Μέχρι τις 23/9 ο διαγωνισμός Photo Frame του BeActive - Cyprus

Το BeActive Cyprus ενημερώνει για τον διαγωνισμό Photo Frame που συνεχίζεται μέχρι τις 23/9 και πληροφορεί για τη διαδικασία συμμετοχής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει...

Η πρώτη εβδομάδα του Photo Frame διαγωνισμού του BeActive ολοκληρώθηκε με τη Δήμητρα Νικολάου να κερδίζει ένα δωροκουπόνι αξίας 150 ευρώ από την εταιρία PSΒ PREMIUM SPORTS BRANDS LTD.

Δεν κέρδισες; Be Active, be positive! Εχεις ακόμη μια ευκαιρία να είσαι και εσύ ένας από τους νικητές, καθώς ο διαγωνισμός Photo Frame συνεχίζεται μέχρι και τις 23/9. Βιάσου!

Τι πρέπει να κάνεις για να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό; Πολύ απλά και εύκολα!

- Μπες στη σελίδα του BeActive - Cyprus στο facebook μέσα από το κινητό σου και χρησιμοποίησε το Photo Frame του BeActive.

- Κάνε share τη φωτογραφία σου, κάνε tag το λογαριασμό του BeActive - Cyprus και όσους περισσότερους φίλους σου θες.

- Σχολίασε κάτω από το post του Photo Frame διαγωνισμού και με το hashtag #beactivecy και έχεις ήδη λάβει μέρος.

Οπως και στους προηγούμενους διαγωνισμούς, ένα νικητής ανά εβδομάδα θα κερδίσει ένα δωροκουπόνι αξίας 150 ευρώ, μια προσφορά της εταιρίας PSΒ PREMIUM SPORTS BRANDS LTD, η οποία αντιπροσωπεύει γνώστες μάρκες αθλητικών προϊόντων στην Κύπρο.

Παράλληλα, με το τέλος του διαγωνισμού θα γίνει κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους συμμετέχοντες των διαγωνισμών του BeActive - Cyprus, με δώρο 2 συμμετοχές σε οποιαδήποτε διαδρομή του 2ου Radisson Blu Larnaka International Marathon που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου 2018.

Be Active, be with us!