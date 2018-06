Κάρλος Σάντσες όπως Πάμπλο Εσκομπάρ;

Πολύ σοβαρά παίρνουν το ποδόσφαιρο στην Κολομβία, αν κρίνουμε από τις ακραίες αντιδράσεις σε παιχνίδια της εθνικής τους ομάδας.

Η αλήθεια είναι πως δεν έσκασε ακριβώς ως βόμβα η είδηση πως η αστυνομία της Κολομβίας ξεκίνησε έρευνα ύστερα από διαδικτυακές απειλές θανάτου που δέχτηκε ο Κάρλος Σάντσες μετά την αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 3ο λεπτό του αγώνα με την Ιαπωνία, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων Μουντιάλ.

Και δεν έσκασε ως βόμβα -ενώ θα έπρεπε- γιατί οι περισσότεροι θυμήθηκαν το τραγικό συμβάν, πριν από 24 χρόνια, με τον Αντρές Εσκομπάρ που είχε σημειώσει αυτογκόλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 και λίγες μέρες μετά δολοφονήθηκε!

Είναι δυνατόν να βιώσουν ανάλογη τραγωδία οι Κολομβιανοί και να γίνει ο Κάρλος Σάντσες ο νέος Εσκομπάρ;

Η Κολομβία αντιμετωπίζει απόψε την Πολωνία στο Καζάν και η νίκη είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη για τους Λατίνους. Ο Κάρλος Σάντσες δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά περιμένει από τους συμπαίκτες του να πάρουν το τρίποντο και να θέσουν τις βάσεις της πρόκρισης. Μπορεί να πει κανείς πως ο αγώνας αυτός είναι και… ζήτημα ζωής ή θανάτου!

