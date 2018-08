«Μ΄ ένα όνειρο, μία ευχή» ο ΑΠΟΕΛ στις φανέλες του

Το μήνυμα «Ένα όνειρο, μία ευχή» στα αγγλικά (one dream, one wish) θα έχει στο μπροστινό μέρος της φανέλας του ο ΑΠΟΕΛ. Δεν επιτρέπεται στο Ισράηλ η διαφήμιση στοιχηματικών εταιρείων και έτσι οι γαλαζοκίτρινοι θέλησαν να στείλουν αυτό το μήνυμα. Ως γνωστό κύριος χορηγός του ΑΠΟΕΛ είναι η Parimatch.