Και οι τελικοί του Αυστραλιανού Όπεν με 0% γκανιότα από τη Stoiximan

Η μεγάλη ώρα στο Αυστριαλιανό Όπεν έφτασε με τους τελικούς σε Άντρες και Γυναίκες! Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει άπειρες αγορές και στο τένις για να πάτε ταμείο! Και 0% γκανιότα στους δύο τελικούς!

*0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα και στο τένις!

Στον τελικό των Γυναικών το Σάββατο η Ναόμι Οζάκα αντιμετωπίζει την Πέτρα Κβίτοβα. Η νίκη της Οζάκα δίνει 2.17 και η νίκη της Κβίτοβα δίνει 1.85. Ποια θα κερδίσει το πρώτο σετ; Στο 2.00 η απόδοση για την Οζάκα, στο 1.75 για την Κβίτοβα. Το ενδεχόμενο να τελειώσει κάποιο σετ με 6-0 ή 0-6 δίνει 9.50! Ποια θα φτάσει πρώτη στα 3 games; Στο 1.95 η απόδοση της Οζάκα, στο 1.80 τη Κβίτοβα. Το ενδεχόμενο να κερδίσουν σετ και οι δύο τενίστριες δίνει 2.25. Πόσους άσους βλέπετε στον τελικό; Over 11.0 με απόδοση 2.000 ή under 11.0 με απόδοση 1.75;

Αναλυτικά όλες οι αγορές για τον τελικό αυτό εδώ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να ζήσει το όνειρό του ως το τέλος και ο Ράφα Ναδάλ που του έβαλε… φρένο αντιμετωπίζει στον τελικό της Κυριακής τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Τζόκοβιτς vs Ναδάλ λοιπόν, με τη νίκη του Σέρβου να δίνει 1.73 και του Ισπανού 2.12! Θέλετε να ποντάρετε στα συνολικά games του τελικού; Το over 41.5 δίνει 1.80, το over 44.5 δίνει 2.20, το under 42.5 δίνει 1.80 και το under 39.5 έχει απόδοση 2.20. Πόσα games θα έχει το πρώτο σετ; Το over 10.5 δίνει 1.90 και το under 8.5 δίνει 6.50! Πόσα σετ θα χρειαστούν για να αναδειχτεί ο νικητής; 3 σετ με απόδοση 2.63, 4 σετ με απόδοση 2.55 η 5 σετ με απόδοση 3.05; Νίκη του Τζόκοβιτς με 3-2 σετ δίνει 5.50 και με 3-1 σετ δίνει 4.35. Νίκη του Ναδάλ με 0-3 σετ δίνει 5.75 και με 2-3 σετ δίνει 5.85.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για τον τελικό αυτό εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.