«Let’s Do It! Cyprus». Καθαρίζω την Κύπρο από 23 μέχρι 29 Απριλίου

Με στόχο φέτος οι εθελοντές να ξεπεράσουν τις 40,000, δηλαδή το 5% του πληθυσμού του νησιού, διοργανώνεται η εκστρατεία «Let’s Do It! Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο» από τις 23 μέχρι τις 29 Απριλίου. Στην εκστρατεία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 27,000 εθελοντές.

Η εκστρατεία διοργανώνεται από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθελοντών Together Cyprus. Σε ανακοίνωση του γραφείου της Επιτρόπου αναφέρεται ότι σκοπός του Lets Do It! είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.



Το Let’s do it Cyprus!, αποτελεί μέρος της καμπάνιας Let’s do it World!, μιας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. Ταυτόχρονα, αποτελεί το μεγαλύτερο εθελοντικό πρόγραμμα που έχει οργανωθεί ανά το παγκόσμιο.



Η εκστρατεία «Let’s Do It! Cyprus – καθαρίΖΩ την Κύπρο» αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση που πραγματοποιείται στην Κύπρο. Στην οργανωτική ομάδα της εκστρατείας εκτός από την Επίτροπο Περιβάλλοντος και το Δίκτυο Εθελοντών Together συμμετέχει ο Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ, το Τμήμα Δασών, η Ένωση Κοινοτήτων και η Ένωση Δήμων.



Η μεγάλη δράση της εκστρατείας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου με έναρξη στις 10.00 πμ μπροστά από το εκκλησάκι των Δεκατριών Οσιομαρτύρων και Ομολογητών, στο Γραμμικό πάρκο, πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο.

Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το 70005022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@letsdoitcyprus.com ή μέσω της ιστοσελίδας www.letsdoitcyprus.com