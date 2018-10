Κι άλλο 5άστερο στη Λάρνακα - Έρχεται δεύτερο Best Western

Δεύτερο ξενοδοχείο του κολοσσού Best Western αναμένεται να λειτουργήσει στη Λάρνακα. Μετά την επίσημη εξαγγελία του πρώτου στην Κύπρο Executive Residency by Best Western με την ονομασία Zenon Hotel, το οποίο θα ανεγερθεί στο εμπορικό κέντρο της πόλης, ο «Π» πληροφορείται ότι επίκειται η ανέγερση και δεύτερης μονάδας της ίδιας διεθνούς φήμης αλυσίδας ξενοδοχείων, αυτή τη φορά επί της λεωφόρου Μακαρίου, σε απόσταση περίπου μισού χιλιομέτρου από τις Φοινικούδες. Και αυτό το ξενοδοχείο θα ανεγερθεί από την Quality Group, με διαχειρίστρια εταιρεία τη Sunnyseeker Hospitality.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια του νέου πολυτελούς ξενοδοχείου έχουν ήδη εγκριθεί από την Best Western και πλέον ο όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης των εσωτερικών χώρων της μονάδας. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Λάρνακας, ο οποίος με τη σειρά του τα παρέπεμψε, λόγω του ύψους του κτηρίου, στα κεντρικά γραφεία της Πολεοδομίας στη Λευκωσία για τελική έγκριση.

Το δεύτερο ξενοδοχείο Best Western θα διαθέτει 14 ορόφους, ωστόσο δεν αποκλείεται ο αριθμός των ορόφων να μειωθεί από την Πολεοδομία. Οι ιθύνοντες των εταιρειών Quality Group και Sunnyseeker ευελπιστούν ότι η πολεοδομική άδεια για το δεύτερο Best Western στη Λάρνακα θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, το αργότερο αρχές του 2019. Ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του προέδρου της Quality Σάββα Κάκου στην πρόσφατη εξαγγελία του Best Western Zenon Hotel, ο οποίος είπε ότι η Λάρνακα για χρόνια ήταν μια αδικημένη πόλη, γι’ αυτό και με τη συνέταιρο εταιρεία Sunnyseeker έχουν παρθεί στρατηγικές αποφάσεις για να δημιουργηθεί κάτι το εντυπωσιακό στην πόλη. «Η Λάρνακα είναι… the next big thing, το μέλλον της Κύπρου, φτάνει οι ίδιοι οι Λαρνακείς να την αγαπήσουν πραγματικά», είπε με νόημα.

Εξάλλου, την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου, στις 7.00 μ.μ., θα τελεστούν τα εγκαίνια του ξενοδοχείου Radisson Blu στη Λάρνακα από τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Όπως πληροφορούμαστε, κατά την τελετή των εγκαινίων θα υπάρξουν εξαγγελίες-εκπλήξεις και για άλλα μεγάλα έργα τουριστικής υποδομής που προγραμματίζονται στη Λάρνακα.