαν: στη θάλασσα με ανδρικό μαγιό

Το κορίτσι που έγινε το πιο αγαπημένο της Αμερικής μέσα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σε ταινίες όπως οι When Harry Met Sally, Sleepless in Seattle καιYou've Got Mail η Μεγκ Ράιαν είναι πια 56 χρόνων.

Αυτή την περίοδο η διάσημη ηθοποιός κάνει διακοπές στην Ιταλία απολαμβάνοντας την μεσογειακή ζωή και τη θάλασσα.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και μητέρα δύο παιδιών είναι πολύ γυμνασμένη με άψογο κορμί ωστόσο η εμφάνισή της στην θάλασσα έκανε εντύπωση για έναν λόγο. Ενώ από πάνω φορούσε το μαύρο μπικίνι της, από κάτω φορούσε τη βερμούδα της, η οποία μάλιστα έμοιαζε με ανδρικό μαγιό. Και δεν την έβγαλε ποτέ.

Πριν από λίγες μέρες η διάσημη ηθοποιός βραβεύτηκε στο 71ο Locarno Festival στην Ελβετία.