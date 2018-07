Κατάρα μισού αιώνα κατατρέχει την Αγγλία

Στον μικρό τελικό του Μουντιάλ θα βρουν παρηγοριά Αγγλία και Βέλγιο.

Η Αγγλία άγγιξε ιστορική πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1966, αλλά δεν τα κατάφερε κόντρα στην εκπληκτική Κροατία και η κατάρα των ημιτελικών που την ακολουθεί εδώ και 50 χρόνια καλά κρατεί!

Το «it’s coming home» που τραγουδούσαν οι Άγγλοι εδώ και ένα μήνα ξαφνικά σίγησε.

Η Αγγλία ξόρκισε κάποιες κατάρες σ’ αυτό το Μουντιάλ (πρόκριση στα πέναλτι), αλλά με την κατάρα των ημιτελικών δεν μπόρεσε να τα βάλει. Κι έτσι θα πρέπει να περιμένουν άλλα 4 χρόνια στο «νησί» για να ονειρευτούν ξανά.

Τα τελευταία 50 χρόνια η Αγγλία έχει τέσσερις διαδοχικές ήττες στους ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 1968 αποκλείστηκε από την ενωμένη τότε Γιουγκοσλαβία, το 1990 την κέρδισε η Δυτική Γερμανία στο Μουντιάλ της Ιταλίας (με τα χαμένα πέναλτι των Πιρς και Γουόντλ), το 1996 ήταν η Γερμανία που την άφησε εκτός τελικού με το πέναλτι του Σαουθγκέιτ που απέκρουσε ο Κέπκε. Τώρα ήταν η σειρά της Κροατίας και των Πέρισιτς-Μάντζουκιτς.

Είναι ο μικρός τελικός κόντρα στο Βέλγιο μία μικρή παρηγοριά για τους Άγγλους; Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει και τον μικρό τελικό του Μουντιάλ με άπειρες αγορές!

Η νίκη του Βελγίου δίνει 2.25, η ισοπαλία 3.80 και η νίκη της Αγγλίας 3.40. Αν πιστεύετε ότι θα κερδίσει το Βέλγιο στην κανονική διάρκεια, η απόδοση είναι 2.17, αν βλέπετε νίκη της Αγγλίας στην παράταση, ποντάρετε στο 13.00. Το over 3.5 γκολ δίνει 2.55, το under 1.5 γκολ δίνει 4.45 και το under 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.25. Στο 1.50 το GG, στο 2.45 το NG! Σε ποιο ημίχρονο θα μπουν περισσότερα γκολ; Στο πρώτο 3.05, στο δεύτερο 1.90. Γκολ του Ντε Μπρόινε με προσπάθεια εκτός περιοχής δίνει 9.00, ενώ γκολ του Κέιν με κεφαλιά δίνει 6.50. Γκολ του Καράσκο στο δεύτερο ημίχρονο έχει απόδοση 12.00. Γκολ-φάουλ του Αζάρ δίνει 18.00, ενώ γκολ-φάουλ του Τρίπιερ έχει απόδοση 20.00.