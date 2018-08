Μαρία Ιωάννου: «Να είστε σίγουροι πως οι επιτυχίες δεν τελειώνουν εδώ»

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα της Barcelona FA παραχώρησε η αρχηγός της πρωταθλήτριάς μας στο γυναικείο ποδόσφαιρο, μετά τη σπουδαία πρόκριση στη φάση των «32» του Women's Champions League.

Barcelona FA: Οι πρωτιές, η ιστορική πρόκληση!

Πάει Σκωτία η Barcelona FA, επόμενο εμπόδιο η Glasgow City

Η Μαρία Ιωάννου μίλησε αρχικά γενικότερα για το γυναικείο ποδόσφαιρο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαρίστριες και ακολούθως για τις επιτυχίες της Barcelona FA.

Αναλυτικά η συνέντευξη της Μαρίας Ιωάννου στην ιστοσελίδα της Barcelona FA:

Με την επιστροφή της ομάδας από τη Σλοβενία, έχοντας στις αποσκευές την πρόκριση στις 32 καλύτερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης του Uefa Women’s Champions League, εκμεταλλευτήκαμε το ρεπό που δόθηκε στις παίκτριες και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με την μία εκ’ των Αρχηγών μας Μαρία Ιωάννου. Μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία αγγίζει αρκετά θέματα που αφορούν τη Γυναίκα ποδοσφαιρίστρια αλλά και την ευκαιρία της ανάδειξης της μέσω των Ευρωπαϊκών συμμετοχών.

Μαρία Ιωάννου. Και Γυναίκα και ποδοσφαιρίστρια και Νοσηλεύτρια. Πως καταφέρνεις να τα συνδυάζεις όλα αυτά;

Δεν υπάρχουν μυστικά. Η αγάπη για το ποδόσφαιρο και η θέληση για διάκριση ίσως να μην είναι αρκετά, αλλά με αυστηρό προγραμματισμό, επιμονή και υπομονή παλεύουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μια ερώτηση σε πρώτο πρόσωπο και πήραμε απάντηση στον πληθυντικό. Τι θέλεις να πεις;

Θέλω να πω ότι η Κύπρια ποδοσφαιρίστρια έχει να διαχειριστεί ένα τεράστιο βαθμό δυσκολίας στην ανέλιξη της και αυτό συμβαίνει λόγω του παραγκωνισμού του αθλήματος. Πρέπει να κάνουμε πρωταθλητισμό ταυτόχρονα με την εργασία μας για επιβίωση, ελλείψη επαγγελματισμού, και όπως αντιλαμβάνεστε το μόνο που μας κρατά είναι η θέληση και η αγάπη μας για το άθλημα. Οι επιτυχίες σε ομαδικό αλλά και οι διακρίσεις σε ατομικό επίπεδο, δε χρήζουν της απαιτούμενης στήριξης από τους αρμόδιους και αυτό οφείλεται στην έλλειψη οράματος. Ευτυχώς για μας που ακόμα ονειρευόμαστε, βλέπουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει ταλέντο και όρεξη και ευελπιστούμε ότι σε κάποια φάση θα δοθεί και η απαραίτητη έμπρακτη στήριξη η οποία κινείται βασανιστικά σε πολύ αργούς ρυθμούς. Ένα μικρό παράδειγμα η Εθνική ομάδα Γυναικών δεν έχει ποτέ λάβει μέρος σε οποιαδήποτε προκριματική φάση Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με αποτέλεσμα η μόνη πιθανή ευκαιρία για διάκριση να δίνεται μόνο μέσω των Ευρωπαϊκών συμμετοχών των ομάδων.

Υπάρχουν και άλλες Κύπριες οι οποίες μπορούν να διακριθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πέραν των συμπαικτριών σου στη Barcelona FA.

Με μια λέξη, Φυσικά! Οι δυνατότητες είναι τεράστιες αλλά οι ευκαιρίες ανύπαρκτες. Στα πλείστα Σωματεία λόγω χαμηλών οικονομικών πόρων δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές και στα περισσότερα απουσιάζουν τα βασικά βοηθήματα, είτε αυτά είναι εξειδικευμένος Γυμναστής, είτε παροχή σωστής αποκατάστασης είτε διατροφολόγος και ένα σωρό άλλα μικρότερα που όλα μαζί δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για ανέλιξη και διάκριση.

Barcelona FA, Μεγάλο κεφάλαιο όπως εξελίσσεται πλέον για όλες όσες στηρίξατε αυτή την προσπάθεια από την αρχή. Πρώτο χρόνο 3η θέση στο Πρωτάθλημα, Φιναλίστ Κυπέλλου, 2ο χρόνο Πρωταθλήτρια, φιναλίστ και πάλι Κυπέλλου, πρόκριση στις 32 του UWCL και έπεται συνέχεια. Ποιο το σχόλιο σου;

Ένας από τους λόγους που αγκαλιάσαμε τη δημιουργία αυτής της ομάδας, ήταν η στήριξη και κατά συνέπεια η ευκαιρία για διάκριση και στις Κύπριες ποδοσφαιρίστριες. Προσεγγίσαμε όσες ήταν διαθέσιμες (ελεύθερες) για να τις εντάξουμε στο δυναμικό μας, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις αντιμετωπίσαμε δικαιολογημένη διστακτικότητα. Υποτιμηθήκαμε από πολλούς γιατί οι στόχοι και το όραμα μας ήταν μεγάλα, παρόλο που ήμασταν νεοσύστατη. Αν μιλούσαμε πριν δύο χρόνια για τέτοιες επιτυχίες μόλις το δεύτερο χρόνο θα μας έλεγαν τρελές. Έτσι και εμείς τώρα ζούμε αυτό το τρελό όνειρο και απολαμβάνουμε κάθε του αγωνιστική στιγμή.

Ποιο είναι το συστατικό της επιτυχίας τελικά στην ομάδα μας; Πρωτάθλημα, 32 UWCL.

Να είστε σίγουροι ότι οι επιτυχίες δεν τελειώνουν εδώ. Συστατικό επιτυχίας δεν υπάρχει σε αυτή την ομάδα. Στη μεγάλη οικογένεια της Barcelona FA υπάρχει αγάπη σε αυτό που κάνουν από όλους. Υπάρχει όραμα από τη Διοίκηση, υπάρχει φιλοδοξία από το Τεχνικό Τημ, υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι αγκάλιασαν την προσπάθεια και το πιο σημαντικό υπάρχουμε εμείς που διψάμε για διάκριση και η Barcelona FA μας δίνει την ευκαιρία να την κυνηγήσουμε. Η μεγαλύτερη πρόκληση για μας τώρα, είναι να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, να συνεχίσουμε προσγειωμένα τη σκληρή δουλειά γιατί οι επιτυχίες κρατούν πολύ λίγο σε σχέση με τη δουλειά που πρέπει να γίνεται.

Μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα;

Σίγουρα σαν πρωτόγνωρη εμπειρία για μας, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και το αντιμετωπίζουμε σαν καινούρια πρόκληση. Φυσικό είναι να κρατιέται το αγωνιστικό πάθος σε ψηλά επίπεδα κάτι που φάνηκε στα παιχνίδια του ομίλου. Με σοβαρότητα, σκληρή δουλειά αλλά και βελτίωση κανένας δε μπορεί να γνωρίζει ποια θα είναι η τελική μας πορεία. Για μας όπως σας είπα, είναι κάθε παιχνίδι διαφορετικό και κάθε παιχνίδι μετράμε τις δυνάμεις μας, στις οποίες πιστεύουμε πολύ, σεβόμενοι τον κάθε αντίπαλο, χωρίς όμως να τον φοβόμαστε.

Πάμε λίγο στις εγχώριες διοργανώσεις. Αναμένεται συναρπαστικό Πρωτάθλημα με τις Apollon Ladies να διεκδικούν πίσω το θρόνο τους. Πως το αντιμετωπίζεται;

Κατακτώντας το Πρωτάθλημα η ομάδα αναγκάζεται να συνδυάσει τις Ευρωπαϊκές με τις εγχώριες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για μας είναι και αυτή άλλη μια πρόκληση για διατήρηση των δικών μας κεκτημένων . Ο προγραμματισμός που έγινε σίγουρα θα παίξει το δικό του ρόλο, με την ομάδα να έχει αποκτήσει βάθος και για να παραμείνουμε 100% μέσα στους στόχους μας, θα είμαστε συγκεντρωμένοι πάντα μόνο στο αμέσως επόμενο παιγνίδι.

Θα θέλαμε το δικό σου μήνυμα προς τις συμποδοσφαιρίστριες σου, για τον αμέσως επόμενο αγώνα τότε, με αντίπαλο τη Glaskow City για μιαν θέση στις 16 καλύτερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης του UWCL.

Είναι τεράστια η πρόκληση για μας και ευκαιρία να αλλάξουμε τα δεδομένα στο Γυναικείο ποδόσφαιρο στην Κύπρο και να γράψουμε με χρυσά γράμματα τα ονόματα μας στις σελίδες της Barcelona FA. Η ευκαιρία που μας δίνεται είναι μοναδική και θα την ζήσουμε όλες μαζί με τη ψυχή μας. And do not forget… Sometimes there is not next time, no second chance,no time out…it is now or Never!!