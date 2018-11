Κίνδυνος λοιμώξεων από το τηλέφωνο του ντους -τι να προσέξετε

Τα μυκοβακτηριακά βακτηρίδια (mycobacterial bacteria) στο ντους είναι υπεύθυνα για σοβαρές πνευμονικές λοιμώξεις, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η σχετική μελέτη με τίτλο "Ecological Analyses of Mycobacteria in Showerhead Biofilms and Their Relevance to Human Health", δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού της Αμερικανικής Ένωσης Μικροβιολογίας, mBio.

Η ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Boulder του Κολοράντο διαπίστωσε ότι μυκοβακτηριακά είδη βακτηρίων βρίσκονται στο νερό της βρύσης και το νερό πηγαδιών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Αυτά τα βακτήρια είναι πιο συχνά σε περιοχές όπου ορισμένες ασθένειες των πνευμόνων που προκαλούνται από αυτές είναι πιο διαδεδομένες. Ο ερευνητής Noah Fierer είπε ότι υπάρχει ένας "συναρπαστικός μικροβιακός κόσμος" που ζει στην κεφαλή του τηλεφώνου στο ντους και κάθε φορά που κάνετε ντους, εκτίθεστε σε αυτά τα βακτήρια.

Ο Fierer είπε ότι τα περισσότερα από αυτά τα βακτήρια είναι ακίνδυνα, αλλά ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα. Πρόσθεσε, "... αυτό το είδος έρευνας μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς οι δικές μας ενέργειες - από τα είδη των συστημάτων επεξεργασίας νερού που χρησιμοποιούμε στα υλικά των υδραυλικών εγκαταστάσεων - μπορούν να αλλάξουν τη σύνθεση αυτών των μικροβιακών κοινοτήτων".

Τα μυκοβακτηρίδια είναι ειδικά είδη βακτηρίων που περιέχουν τρεις κύριους τύπους. Ένα από αυτά είναι το Mycobacterium tuberculosis που προκαλεί φυματίωση, ένα άλλο είναι το Mycobacterium leprae και το M. lepromatosis που προκαλούν λέπρα ενώ μια άλλη κύρια ομάδα είναι τα Nontuberculous mycobacteria, που μπορεί να προκαλέσουν πνευμονική νόσο, φλεγμονή λεμφαδένων, δερματικές παθήσεις και εκτεταμένες λοιμώξεις.

Για τις ανάγκες της έρευνας, οι επιστήμονες του προγράμματος Showerhead Microbiome Project εξέτασαν το DNA από 656 οικιακές συσκευές ντους στις ΗΠΑ και από 13 χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πήραν δείγματα από τις επιφάνειες των ντους και τα απέστειλαν στο πανεπιστήμιο Boulder για αξιολόγηση.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι υπήρχε υψηλότερη συγκέντρωση μυκοβακτηριδίων στα δείγματα από τις κεφαλές των τηλεφώνων των ντους, τα οποία είχαν συλλεχθεί σε περιοχές όπου οι πνευμονικές παθήσεις ήταν πιο συχνές. Αυτό δείχνει ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα ντους πιθανώς παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετάδοση αυτών των μολύνσεων.

Ο επικεφαλής ερευνητής δρ. Matthew Gebert του Συνεργατικού Ινστιτούτου Έρευνας για τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Boulder του Κολοράντο είπε: "Τα βακτήρια αναπτύσσονται και εμμένουν στην γλοιώδη επίστρωση που επικαλύπτει το εσωτερικό των τηλεφώνων των ντους και των εύκαμπτων σωλήνων του, παρά τις φαινομενικά αφιλόξενες συνθήκες που επικρατούν σε αυτά τα μέρη [...] Αυτά τα βακτηρίδια πρέπει να αντέχουν σε ταχείες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, μεγάλα διαστήματα στασιμότητας, ή αποξήρανσης, ακολουθούμενα από απότομη ροή νερού και χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών και οργανικού άνθρακα που είναι χαρακτηριστικές του πόσιμου νερού”.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το πρόβλημα ίσως εντοπίζεται στις διαφορές στα απολυμαντικά χλωρίου που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του νερού. Η ομάδα εξηγεί ότι στις ΗΠΑ πολλά μυκοβακτηριακά είδη έχουν γίνει ανθεκτικά στα απολυμαντικά με βάση το χλώριο. Στην Ευρώπη, τα μυκοβακτηρίδια δεν έχουν αναπτύξει ακόμη τόση αντίσταση και κατά συνέπεια είναι λιγότερα αριθμητικά από άλλα αβλαβή βακτήρια.