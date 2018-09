Κύπρος και αρτηριοσκλήρωση-ο καθηγ.Τσούκας για το σχολείο του 21ου αι.

Ο Χαρίδημος Τσούκας είναι καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management και κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ακόμα διακεκριμένος ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γουόρικ της Βρετανίας και επίτιμος καθηγητής στα Πανεπιστήμια Σίδνεϋ και Κουίνσλαντ. Το 2016 του απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το βραβείο του Διακεκριμένου Ερευνητή, Κυπριακό Βραβείο Έρευνας. Διετέλεσε Editor-in-Chief του διεθνούς ακαδημαϊκού περιοδικού Organization Studies (2003 - 2008). Από συγγραφικό έργο, τα βιβλία Complex Knowledge (Oxford University Press, 2005), Philosophical Organization Theory (Oxford University press, 2018), Αν ο Αριστοτέλης ήταν Διευθύνων Σύμβουλος (Καστανιώτης, 2004), Η Τραγωδία των Κοινών (Ίκαρος, 2015). Τα γράφω αυτά αρχή-αρχή, γιατί έχει σημασία να ξέρουμε ποιος λέει τι για την παιδεία και την εκπαίδευση. «Στη δική μου αντίληψη, οι γονείς έχουν σημαντική ευθύνη για την ευρύτερη παιδεία των παιδιών τους. Δεν πρέπει να αισθάνονται ικανοποιημένοι εκχωρώντας καθ’ ολοκληρίαν την ευθύνη αυτή στην επίσημη εκπαίδευση, την Εκκλησία, ή οπουδήποτε αλλού. Ως γονείς εμείς διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας, αλλά δεν είμαστε, φυσικά, οι μόνοι. Υπάρχουν κι άλλοι σημαντικοί φορείς, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι τα σχολεία. Αυτό είναι κομβικής σημασίας θέμα, διότι τα σχολεία διαμορφώνουν νοοτροπία, ήθος, συνήθειες. Και σε μία δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, η κυβέρνηση είναι ο πιο σημαντικός φορέας στον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί αυτή διαμορφώνει το πλαίσιο εντός των οποίων και η δημόσια και η ιδιωτική εκπαίδευση κινούνται». Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Τσούκας στον «Πολίτη», με αφορμή την τελευταία κόντρα κυβέρνησης - εκπαιδευτικών για να καταλήξουμε κάπως απαισιόδοξα. Στο συμπέρασμα δηλαδή ότι αυτός «ο τόπος πάσχει από θεσμική αρτηριοσκλήρωση».

Τι σχολείο, λοιπόν, θέλουμε;



Αυτό που με εντυπωσιάζει στην πρόσφατη διαμάχη μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και συντεχνιών των εκπαιδευτικών, είναι ότι τούτο ακριβώς το ερώτημα δεν τίθεται. Συζητάνε για οτιδήποτε άλλο στενά συντεχνιακής ή εργασιακής φύσεως, το οποίο όμως είναι ξεκομμένο από το ευρύτερο ερώτημα, «Τι είδους σχολείο θέλουμε στον 21ο αιώνα;». Ένας κακός ή αδιάφορος δάσκαλος, ή ένα κακό σχολείο, για να μιλήσω κάπως σχηματικά, δεν έχει καμία σχέση με το πόσες απαλλαγές παίρνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Το θέμα είναι τι κάνουμε την ώρα της διδασκαλίας, ποια είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρουμε. Αυτά τα ερωτήματα, δυστυχώς, δεν τίθενται με τη δέουσα σοβαρότητα. Σήμερα έχουμε σχολεία που δεν είναι και πολύ διαφορετικά από τα σχολεία της δικής μου γενιάς, που πάει πίσω 40 και πλέον χρόνια. Δεν νιώθω ότι έχουμε σχολεία του 21ου αιώνα. Εάν θέλουμε να δούμε εντελώς διαφορετικά σχολεία, δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε ούτε στην Κύπρο, ούτε στην Ελλάδα. Να κοιτάξουμε στη βόρεια Ευρώπη, τη Σκανδιναβία. Όλοι μιλάνε για το φινλανδικό φαινόμενο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το φινλανδικό πρότυπο - οι άνθρωποι εκεί σκέφτονται εκτός πλαισίου, out of the box, καταργούν ακόμα και τα συμβατικά μαθήματα όπως τα ξέραμε. Τα παιδιά μυούνται από πολύ νωρίς, με συνεργατικό τρόπο, σε μία διαθεματική εκπαίδευση. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι μέρος της ζωής του σχολείου από την αρχή. Οι δάσκαλοι διαρκώς εκπαιδεύονται. Μιλάμε για μια συνολικά διαφορετική νοοτροπία της κοινωνίας, η οποία αποτυπώνεται και σε μία διαφορετική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Τέτοιο σχολείο στην Κύπρο δεν έχουμε.

Φαιδρά και γελοία



Τι σχολείο έχουμε στην Κύπρο;



Όταν δεν θυμώνω, γελάω με το γεγονός ότι έχουμε ακόμα θρησκευτικές αργίες στην Κύπρο - για την εορτή του Αρχιεπισκόπου, του πολιούχου αποστόλου Ανδρέα στην Αγλαντζιά, την εορτή των Τριών Ιεραρχών, του Αγίου Πνεύματος, κ.λπ. Αυτά είναι φαιδρά, γελοία πράγματα. Τιμούμε τους αγίους μας με αργία! Τιμούμε τα γράμματα, απέχοντας από τα γράμματα! Αυτά, σε μία χώρα που παίρνει στα σοβαρά την εκπαίδευση δεν γίνονται. Κι όμως, πριν από λίγο διάστημα, όταν έφθασε το θέμα μέχρι τη Βουλή, θυμάμαι συγκεκριμένους βουλευτές να αντιδρούν στην κατάργηση των θρησκευτικών αργιών. Και δεν έχω δει ποτέ το θέμα αυτό να τίθεται μεθ’ επιτάσεως και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Το αναφέρω αυτό, όχι γιατί είναι τόσο σημαντικό, αλλά γιατί είναι εμβληματικό - συμβολίζει μία ολόκληρη νοοτροπία.

