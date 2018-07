Κυρατζής και Νέος διαφήμισαν το κυπριακό τένις

Με τη διεξαγωγή επτά τελικών, ανάμεσα στους οποίους και ο τελικός των ανδρών ολοκληρώθηκε το Σάββατο (21/7), το Παγκύπριο πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Παραλιμνίου.

Το πρωτάθλημα ανήκει στην ψηλότερη κατηγορία Grade 1, και σε αυτό συμμετείχαν 89 αντισφαιριστές που διαγωνίστηκαν στις επιφάνειες συνθετικού χλοοτάπητα που διάθετει ο όμιλος, σε 14 κατηγορίες (Αγοριών, Κοριτσιών) στα Μονά και στα Διπλά, από τις ηλικίες των 12 ετών μέχρι και την κατηγορία Ανδρών.

Στους τελικούς παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου Νώντας Μεταξάς, ενώ τον ΚΟΑ εκπροσώπησε η Λειτουργός Αγωνιστικών Ομάδων Πετρούλα Χαριλάου, οι οποίοι έκαναν τις απονομές στος νικητές των διαφόρων κατηγοριών.

Ο μεγάλος τελικός στην κατηγορία ανδρών με τον οποίο έκλεισε το αγωνιστικό πρόγραμμα καθήλωσε τους 100 περίπου φιλάθλους που βρέθηκαν στο Παραλίμνι.

Οι Σέργης Κυρατζής και Ελευθέριος Νέος πρόσφεραν πολύ όμορφο θέαμα και για 2 ½ περίπου ώρες συνέθεσαν τον καλύτερο μέχρι στιγμήε εγχώριο αγώνα για τη φετινή χρονιά τόσο από πλευράς θεάματος όσο και αγωνίας μέχρι την τελευταία στιγμή για τον νικητή.

Τελικός νικητής ο Σέργης Κυρατζής που κέρδισε καθοριστικά γκέιμ και πόντους τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο σετ που κρίθηκαν και τα δύο υπέρ του στο τάι-μπρέικ.

Αρχικά επέστρεψε στο πρώτο σετ από 2-5 πίσω στα γκέιμς, για να πάρει το σετ στο τάι-μπρέικ με 8-6. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, επέστρεψε αρχικά από το 1-3 γκέιμς, ενώ στο τάι-μπρέικ και με το σκορ 5-5, έσπασε αρχικά το σερβίς του αντιπάλου του, και στη συνέχεια πήρε το σετ-ματς-πόιντ με άσσο στο σερβίς !!!

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο αριστερόχειρες αντισφαιριστές είχαν αμφότεροι εκπληκτικά χτυπήματα στη διάρκεια του αγώνα, διαφήμισαν το τένις, και καταχειροκροτήθηκαν από όλους τους φιλάθλους.

Στις υπόλοιπες κατηγορίες ξεχώρισαν οι δύο νίκες της Κλειώς Μαρίας Ιωάννου και του Ειρηναίου Ιωάννου. Η Κλειώ «καθάρισε» την κατηγορία των «16» με νίκη τόσο στο μονό, όσο και στο διπλό με παρτενέρ την Δάφνη Κουτσόφτα. Ο Ειρηναίος πήρε την κατηγορία BS16, όπως επίσης και το Διπλό στην BD14 με παρτενέρ τον Ανδρέα Πανταζή.

Βραβείο Fair Play στον Λεονάρντο Βροντή

Το βραβείο Fair Play του πρωταθλήματος απονεμήθηκε στον Λεονάρντο Βροντή.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Ομίλου Λευτέρης Τρίαρος, ο νεαρός αντισφαιριστής αγωνίστηκε στην κατηγορία BSU12 και σε ένα από τους αγώνες που ήταν προγραμματισμένος, ο αντίπαλος του καθυστέρησε κατά μία ώρα να βρεθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου και να μπει στο γήπεδο την προκαθορισμένη ώρα.

Ο Βροντής παρά το ότι είχε το δικαίωμα βάσει των κανονισμών να κερδίσει τον αγώνα με Walk Over, επέλεξε να περιμένει τον αντίπαλο του, και ο αγώνας διεξήχθηκε κανονικά.

Όλα τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος παρουσιάζονται, στην ιστοσελίδα της ΟΑΚ (www.cyprustennis.com και http://ctf.tournamentsoftaware.com)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των τελικών του πρωταθλήματος και των 14 κατηγοριών είναι τα ακόλουθα :

MS : Σέργης Κυρατζής Vs Ελευθέριος Νέος 2-1 (7-6[6], 2-6, 7-6[5])

MD : Ελευθέριος Νέος / Τάσος Ρούσος Vs Σέργης Κυρατζής / Παναγιώτης Νεάρχου 2-0 (6-3, 6-4)

BS12 : Παύλος Τρύφων Vs Μάριος Πραστίτης 2-0 (7-6, 6-3)

GS12 : Κωνσταντίνα Τεμπριώτη Vs Στέφανη Δουκάκη 2-0 (6-2, 6-3)

BD12 : Μιχάλης Μιχαήλ / Μιχάλης Σπύρου Vs Ιωάννης Αθηνάκης / Γιώργος Στυλλάς 2-0 (6-0, 6-1)

GD 12 : Ιωάννα Πανταζή / Σωτηρία Φιλίππου Vs Μαρία Κοβάσεβιτς / Ιλιάνα Τέρι 2-0 (6-1, 6-3)

BS14 : Ανδρέας Τίμινης Vs Θεόδωρος Ρούσος 2-1 (4-6, 6-1, 6-3)

GS14 : Μαργαρίτα Έλληνα Vs Πατρίτσια Ανγκέλοβα 2-0 (7-6, 6-2)

BD14: Ειρηναίος Ιωάννου/ Ανδρέας Πανταζής Vs Στυλιανός Παπαμιχαήλ / Γιώργος Πρωτοπαπάς 2-0 (3-6, 6-3, 10-4)

GD14 : Αιμιλία Μαργκολίνα / Μαρία Τιβάνοβα Vs Ειρηάννα Δημητρίου / Χριστιάνα Σεβαστού 2-0 (6-2, 6-2)

BS16 : Ειρηναίος Ιωάννου Vs Πέτρος Πιέρος 2-0 (6-4, 6-2)

GS16 : Κλειώ Μαρία Ιωάννου Vs Μερίλ Σονάκιν 2-0 (6-3, 6-1)

GD16 : Κλειώ Μαρία Ιωάννου / Δάφνη Κουτσόφτα Vs Μαρίνα Μπαμπαλιούτα / Μερίλ Σονάκιν 2-1 (3-6, 6-4, 10-4)

BS18 : Παύλος Παρσόν Vs Πέτρος Πιέρος 2-1 (6-7[4], 6-4, 1-0 Ret.)