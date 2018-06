Με τη δυναμική συμμετοχή 250 νέων ξεκίνησε το Youth Empowered!

Νέοι ηλικίας 18-30 ετών διεκδικούν ευκαιρίες εργοδότησης στο πρωτοποριακό πρόγραμμα της Α/φοι Λανίτη και της Coca-Cola

Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της χρονιάς, άνοιξε σήμερα, Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018, τις πύλες του, καλωσορίζοντας περισσότερους από 250 νέους στο Πολιτιστικό Κέντρο Τρακασόλ στη Λεμεσό. Το “Youth Empowered”, που διοργανώνεται για δεύτερη φορά στην Κύπρο από την Α/φοι Λανίτη και την Coca-Cola, προσφέρει την ευκαιρία σε νέους, ηλικίας 18-30 ετών που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, να βελτιώσουν τις ατομικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες και να δικτυωθούν με στελέχη της τοπικής αγοράς.

Το τριήμερο πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες: Προσωπικές Δεξιότητες, Επαγγελματικές Δεξιότητες και Επιχειρηματικότητα. Επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι νέες τάσεις στον χώρο εργασίας και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι αναζητούν οι εργοδότες από τους υποψήφιους, η κατάλληλη προετοιμασία για συνέντευξη, ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, βασικές αρχές μάρκετινγκ, συμβουλές για start-ups κ.λπ.

Δεκαπέντε εταιρείες και οργανισμοί, από διάφορους κλάδους της οικονομίας, ένωσαν εθελοντικά τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα δυναμικό και αποτελεσματικό δίκτυο μετάδοσης γνώσης και επαφών, με στόχο να προσφέρουν στους νέους τρεις ημέρες (5-7 Ιουνίου) γεμάτες καθοδήγηση, δικτύωση αλλά και πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Εταιρείες και οργανισμοί όπως CIM, Microsoft, EY, Delema/ΜcCANN, CYTA, ΑΝΤ1, ΙΝBusiness, Cyprus Marketing Youth Society, ergodotisi.com, ΑΚΤΗ, Grantexperts, Compass4U και Gloria Jeans, συγκροτούν τους μέντορες της νέας γενιάς, βοηθώντας την να διεκδικήσει το μέλλον που της αξίζει.

Στο πλαίσιο του “Youth Empowered”, θα δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, με σκοπό να αξιοποιηθεί από τις εταιρείες που λαμβάνουν μέρος στο Πρόγραμμα, για κάλυψη κενών θέσεων και παροχή ευκαιριών πρακτικής εξάσκησης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν υποτροφίες από το Cyprus Institute of Marketing (CIM), θέσεις internship στην EY, Delema McCann Cyprus και ΜΚΟ ΑΚΤΗ καθώς και συμμετοχές σε σεμινάρια του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και του Cyprus Marketing Youth Society (CyMYS).

Σε δηλώσεις της, η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της Α/φοι Λανίτη, Κάλια Πατσιά, ανέφερε πως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η εξέλιξη των νέων ανθρώπων βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που έχουμε τη δυνατότητα μέσω του Youth Empowered να προσφέρουμε στους νέους που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, δεξιότητες, γνώσεις και επαγγελματική δικτύωση, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν με επιτυχία το επαγγελματικό μέλλον που ονειρεύονται». Η κ. Πατσιά πρόσθεσε πως «επιστρατεύοντας στελέχη της Α/φοί Λανίτη, της Coca-Cola, αλλά και της αγοράς στοχεύουμε στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, φιλοδοξώντας μέχρι το 2020, να δώσουμε σε 3.000 νέους τα απαραίτητα εφόδια για να πετύχουν μια θετική αλλαγή στη ζωή τους».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, παρουσιάστηκε, για πρώτη φορά στην Κύπρο, η καινοτόμα ψηφιακή πλατφόρμα e-learning του “Youth Empowered”, στόχος της οποίας είναι να ενισχύσει τους νέους στην προσπάθεια τους να ενταχθούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας, οι νέοι μπορούν να αποκτήσουν, με τη μορφή e-learnings, προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες, λαμβάνοντας καθοδήγηση από στελέχη της αγοράς, που συμμετέχουν εθελοντικά σε ρόλο μέντορα. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε ένα σύγχρονο τεστ αυτοαξιολόγησης, ανακαλύπτοντας τα προτερήματά τους καθώς και τα σημεία στα οποία χρειάζονται βελτίωση. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα www.youthempoweredhub.com.cy είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την κατοχή πτυχίου ή οποιαδήποτε εξειδίκευση.

Το “Youth Empowered” τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας, της Ένωσης Δήμων και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου ενώ η συμμετοχή είναι δωρεάν.

