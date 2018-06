Mad Awards: Ποιοι πήραν βραβεία στη γιορτή της ελληνικής μουσικής

Φέτος, τα Mad Video Music Awards 2018 by Coca-Cola and McDonald’s είχαν αναμφίβολα ως κεντρικό πρόσωπο την Ελένη Φουρέιρα. Είναι το πιο καυτό όνομα της ελληνικής μουσικής μετά την επιτυχία της στη Eurovision και γι΄αυτό κιόλας αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά η Γυναίκα Καλλιτέχνις της Χρονιάς, από κοινού με την Έλενα Παπαρίζου. Απλώς, η μία πήρε την κατηγορία Modern και η άλλη την κατηγορία Adult.

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν για άλλη μια χρονιά και το πιο ανεβαστικό κι εντυπωσιακό act επί σκηνής των Mad Awards, επιβεβαιώνοντας ότι είναι κάθε μέρα όλο και περισσότερο popstar. Εννοείται πως τραγούδησε και το Fuego.

Στους μεγάλους νικητές της βραδιάς ήταν ο Σάκης Ρουβάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και περισσότερο απ΄όλους οι Melisses που αναμφίβολα είναι το πιο δημοφιλές συγκρότημα της pop σκηνής.

Από τις ιδιαίτερες στιγμές της βραδιάς η βράβευση του Γιώργου Μαζωνάκη για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, με το βραβείο να του απονέμει η καθηγήτρια που είχε όταν πρωτοξεκίνησε, κάτι που του προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση.

Φέτος, στη σκηνή των Mad Awards ανέβηκαν στη σκηνή πάνω από 30 καλλιτέχνες. Ο Bo, o Claydee, η Courtney, η Demy, o Dj Kas, η Idra Kayne, οι Kings, οι Μελisses, o Mikolas Josef, η Naya, οι Onirama, η Shaya, o Snik, o Stan, οι Playmen, οι Τhe Players, o Θέμης Αδαμαντίδης, o Κωνσταντίνος Αργυρός, η Μελίνα Ασλανίδου, η Πέγκυ Ζήνα, ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο Βαγγέλης Κακουριώτης, ο Καταχθόνιος, ο Κωνσταντίνος Κουφός, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο Αναστάσιος Ράμμος, ο Σάκης Ρουβάς, η Κατερίνα Στικούδη, η Μαίρη Συνατσάκη, η Τάμτα, η Έλενα Τσαγκρινού, η Ελένη Φουρέιρα, οι 719.

Το μεγάλο όνομα από το εξωτερικό για φέτος ήταν το ντουέτο Marcus & Martinus, οι δύο 16χρονοι Μπίμπερ της Σκανδιναβίας που έχουν κατακτήσει τη νεανική pop σκηνή.

Από τα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν η διασκευή του Ξέρω Τι Ζητάω, το Gucci Φόρεμα και η συνεργασία του Ρουβά με τον Αναστάσιο Ράμμο για το Όσο Έχω Εσένα.

Η λίστα των νικητών…

Best male modern

Σάκης Ρουβάς

Καλύτερο ντουέτο της Χρονιάς

Έλενα Παπαρίζου-Αναστάσιος Ράμμος

Best group

Μέλισσες

Best video of the year

Μέλισσες

Best female adult

Έλενα Παπαρίζου

Best female modern

Ελένη Φουρέιρα

Best male adult

Κωνσταντίνος Αργυρός

Best newcomer

The players

Best International Song

Havana-Camila Cabello

Music Icon Special Award

Γιώργος Μαζωνάκης