Let's Hippo Together: 20 ιπποπόταμοι στο Αεροδρόμιο Λάρνακας

20 ιπποπόταμοι «προσγειώθηκαν» στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, με συνεπιβάτες το Σοφία για τα Παιδιά και τους Partners Y&R, μεταφέροντας μήνυμα αγάπης για όλα τα παιδιά.

Let’s Hippo από την Κένυα στην Κύπρο και από το Προεδρικό Μέγαρο και το The Mall of Cyprus στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Η διαδρομή των 20 ιπποπόταμων έφτασε και στον προτελευταίο προορισμό της, πριν δοθούν για μόνιμη εγκατάσταση σε καθέναν από τους hippoστηρικτές που τους υιοθέτησαν.

Σε όλη αυτή τη συναρπαστική διαδρομή, οι 20 hippος, μετέφεραν μηνύματα αγάπης, φροντίδας και συμπαράστασης για τα παιδιά της Κύπρου. Πλήθος κόσμου αγκάλιασε αυτή τη προσπάθεια και συμμετείχε στις δράσεις και στις εκδηλώσεις του «Let’s Hippo» με κάθε τρόπο. Μία πρωτότυπη, καλλιτεχνική και πάνω απ’ όλα ευαίσθητη κοινωνικά ιδέα του Σοφία για τα Παιδιά και της εταιρείας επικοινωνίας Partners Y&R που έγινε πραγματικότητα για να χαρίσει αμέτρητα χαμόγελα στα παιδιά.

Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας η συμμετοχή σε αυτήν την προσπάθεια κορυφώνεται! Μέχρι και τις 29 Ιουλίου, κάθε επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει από κοντά τα έργα τέχνης των 20 γνωστών Κυπρίων καλλιτεχνών που φιλοτέχνησαν αφιλοκερδώς τους ιπποπόταμους με πολλή αγάπη.

Μπορεί όμως να κάνει και ακόμα περισσότερα. Να βγάλει selfie με τους hippos και να αναρτήσει τις φωτογραφίες του στο letshippotogether.com/selfie προσφέροντας με τη σειρά του σημαντική βοήθεια στο έργο του Σοφία για τα Παιδιά. Για κάθε διαφορετική φωτογραφία που γίνεται upload, η συνδιοργανώτρια εταιρεία επικοινωνίας Partners Y&R προσφέρει €5 με σκοπό την συγκέντρωση επιπλέον €5000 για την υιοθέτηση ενός ακόμα ιπποπόταμου, ψηφιακού αυτή τη φορά.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η κλήρωση και η ανάθεση κάθε ιπποπόταμου στην hippoσστηρίκτρια εταιρεία του, έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της κας Αναστασιάδη. Εκεί παρευρέθηκαν και οι 20 εταιρείες που πρόσφεραν, η καθεμιά από €5000 ευρώ για την υιοθεσία ενός ιπποπόταμου: American Medical Center, Astro Bank, Bank of Cyprus, CDB Bank, CNP Asfalistiki και CNP Cyprialife, CTC Group, Iacovou Brothers (Constructions) LTD και Charilaos Apostolides & Plc LTD, Ioannides & Demetriou LLC και Nobel Trust, Logicom Group, Louis Plc, Marathon Trading, MTN, PariMatch, Petrolina, Phanos N. Epiphaniou LTD, The Cyprus Phassouri Plantations Company LTD, Remedica LTD, U.M.A. Marine Agencies LTD, Wargaming.net, Vassiliko Cement Works Public Company LTD.

Μαζί τους, με την πολύτιμη συνεισφορά τους και οι χορηγοί του Let’s Hippo. Το Occhio Catering, η Columbia world-wide Movers, το The Mall of Cyprus και η Hermes Airports. Όλα τα έσοδα δόθηκαν για τη στήριξη του έργου του Σοφία για τα Παιδιά και για τη συνέχιση του προγράμματος «Μαγειρεύω και Προσφέρω» το οποίο προσφέρει μεσημεριανό φαγητό στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία της Κύπρου.

Let’s hippo together λοιπόν μέχρι και τις 29 Ιουλίου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Είναι μία μοναδική και πρωτότυπη ευκαιρία για καθέναν από εμάς, να αναδείξει την κοινωνική ευαισθησία του και να στείλει το δικό του μήνυμα ελπίδας σε όλα τα παιδιά που τη χρειάζονται.