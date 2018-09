Κλίντον: «έγδυσε» με τα μάτια του την Γκράντε στην κηδεία της Φράνκλιν

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει μείνει ανεξίτηλος στη μνήμη όλων λόγω του περιβόητου λεκέ στο φόρεμα της Λεβίνσκι, κατάφερε να γίνει viral, καθώς κατά τη διάρκεια της κηδείας της Αρίθα Φράνκλιν, έγδυνε με τα μάτια του την τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε.

Την ώρα που η τραγουδίστρια ερμήνευε τραγούδι προς τιμήν της «βασίλισσας της σόουλ», ο Μπιλ Κλίντον την κοιτούσε εκστασιασμένος, μένοντας με το στόμα ανοικτό. Για την ιστορία, στην κηδεία ήταν παρούσα και η Χίλαρι Κλίντον, ωστόσο, δεν έδειξε να τον ενδιαφέρει και τόσο.

Πάντως, και η Αριάνα Γκράντε προκάλεσε έναν μικρό χαμό στα social media λόγω του φορέματος που επέλεξε. Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για να αποτίσει τον δικό της φόρο τιμής στην Αρίθα Φράνκλιν, κατά τη διάρκεια της κηδείας της.

Η νεαρή τραγουδίστρια ερμήνευσε μοναδικά το (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, ωστόσο, αυτό που σχολιάστηκε δεν ήταν το τραγούδι της. Το Twitter «τα έβαλε» με την Γκράντε για το φόρεμα που επέλεξε να βάλει στην κηδεία, χαρακτηρίζοντάς το «απαράδεκτο» και «ασεβές».

«Κάποιος θα έπρεπε να πει σε αυτό το μωρό πως έπρεπε να φορέσει ολόκληρο φόρεμα στην εκκλησία», «Το φόρεμά της είναι ακατάλληλο και δεν ταιριάζει στη μνήμη της Αρίθα Φράνκλιν», «Αγαπώ την Αριάνα, αλλά αυτό το φόρεμα είναι πολύ ακατάλληλο», «Η αλογοουρά της είναι πιο μακριά από το φόρεμα», «Η Αριάνα δεν γνωρίζει τον κανόνα κάτω από τον γόνατο για την άμβωνα της εκκλησίας», ήταν μερικά από τα σχόλια.