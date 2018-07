Κύπρος και Κίνα υπέγραψαν Συμφωνία Έκδοσης Φυγοδίκων

Συμφωνία Έκδοσης Φυγοδίκων υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνά Νικολάου - ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κίνα, μεταξύ 28 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2018 - και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών της Κίνας Le Yucheng. Η Συμφωνία είναι αποτέλεσμα της μακράς προσπάθειας των δύο πλευρών και αποτελεί σημαντικό κείμενο καθότι θα θέσει γερά θεμέλια στην αποτελεσματική διμερή συνεργασία στην καταστολή του εγκλήματος.



Στο πλαίσιο των διμερών επαφών, ο κ. Νικολάου είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας κ. Le Yucheng, με τον οποίο είχε την ευκαιρία να επιβεβαιώσει το εξαίρετο επίπεδο σχέσεων Κύπρου – Κίνας.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, από την πλευρά του ο Υπουργός ενημέρωσε για το Κυπριακό, διαβίβασε τις θερμές ευχαριστίες της κυπριακής Κυβέρνησης προς την Κυβέρνηση της Κίνας για τη διαχρονική στήριξη και τη στάση αρχών της, ως Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και ενθάρρυνε την Κίνα να συνεχίσει να εμβαθύνει την εμπλοκή της στο Κυπριακό.



Ο κ. Νικολάου επανέλαβε τη δέσμευση της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας για βούληση για διάλογο και εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Εξήρε, επίσης, τη στενή διμερή συνεργασία με την Κίνα, σε ευρύ πεδίο θεμάτων, μεταξύ άλλων, θεμάτων της διασυνοριακής συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Τονίστηκε ότι η Κύπρος και η Κίνα είναι εταίροι που συνδέονται με βαθιά, μακρόχρονη παραδοσιακή φιλία και διακρίνονται από δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης.



Ο κ. Le Yucheng ευχαρίστησε την Κυπριακή Δημοκρατία για την παραδοσιακή φιλία των δύο κρατών και για την κατανόηση και τη σταθερή στήριξη από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την Κίνα. Επανέλαβε τη θέση αρχών της Κίνας στο Κυπριακό και εξέφρασε τη βούληση της Κίνας να προσφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία έμπρακτη στήριξη σε νέα διαδικασία για επίλυση Κυπριακού.



Επίσης, στη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, αμφότερες πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την εκκρεμούσα Συμφωνία Μεταφοράς Καταδίκων, όπου συμφώνησαν να συνεχιστεί η επεξεργασία του κειμένου σε τεχνικό επίπεδο.



Παράλληλα, αντάλλαξαν απόψεις και σκέψεις για την ολοένα και μεγαλύτερη διασύνδεση των κρατών μεταξύ τους, κάτι που δημιουργεί επιπρόσθετες προκλήσεις, και ως εκ τούτου τα κράτη πλέον έρχονται αντιμέτωπα με το διασυνοριακό έγκλημα και τις απαγωγές, θέματα που συζητήθηκαν επισταμένα, στο περιθώριο της συνάντησης.



Οι δύο Υπουργοί αναγνώρισαν ότι ανάλογα με την επιτυχία με την οποία τα κράτη θα ανταποκριθούν στις προκλήσεις, θα εξαρτηθεί και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος. Μια από αυτές τις προκλήσεις για την οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη η Κύπρος είναι οι υποθέσεις παιδικών απαγωγών. Ο κ. Νικολάου ζήτησε τη συνδρομή των κινέζικων Αρχών όπως τέτοιες υποθέσεις αντιμετωπίζονται στην ανθρωπιστική τους βάση, απαλύνοντας τον πόνο των οικογενειών.



Ο Υπουργός είχε την ευκαιρία, επίσης, να συναντήσει τον ομόλογό του, Υπουργό Δικαιοσύνης της Κίνας, Fu Zhenghua. Στη συνάντηση, τέθηκαν προς συζήτηση ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και σύγχρονες προκλήσεις, όπως ο ρόλος των κρατικών θεσμών στην αντιμετώπιση των διασυνοριακών μορφών εγκλήματος. Ο κ. Νικολάου απηύθυνε πρόσκληση προς τον Κινέζο ομόλογό του για επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και προς ανταπόδοση της θερμής φιλοξενίας που επιφύλαξε η κινέζικη πλευρά προς την κυπριακή αντιπροσωπεία.



Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο Υπουργός είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Γραμματέα του Σώματος Πειθαρχικού Ελέγχου της Κεντρικής Επιτροπής (CCDI) Li Shulei. Η συνάντηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα. Ο κ. Li εξέφρασε θερμά λόγια για την υπογραφή της Συμφωνίας, την οποία χαρακτήρισε ως σημαντικό έγγραφο, το οποίο θα διευρύνει τους ορίζοντες συνεργασίας Κύπρου – Κίνας, προσφέροντας την ευκαιρία σε αμφότερα κράτη να συγκροτήσουν κοινό μέτωπο στην καταπολέμηση όλων των μορφών διασυνοριακού εγκλήματος, παραδοσιακού και σύγχρονου, καθώς και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαφθοράς.



Ο κ. Νικολάου εξήρε τις εξαίρετες διμερείς σχέσεις και ενημέρωσε κ. Li για τις προσπάθειες των κυπριακών θεσμικών οργάνων στην καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, τονίζοντας τη δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης για μηδενική ανοχή. Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση προς τον κ. Li για πραγματοποίηση επίσημης επίσκεψης στην Κύπρο.



Στη συνέχεια ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Υπεύθυνο του Δημοτικού Σώματος Πειθαρχικού Ελέγχου της πόλης του Tianjin (CDI), Deng Xiuming με τον οποίο αντάλλαξε ενδιαφέρουσες εμπειρίες για τη μάχη κατά του εγκλήματος και της διαφθοράς.



Παράλληλα, ο κ. Νικολάου εκπροσώπησε την Κύπρο στο Διεθνές Φόρουμ Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας της κινέζικης πρωτοβουλίας Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος (Belt and Road Forum for International Cooperation of Rule).



Την έναρξη του Φόρουμ κήρυξε ο Υπουργός Εξωτερικών και Κυβερνητικός Σύμβουλος της Κίνας Wang Yi. Στο Φόρουμ, οι υψηλοί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις των κρατών, στην προσπάθεια για πάταξη του εγκλήματος καθώς και να συζητήσουν τρόπους διασυνοριακής συνεργασίας.



Στο περιθώριο του Φόρουμ, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Ειδικό Βοηθό του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Lin Yang, στον οποίο παρουσιάστηκαν οι θέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό. Επίσης, συναντήθηκε με άλλους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων, με τον Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας και την ομόλογό του Υπουργό Δικαιοσύνης της Σερβίας, κα Nela Kuburovic.