«ΜΕΔ: προκλήσεις και λύσεις για τράπεζες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις»

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω παρεμβάσεις-παρουσιάσεις:

1. “Creating value through distressed real estate management” κ. Παύλος Λοίζου – Partner, Resolute Asset Management

2. “NPLs in the Cypriot Banking Sector: What more is to come” κ. Αντρέας Ασσιώτης – Head of Economic Research, Ελληνική Τράπεζα

3. “NPLs: are we doing enough?” κ. Ρένος Ιωαννίδης – Director, KPMG

4. «Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών και προσωπικά σχέδια αποπληρωμής» Κα Άντρη Κυπριδήμου – Λειτουργός Υπηρεσία Αφερεγγυότητας Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

5. «Η ορθολογιστική αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων που θα επιφέρει λύση του προβλήματος» κ. Κώστας Μελάς – Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης Κατοικίας

Συντονίζει ο δημοσιογράφος κ. Χρίστος Λαζανιάς.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Grey Terrace» στο κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία.

Διάρκεια εκδήλωσης: 2 ώρες. Με το πέρας της συζήτησης θα ακολουθήσει δεξίωση. Για δήλωση συμμετοχής, επικοινωνήστε με την Γραμματεία του ΙΝΕ: - Γραπτό μήνυμα στο τηλ. 96-558364 - Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση institoutoneonepistimonon@gmail.com Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η εκδήλωση ανοίγει μια σειρά συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης από τις Επιτροπές του ΙΝΕ για τις οποίες θα υπάρχει ενημέρωση.