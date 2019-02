Μέχρι και στο... CNN Tech έφτασε η χάρις μας!

Το θέμα είναι να μην σε πάρουν χαμπάρι. Όταν σε πάρουν και μετά, την έβαψες. Έτσι και με μας.

Η Νήσος των Αγρίων φιγούραρε χθες στο facebook, σε μια είδηση η οποία προερχόταν από διάφορες πηγές (σ.σ. μία εδώ, στη φωτογραφία) και έλεγε κάτι συναρπαστικό: ότι η κυβέρνηση της Κύπρου έλαβε μια απόφαση που θα αλλάξει το μέλλον της χώρας με μια επενδυτική κίνηση την οποία έκανε.

Σε ένα από τα ρεπορτάζ, στη φωτογραφία ήταν το Υπουργικό Συμβούλιο, χαμογελαστό, στην αναμνηστική μετά τον ανασχηματισμό στα σκαλιά της Χονδρικής Διαβατηρίων, ενώ σε άλλο ήταν ο… Ενθρονισμένος (κατά το λεκτικό του) Πρόεδρός μας να ασπάζεται, όχι τη χείρα του Χείριστου Β’, αλλά κόσμο. Περιχαρής παντού.

«Η χώρα βρίσκεται στη φάση μιας αναβάθμισης μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Το σχέδιο απευθύνεται αποκλειστικά σε ντόπιους ηλικίας 46-65», εξηγούσε η είδηση. Ένα μάλιστα από τα posts παρέπεμπε και στο CNN Tech.

Και μέσα εξηγούσε πως η επένδυση ήταν ένα startup. Μόνο που η είδηση δεν ήταν είδηση, το CNN Tech δεν ήταν το CNN Tech και η όλη ιστορία βασίστηκε πάνω σε ένα fake news για να τσιμπήσουν λεφτά από τον κόσμο μέσω ενός σάιτ που έλεγε ότι πουλούσε bitcoin.

Εξ ου και οι sponsored «ειδήσεις» στο facebook. Στην εποχή μας και με το πρόβλημα του digital literacy να παραμένει οξύτατο, ουκ ολίγοι είναι εκείνοι που χάφτουν αμάσητα πολλά και διάφορα.

Δεν μιλάω για τις hardcore περιπτώσεις, αλλά οι πιο ήπιες μορφές θα οδηγούνταν εύκολα σε κάτι τέτοιο, νοουμένου ότι κάποιος θα το έθετε στη σωστή του βάση.

Εάν π.χ. έγραφαν ότι την απόφαση την έλαβε η Γερμανία ή έστω και μια μικρή χώρα, τύπου Λουξεμβούργο, δεν θα ήταν εύκολο να πουληθεί η ιδέα. Έως και αδύνατον, αναλόγως περιπτώσεως. Η Κύπρος όμως; Η Κύπρος που παίζει στις ειδήσεις for all the wrong reasons;

Έτσι!

Για αυτό σας λέω. Μας πήραν χαμπάρι πλέον.

Εγώ στην αρχή που το είδα ξαφνιάστηκα. Αλλά και πριν το ανοίξω, όταν διάβασα τα περί επενδυτικής κίνησης στην εισαγωγή, σκέφτηκα πως για μας αποκλείεται να είναι. Η μόνη επένδυση είναι αυτή που έγραφα χθες, αλλά δεν είναι όλων μας, είναι μόνο μερικών. Οπότε, φοβήθηκα ότι ίσως είναι κάτι με το ψευδοκράτος και είπα, αμάν, θα ξεσαλώσουν πάλι το Σ/Κ. Αλλά εντάξει. Τελικά τη γλυτώσαμε.

Αυτή, βλέπετε, είναι η εικόνα της Κύπρου προς τα έξω. Μετά, λέει, θέλουμε να προβληθούμε ως επενδυτικός προορισμός αλλά πλήττεται το όνομά μας μέρα-νύχτα. Αυτό κι αν είναι σωστό. Μόνο που αυτοί που το πλήττουν δεν είναι έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Το χοντρό δε παιχνίδι των ημερών, διότι πάντα κάποια κομπίνα παίζει, έχει να κάνει όχι τόσο με τα ίδια τα διαβατήρια (και τον διασυρμό μας διεθνώς) αλλά με το τι σκάει κανείς παρασκηνιακά και το πού τα σκάει, προκειμένου να κάνει την «επένδυση» εδώ στις αρπαχτές με τα ακίνητα για να πάρει το πασαπόρτι.

Άλλωστε, τα πολλά λεφτά εκεί είναι που πέφτουν. Στα ακίνητα μέσω των οποίων δημιουργείται ήδη η επόμενη φούσκα που θα σκάσει σε κάποια φάση και θα την πληρώσουμε ακριβά. Εμείς, όχι οι ξύπνιοι που τα πουλούν.

Οι άνθρωποι της παρέας είναι παντού. Δεν είναι πολύ μικρή η παρέα, αλλά οι high flyers είναι συγκεκριμένοι. Ρόλο κλειδί, δε, παίζουν και οι συγγενείς, οι γνωστοί αλλά και οι άγνωστοι στους πολλούς, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο Δημόσιο.

Παιδιά, γαμπροί, αδελφότεκνες... κ.τ.λ.

Με αυτές τις συνθήκες και με τη χώρα μας να έχει περάσει διεθνώς ως ένας επενδυτικός προορισμός όπου τα γρανάζια της επένδυσης χρειάζονται λάδωμα όλη την ώρα από αυτούς που έχουν την πρόσβαση σ’ αυτά, δεν πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός ότι πλέον αρχίζουμε να παίζουμε και σε fake news αυτής της μορφής.

Με τις μπούρδες δε που ταΐζουν τον κόσμο νυχθημερόν, δεν είναι επίσης τυχαίο πως αυτοί που στήνουν τέτοια fake news για να παραπλανήσουν υιοθετούν και την ορολογία μαζί! Για την αναβάθμιση της χώρας και το μέλλον που χτίζεται με τις… επενδύσεις των ημερών.

Πάμε ξανά; Το θέμα είναι να μην σε πάρουν χαμπάρι.

Αλλά φαίνεται πως οι έξω πήραν χαμπάρι και τη χώρα πια, αλλά και τον βαθμό της μαλ… των κατοίκων της. Εις υγείαν!