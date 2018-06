Let’s Hippo together! με τo Σοφία για τα Παιδιά και Partners Y&R

To Σοφία για τα Παιδιά και οι Partners Y&R ενώνουν τις δυνάμεις τους, χαρίζοντας ελπίδα και αγάπη στα παιδιά.

To πρόγραμμα «Μαγειρεύω και Προσφέρω» του Σοφία για τα Παιδιά, το οποίο προσφέρει μεσημεριανό φαγητό στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, ενισχύεται και αποκτάει τη δύναμη 20 ιπποπόταμων, με το καλλιτεχνικής φύσης έργο Let’s Hippo. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία επικοινωνίας Partners Y&R, που για ακόμα μία φορά στέκεται δίπλα στο έργο και στις δράσεις του Σοφία για τα Παιδιά, ως χορηγός σχεδιασμού και επικοινωνίας του έργου.

To «Let’s Hippo» είναι η διαδρομή 20 ιπποπόταμων, που ξεκίνησαν συμβολικά το ταξίδι τους από την Αφρική. Η ιδέα τους προέρχεται από τα πέτρινα ιπποποταμάκια του Σοφία για τα Παιδιά, που φτιάχνονται από παιδιά στην Κένυα, με πολλή αγάπη και μεράκι. Έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια του Πανίκου Τεμπριώτη, που είχε και την καλλιτεχνική επιμέλεια, κατασκευάστηκαν στην Κύπρο 20 μεγάλοι ιπποπόταμοι από fiber glass (διαστάσεων 80 cm πλάτος x 120 cm ύψος x 160 cm μήκος). Στην πορεία φιλοτεχνούνται αφιλοκερδώς και υπογράφονται από αναγνωρισμένους Κύπριους καλλιτέχνες: Σπύρος Αγάθου, Άντρος Ευσταθίου, Δώρος Ηρακλέους, Ελίνα Ιωάννου και Γιάννης Γιάννης, Γλαύκος Κουμίδης, Νίκος Κουρούσιης, Λία Λαπίθη, Αντρέας Μακαρίου, Μυρτώ Μακρίδου, Παναγιώτης Μιχαήλ, Έλενα Νικολάου και Λήδα Συμεωνίδου, Παναγιώτης Πασάντας, Χαράλαμπος Σεργίου, Βάσω Χατζουλλή Σεργίου, Μαρσέλλα Σράμκοβα, Πανίκος Τεμπριώτης, Αντώνης Τζιαρρίδης, Ντίνη Χριστοφόρου και Νίτσα Χατζηγεωργίου.

Καθένας από τους συλλεκτικούς ιπποπόταμους θα «υιοθετηθεί» από μία εταιρεία έναντι του ποσού των €5000, ποσό που θα ενισχύσει ουσιαστικά το έργο του Σοφία για τα Παιδιά. Η κάθε εταιρεία, αφού έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή, θα αποκτήσει τον δικό της ιπποπόταμο μέσω κλήρωσης σε εκδήλωση που θα γίνει στις 27 Ιουνίου στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κας Αναστασιάδη.

Μέχρι τώρα, οι εταιρείες που απαρτίζουν την ομάδα των «Hippoστηρικτών» είναι οι εξής: American Medical Center, Astro Bank, Bank of Cyprus, CDB Bank, CNP Asfalistiki και CNP Cyprialife, CTC Group, Iacovou Brothers (Construction) LTD και Charilaos Apostolides & Plc LTD, Ioannides & Demetriou LLC και Nobel Trust, Logicom Group, Louis Plc, Marathon Trading, MTN, PariMatch, Petrolina, Phanos N. Epiphaniou LTD, The Cyprus Phassouri Plantations Company LTD, Remedica LTD, U.M.A. Marine Agencies LTD, Vasiliko Cement Works Public Company LTD, Wargaming.net.

Οι ιπποπόταμοι όμως δεν σταματάνε εκεί. Θα συνεχίσουν τη διαδρομή τους για να γνωριστούν από κοντά και με το κοινό της Κύπρου. 2 - 12 Ιουλίου θα εκτίθενται στο The Mall of Cyprus και 13-29 Ιουλίου θα φιλοξενηθούν από την Hermes Airports στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Το κοινό θα μπορεί να προσφέρει με τη σειρά του στα παιδιά, μέσα από διάφορες ενέργειες όπως βγάζοντας selfie με τους ιπποπόταμους για τη συγκέντρωση επιπλέον χρηματικού ποσού αλλά και αγοράζοντας συλλεκτικά t-shirts που δημιούργησαν νέοι σχεδιαστές με θέμα τους ιπποπόταμους.

Το Σοφία για τα Παιδιά πρωτοστατεί και πάλι με έναν πολύ ευαίσθητο αλλά και πρωτότυπο τρόπο για τη στήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη. Και αυτή τη φορά δεν είναι μόνο του, καθώς εκτός από την εταιρεία Partners Y&R, βρίσκονται δίπλα του το The Mall of Cyprus, η Hermes Airports, η Columbia World-Wide Movers LTD, το Occhio Group, ο Κemanes Print Shop και φυσικά οι 20 hippoστηρίκτριες εταιρείες της Κύπρου μαζί με το κοινό που αναμένεται να αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή.

Let’s Hippo Together για να παιδιά που μας χρειάζονται δίπλα τους.